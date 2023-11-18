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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقارنة هواتف فيفو Vivo X100 و Vivo X100 Pro.. ما هي الاختلافات؟

مقارنة بين هواتف
مقارنة بين هواتف فيفو Vivo X100 و Vivo X100 Pro

يرحب سوق الهواتف الذكية باثنين من أفضل الهواتف الرائدة على الإطلاق، والمعروفين أيضا بالهواتف الأولى المزودة بمنصة الهاتف المحمول Dimension 9300 الجديدة من ميدياتك، وهم: Vivo X100 و Vivo X100 Pro، وهم من أحدث الهواتف الرائدة من شركة فيفو الصينية، إنهم يقدمون إلى السوق قسما رائعا للأجهزة بالإضافة إلى ثلاث من أفضل الكاميرات في عالم الأجهزة المحمولة. 

مقارنة بين هواتف فيفو Vivo X100 و Vivo X100 Pro

هذه مقارنة ستسلط الضوء على الاختلافات بين مواصفات هاتفي Vivo X100 و Vivo X100 Pro، نظرا لكونهما متغيرين من نفس السلسلة، فإن هذه المقارنة ستركز أكثر على الفروق بينهم.

 

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التصميم:


يأتي Vivo X100 و Vivo X100 Pro بنفس التصميم ولكن بألوان مختلفة، لديهم شاشة منحنية في المقدمة مع فتحة مثقوبة تحتوي على الكاميرات الأمامية. 

وعلى الجانب الخلفي، توجد دائرة كبيرة تحتوي على جميع مكونات الكاميرا، يعد الإصدار Pro أكثر سمكا وأثقل من الإصدار الأساسي لأنه يحتوي على بطارية أكبر، إلى جانب خيارات ألوان لهذه الهواتف مصنوعة من الزجاج والمعدن وخيارات ألوان أخرى مع ظهر جلدي.

هاتف فيفو Vivo X100 Pro

الشاشة:


هذين الهاتفين لهما نفس الشاشة تماما، إنها ليست الشاشات الأكثر تقدما التي يمكنك العثور عليها في هاتف، ولكنها بالتأكيد واحدة من أفضل الشاشات، زودت فيفو هواتفها الرائدة بشاشة من نوع AMOLED بدقة 1.5K وبقياس 6.78 بوصة، اللوحة منحنية على الجوانب وهي مزودة بتقنية LTPO التي تتيح معدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز. 

تعد الشاشة قادرة على الوصول إلى ما يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع ولها تعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز، ويتضمن أيضا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة، وتبلغ دقة كلا الجهازين 1260 × 2800 بكسل.

هاتف فيفو Vivo X100 

المعالج والذاكرة:

يعد هاتفي Vivo X100 و Vivo X100 Pro هما أول هاتفين في العالم مزودان بمنصة الهاتف المحمول Dimensity 9300، وهو يعد أفضل معالج أصدرته شركة ميدياتك حتى الآن وهو مصنوع بتقنية إنتاج 4 نانومتر.

يتكون معالج Dimensity 9300 من نواة Cortex X4 تعمل بتردد أقصى يبلغ 3.25 جيجاهرتز، وثلاثة أنوية Cortex X4 تعمل بتردد أقصى يبلغ 2.85 جيجا رتز، وأربعة أنوية Cortex A720 تعمل بتردد 2 جيجاهرتز، ويقترن بوحدة معالجة الرسوميات من نوع Immortalis G720 MC12. 

وإلى جانب المعالج، زودت فيفو هاتفي X100، بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، نظام التشغيل المثبت على الهاتف هو Android 14 مع واجهة فيفو التقليدية Funtouch OS لتخصيصه.

هاتف فيفو Vivo X100 Pro

الكاميرا:


تتمتع كاميرات Vivo X100 و Vivo X100 Pro بنفس الدقة، ولكن هناك أجهزة استشعار مختلفة، يفوز الإصدار Pro بمقارنة الكاميرا لأن كاميرته الرئيسية عبارة عن مستشعر Sony IMX989 بحجم 1 بوصة، وهي بالتأكيد واحدة من أفضل الكاميرات التي يمكنك العثور عليها على الهاتف، وإلى جانب الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، هناك عدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية APO Zeiss وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف فيفو Vivo X100 

البطارية:

زودت فيفو الإصدار Pro، ببطارية أكبر تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة، في حين أن الإصدار الرئيسي يحتوي على بطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن ناحية أخرى، يتم شحن النسخة العادية بشكل أسرع مع الشحن السريع بقوة 120 وات، لكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وانت على غرار طراز Vivo X100 Pro.

هاتف فيفو Vivo X100 Pro

السعر:

يبلغ سعر الإصدار الأساسي Vivo X100 حوالى 600 دولار (أي ما يعادل 18.464 جنيها مصريا)، والذي يتميز بتصميم أنحف قليلا، وتقنية شحن أسرع مثل طراز الـ Pro ولكن بسعر أقل قليلا.

وبينما تبلغ تكلفة الإصدار Vivo X100 Pro، حوالى 700 دولار (أي ما يعادل 21.541 جنيها مصريا) لأنه يتميز بنظام كاميرا أفضل وسعة بطارية أكبر ودعم الشحن اللاسلكي.

هاتف فيفو Vivo X100 Pro
فيفو Vivo X100 Vivo X100 Pro مقارنة مقارنة موبايلات فيفو اكس 100 برو

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