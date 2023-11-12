بإمكانيات مذهلة.. مقارنة بين فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو

في بانوراما الهواتف الذكية المذهلة، تستمر المعركة من أجل التفوق بلا هوادة، اثنان من أحدث الأجهزة ذات الوزن الثقيل التي دخلت المنافسة هما هاتف فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو.

يأتي كلا الجهازين من شركات تتمتع بسجل قوي في الابتكار والجودة، ولكنها تلبي احتياجات جماهير مختلفة قليلا من خلال عروضها الفريدة.



مقارنة بين فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على الهاتفين الرائدين فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو، كأحدث الهواتف الرائدة في السوق، حيث تقارن التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقديم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:

يمتاز هاتف شاومي 14 برو، بتصميم كلاسيكي مع حواف منحنية بالنسبة للشاشة واللوحة الخلفية، يبلغ وزنه 230 جراما، مع أبعاد 161.4 x 75.3 x 8.5 مليميتر، بالإضافة إلى جزيرة كاميرا مربعة الشكل مع شعار LEICA في المنتصف، ويتميز الهاتف بإطار من الألومنيوم أو إطار من التيتانيوم، وظهر زجاجي، ويتميز الهاتف بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Xiaomi Longjing Glass.

وبالمقارنة، يتميز هاتف فيفو الجديد iQOO 12 Pro بواجهة أمامية بشاشة ذات حافة منحنية، محاطة بحواف جانبية ضيقة، تبلغ أبعاده 164.6 x 75.4 x 8.6 ميليميتر ويبلغ وزنه 205 جراما، ويأتي الجزء الخلف من الهاتف بتصميم يتماشى أكثر مع أحدث اتجاهات الموضة، مع جزيرة كاميرا دائرية بثلاث عدسات، تحتوى اللوحة الخلفية على شعار BMW في الزاوية السفلية، تتميز هذه النسخة البيضاء أيضا بظهر زجاجي من البورسلين.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، تزعم شاومي أنهم يمكنهم مقاومة الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

شاومي 14 برو

الشاشة:

يتميز هاتف شاومي 14 برو، بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم 12 بت ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف iQOO 12 Pro بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1440 بكسل مع معدل تحديث متغير يتراوح من 1 هرتز إلى 144 هرتز، يمكن أن تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، ويتميز هذا الطراز بشاشة ذات حواف منحنية.

iQOO 12 Pro

المعالج والذاكرة:

يعمل iQOO 12 Pro، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، والذي يعد بتحسينات ملحوظة في الأداء وكفاءة الطاقة، من المتوقع أن يضع هذا الهاتف معايير أداء جديدة في عالم أندرويد، يقترن الهاتف بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وتخزين 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

بينما يعمل هاتف شاومي 14 برو، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، المبني على عملية TSMC البالغة 4 نانومتر، ويتم إقران المعالج إما بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، مما يمنح المستخدم أداء سلسا وسريع الاستجابة مع المهام اليومية والألعاب المعتدلة وتعدد المهام بكفاءة.

Xiaomi 14 Pro

نظام التشغيل:

غالبا ما تكون تجربة البرنامج عاملا حاسما للعديد من المستخدمين، يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بنظام التشغيل أندرويد 14 أيضا ولكن مع واجهة الشركة الجديدة HyperOS، والتي تقدم تجربة مخصصة مع ميزات وتعديلات إضافية قد يجدها بعض المستخدمين مفيدة.

وبالمقارنة، يعمل هاتف iQOO 12 Pro بواجهة فيفو الجديدة OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 ولكن المتغيرات العالمية ستعمل على تشغيل FunTouch OS، والتي تعد بأداء قوي وخيارات تخصيص واسعة النطاق.

iQOO 12 Pro

الكاميرا:

يتميز هاتف شاومي 14 برو، بمستشعر جديد يطلق عليه اسم "Light Nunter 900" مع عدسة Leica Summilux المخصصة، يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي العدسات يتكون من مستشعرات 50 + 50 + 50 ميجابكسل، يعد هذا الإعداد بتقديم صور واضحة ونابضة بالحياة ومفصلة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط اللحظات بدقة ووضوح، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

وبالمقارنة، يتميز نظام الكاميرا في هاتف iQOO 12 Pro بكاميرا أساسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مقاس 50 مم والتي يمكن استخدامها ككاميرا ماكرو وكاميرا تليفوتوغرافي OIS بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر صور بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شاومي 14 برو

البطارية:

يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، وبالمقارنة تدوم البطارية لما يكفي لأكثر من يوم ونصف من الاستخدام المعتدل.

يقدم iQOO 12 Pro بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، ويتم إقرانها بشحن سلكي بقدرة 120 وات، والذي يعد بملأ البطارية في أقل من 30 دقيقة، مع دعما لحل الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

السعر:

يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 650 يورو (أي ما يعادل 21.150 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، وهو يتميز بمواصفات عالية المستوى، تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث الميزات وأفضل أداء.

ومن ناحية أخرى، فإن سعر iQOO 12 Pro يضعه في المنطقة الرائدة المتميزة، حيث تم تسعير الإصدار الأساسي من الهاتف بسعر حوالي 57.150 روبية هندية (أي ما يعادل 21.204 جنيها مصريا)، بسعة 16 + 256 جيجابايت، فهو يتميز بتصميم جديد كليا، إلى جانب نظام الكاميرا الذي تمت ترقيته وأداء قوي للألعاب.