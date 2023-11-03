الأقوى في العالم.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

يهدف كل من هاتف شاومى 14 برو وسامسونج Galaxy S23 Ultra، إلى تقديم مجموعة فريدة من الميزات والمواصفات، من أجل تزويد المستخدمين بتجربة لا مثيل لها، وتتعمق هذه المقالة في مميزات كلا الجهازين، في مقارنة جديدة تكشف من منهم يستحق الشراء.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

التصميم:

يمتاز هاتف شاومى 14 برو، بتصميم كلاسيكي مع حواف منحنية بالنسبة للشاشة واللوحة الخلفية، بالإضافة إلى جزيرة كاميرا مربعة الشكل مع شعار LEICA في المنتصف، ويتميز الهاتف بإطار من الألومنيوم أو إطار من التيتانيوم، وظهر زجاجي، ويتميز الهاتف بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Xiaomi Longjing Glass.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بحجم أكبر وأثقل من Pixel، تبلغ أبعاد 163.4 × 78.1 × 8.9 مليميتر ووزن 234 جراما، يوفر زجاج Corning Gorilla Glass Victus طبقة حماية مقاومة للخدش والصدمات، زودت سامسونج الهاتف بتصنيف IP68، مما يضمن قدرته على تحمل التعرض للماء والغبار إلى درجة معينة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

الشاشة:

يأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم 12 بت ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة.

يضم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، شاشة كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.8 بوصة ودقة أعلى تبلغ 1440 × 3088 بكسل، مما يوفر صور أكثر وضوحا، يعد معدل التحديث التكيفي البالغ 120 هرتز ميزة ذكية، حيث يتم ضبطه تلقائيا بناءً على ما تشاهده لتحسين الأداء وعمر البطارية، ومع دعم تقنية HDR10+، يمكنك توقع مرئيات مذهلة ذات نطاق ديناميكي عالي، مما يجعل الأفلام والألعاب تنبض بالألوان والوضوح.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

المعالج والذاكرة:

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، المبني على عملية TSMC البالغة 4 نانومتر، ويتم إقران المعالج إما بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، مما يمنح المستخدم أداء سلسا وسريع الاستجابة مع المهام اليومية والألعاب المعتدلة وتعدد المهام بكفاءة.

يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وهو وحش ثماني النواة بسرعة ساعة تصل إلى 3.36 جيجاهرتز، جنبا إلى جنب مع خيارات بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مما يعني أن هاتف S23 Ultra أكثر من قادر على التعامل مع كل ما تقوم به على الجهاز، سواء كان ذلك ألعابا متطورة، أو تسجيل فيديو بدقة 8K، أو تعدد المهام المكثف، ويتميز الجهاز أيضًا بنظام تبديد حراري متقدم لإبقائه باردًا أثناء الاستخدام الممتد، مما يضمن بقاء الأداء ثابتا.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

الكاميرا:

يتمتع هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بمستشعر جديد يطلق عليه اسم "Light Nunter 900" مع عدسة Leica Summilux المخصصة، يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي العدسات يتكون من مستشعرات 50 + 50 + 50 ميجابكسل، يعد هذا الإعداد بتقديم صور واضحة ونابضة بالحياة ومفصلة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط اللحظات بدقة ووضوح، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

وبالمقارنة، يقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra قوة تصوير فوتوغرافي مزودة بنظام كاميرا رباعية يتضمن مستشعرا أساسيا مذهلا بدقة 200 ميجابكسل وعدسات بدقة 10 ميجابكسل و10 ميجابكسل و12 ميجابكسل لمختلف إمكانيات التكبيرأو التصغير الواسعة للغاية، ويلتقط المستشعر الرئيسي عالي الدقة تفاصيل دقيقة، مما يجعل صورك تبدو حادة ونابضة بالحياة، ويضمن الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل التقاط صور سيلفي فائقة الوضوح وتتفوق في مكالمات الفيديو.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

البطارية:

يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، وبالمقارنة تدوم البطارية لما يكفي لأكثر من يوم ونصف من الاستخدام المعتدل.

يحزم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن أداءً طويل الأمد، إلا أن تحسينات برامج الجهاز وتقنية العرض الأكثر كفاءة تساعد في تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة، يدعم S23 Ultra الشحن السريع بقدرة 45 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات، مما يسمح لجهازك بشحن أدوات أخرى، مثل سماعات الأذن أو الساعات الذكية.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

السعر:

يباع هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro في الصين، مقابل سعر يبدأ من 650 يورو (أي ما يعادل 21.150 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، يتميز هاتف بمواصفات عالية المستوى، تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث الميزات وأفضل أداء.

بينما يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، حوالى 1000 دولار (ي ما يعادل 30.864 جنيها مصريا)، وهو يتميز بنظام كاميرا متعدد الاستخدامات، ومكونات داخلية عالية الأداء، وعدد كبير من الميزات التي يوفرها الجهاز فهو أكثر من مجرد هاتف، هو أداة شاملة للإنتاجية والإبداع والترفيه.