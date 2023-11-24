فيفو X100 برو يتحدي iPhone 15 Pro Max.. مقارنة هتكشفلك الفرق

يعد كل من هاتف آبل iPhone 15 Pro Max وفيفو X100 برو، من أكثر الهواتف الذكية المرتقبة لعام 2023، ويتميز كلا الجهازين بمواصفات وميزات رائعة، مما يجعلهما خيارات جذابة للمستهلكين الذين يبحثون عن تجربة هاتف ذكي متميزة.

مقارنة بين فيفو X100 برو وiPhone 15 Pro Max

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على الهاتفين الرائدين فيفو X100 برو و iPhone 15 Pro Max، كأحدث الهواتف الرائدة في السوق، حيث تقارن التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقديم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:

يحتفظ هاتف iPhone 15 Pro Max بالتصميم المميز ذي الحواف المسطحة الذي أصبح مرادفا للهواتف الذكية الرائدة من آبل، فهو يتميز بإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وظهر زجاجي متين، ومتوفر بمجموعة من خيارات الألوان الأنيقة، ينضح التصميم العام بشعور من الرقي والحرفية المتميزة، مما يجعله جهازا جذابا بصريا.

ويعتمد فيفو X100 برو، على أسلوب تصميم أكثر انحناءً، حيث يتميز بإطار مصنوع من الألومنيوم وظهر زجاجي مع انتقال سلس ومنحني إلى الحواف، وينتج عن هذا التصميم قبضة مريحة وجمالية عصرية وأنيقة، يأتي الجهاز بمجموعة متنوعة من الألوان النابضة بالحياة، مما يزيد من جاذبيته البصرية.

فيفو X100 برو

الشاشة:

يتميز هاتف آبل iPhone 15 Pro Max، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1290 × 2796 بكسل، توفر هذه الشاشة سطوعا استثنائيا وألوانا نابضة بالحياة ولونا أسود عميقا، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب، وتدعم الشاشة أيضا محتوى Dolby Vision وHDR10+، مما يضمن تجربة مشاهدة غامرة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف فيفو X100 برو، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1260 × 2800 بكسل، توفر هذه الشاشة أيضا صورا مثيرة للإعجاب بألوان غنية ولون أسود عميق وسطوع كبير تضمن تقنية AMOLED زوايا مشاهدة سلسة وألوانًا نابضة بالحياة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

iPhone 15 Pro Max

المعالج والذاكرة:

يتم تشغيل هاتف iPhone 15 Pro Max بواسطة معالج من نوع A17 Pro من الجيل التالي من آبل، وهو معالج قوي مصمم لتقديم أداء استثنائي، ومن المتوقع أن يكون A17 Pro أسرع وأكثر كفاءة بشكل ملحوظ من سابقه، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة، والألعاب السلسة، والتعامل بسهولة مع التطبيقات المطلوبة.

ومن ناحية أخرى، تم تجهيز هاتف فيفو X100 برو، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 9300، وهو معالج رئيسي يوفر أداءً قويا، قادر على التعامل مع المهام الصعبة، بما في ذلك الألعاب وتحرير الفيديو والمهام المتعددة، كما أنه يدعم أحدث اتصال 5G، مما يضمن سرعات عالية للبيانات وتدفقًا سلسا.

ويتم تشغيل هاتف iPhone 15 Pro Max بنظام iOS 17، وهو أحدث نظام تشغيل من آبل، من وهو يقدم مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك عناصر التحكم المحسنة في الخصوصية وخيارات التخصيص المحسنة وواجهة المستخدم المعاد تصميمها.

بينما يأتي هاتف فيفو X100 برو مزودا بنظام التشغيل Android 14، وهو أحدث نظام تشغيل للهواتف المحمولة من جوجل، ومن المتوقع أن يوفر هذا النظام ميزات أمان محسنة وأداءً محسنًا.

فيفو X100 برو

الكاميرا:

يتميز iPhone 15 Pro Max بنظام كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل، ويوفر هذا المزيج جودة صورة استثنائية في ظروف الإضاءة المختلفة، مع أداء محسن في الإضاءة المنخفضة وقدرات تكبير محسنة.

وبالمقارنة يتميز هاتف فيفو X100 برو بنظام كاميرا خلفية ثلاثية مع ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل: مستشعر رئيسي، ومستشعر فائق الاتساع، ومستشعر تليفوتوغرافي، تم تصميم هذا الإعداد لتوفير التنوع في التصوير الفوتوغرافي، مع صور عالية الدقة وأداء مثير للإعجاب في الإضاءة المنخفضة.

iPhone 15 Pro Max

البطارية:

يحتوي هاتف iPhone 15 Pro Max على بطارية بسعة 4441 مللي أمبير، وهي أكبر قليلاً من البطارية السابقة، وبفضل شريحة A17 Pro الفعالة من آبل والبرامج المُحسّنة، من المتوقع أن توفر البطارية يوما كاملا من الاستخدام في ظل الاستخدام المتوسط ​​إلى الثقيل.

ويوفر هاتف فيفو X100 برو بطارية بسعة أكبر، مع خيارين يأتي أحدهم بقوة 5260 مللي أمبير أو 5400 مللي أمبير، ومن المتوقع أن توفر سعة البطارية الكبيرة هذه استخداما ممتدا، حتى للمستخدمين المتعطشين للطاقة.

فيفو X100 برو

السعر:

يبدأ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max من 1199 دولار (أي ما يعادل 37.062 جنيها مصريا) في السوق العالمية.

بينما يبلغ سعر هاتف فيفو X100 برو، حوالي 650 دولار (أي ما يعادل 20.092 جنيها مصريا) في الصين.

يعد كلا الهاتفين من الهواتف الذكية الاستثنائية، ولكل منهما نقاط قوة فريدة، يتفوق هاتف فيفو X100 برو في جودة العرض والشحن السريع، بينما يوفر iPhone 15 Pro Max تصميم مبدع وهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومعيار لمقاومة أفضل للماء، وتقنية معرف الوجه وأداء كاميرا مثير للإعجاب.