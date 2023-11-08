مقارنة مواصفات كاملة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

يعد سوق الهواتف الذكية مشهدا ديناميكيا، حيث تصل الابتكارات والتطورات بوتيرة مذهلة، اثنان من أكثر الإصدارات المتوقعة هذا العام هما هاتف جوجل Pixel 8 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro، يعد كلا الهاتفين رائدين من العلامات التجارية الخاصة بهما، ويقدمان أداءً واعدًا من الدرجة الأولى، وصورًا مذهلة، وعددًا كبيرًا من الميزات.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro



خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على الهاتفين الرائدين جوجل Pixel 8 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro، حيث تقارن التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقديم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:

يعد التصميم أكثر من مجرد جماليات؛ يأتي هاتف جوجل Pixel 8 Pro بتصميم مشابه لإصدارات الشركة السابقة، حيث يقدم تصميمًا أنيقا وبسيطا يتميز بالحداثة، تبلغ أبعاده 162.6 × 76.5 × 8.8 مليميتر ويزن 213 جراما، مما يحقق توازنا دقيقا بين المتانة والراحة، ويشير استخدام الشركة لطبقة الحماية المصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus وإطار من الألومنيوم إلى جودة بنائه، مما يوفر درجة من الثقة في قدرته على النجاة من الحوادث البسيطة، وعلاوة على ذلك، يضيف تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء طبقة إضافية من الحماية للحوادث اليومية.

وبالمقارنة، يمتاز هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro، بتصميم كلاسيكي مع حواف منحنية بالنسبة للشاشة واللوحة الخلفية، يبلغ وزنه 230 جراما، مع أبعاد 161.4 x 75.3 x 8.5 مليميتر، بالإضافة إلى جزيرة كاميرا مربعة الشكل مع شعار LEICA في المنتصف، ويتميز الهاتف بإطار من الألومنيوم أو إطار من التيتانيوم، وظهر زجاجي، ويتميز الهاتف بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Xiaomi Longjing Glass.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، تزعم شاومي أنهم يمكنهم مقاومة الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

الشاشة:



يتميز هاتف Pixel 8 Pro بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1344 × 2992 بكسل، مما يضمن الحصول على صور واضحة ونقية في جميع أنواع المهام، بدءا من تصفح الويب وحتى مشاهدة برامجك المفضلة، بينما يجعل معدل التحديث 120 هرتز التفاعلات سلسة وسريعة الاستجابة، وتسمح تقنية HDR10+ بتحسين اللون والسطوع في المحتوى المدعوم.



وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بشاشة أكبر قليلا من نوع LTPO OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم 12 بت ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

المعالج والذاكرة:

يعد المعالج مكون حاسم يحدد الأداء العام للجهاز، يتم تشغيل هاتف Google Pixel 8 Pro بواسطة معالج جوجل الجديد Tensor G3، وهو معالج ثماني النواة يعمل بسرعة 3 جيجاهرتز، تم تصميم هذه الشريحة خصيصا لتعزيز أداء خدمات جوجل المتنوعة، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعل الهاتف ليس مجرد أداة بل مساعدًا ذكيا، وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي رام التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، أصبح تعدد المهام على الهاتف أمرا سهلا للغاية، مما يجعل التطبيقات الأكثر تطلبا تعمل دون أي عوائق.

بينما يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، المبني على عملية TSMC البالغة 4 نانومتر، ويتم إقران المعالج إما بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، مما يمنح المستخدم أداء سلسا وسريع الاستجابة مع المهام اليومية والألعاب المعتدلة وتعدد المهام بكفاءة.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

نظام التشغيل:



غالبا ما تكون تجربة البرنامج عاملا حاسما للعديد من المستخدمين، ولكل من جوجل وسامسونج أسلوبهما الفريد في التعامل مع أندرويد، يعمل هاتف Pixel 8 Pro على أحدث إصدار من نظام التشغيل Android 14، مما يوفر أحدث الميزات والتحسينات الأمنية مباشرة من جوجل، حيث تعد هواتف Pixel من بين أول الهواتف التي تتلقى تحديثات أندرويد، مما يعني أنك ستحصل دائمًا على أحدث الميزات وتصحيحات الأمان، ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بنظام التشغيل أندرويد 14 أيضا ولكن مع واجهة الشركة الجديدة HyperOS، والتي تقدم تجربة مخصصة مع ميزات وتعديلات إضافية قد يجدها بعض المستخدمين مفيدة.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

الكاميرا:

يتميز هاتف جوجل Pixel 8 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، تقدم معالجة المتقدمة للصور، كما تسمح ميزات مثل Night Sight وPortrait Light بالتقاط صور فوتوغرافية مذهلة في الإضاءة المنخفضة وتعديلات الإضاءة الديناميكية بعد الالتقاط، على التوالي، وتعد وظيفة Magic Eraser الجديدة مثيرة للإعجاب بشكل خاص، حيث تتيح للمستخدمين إزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور بسلاسة، وقد تم تصميم الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجابكسل، على الرغم من أنها ليست رائدة من حيث الدقة، لتقديم صور سيلفي عالية الجودة مع دقة ألوان ممتازة.

ومن ناحية أخرى، زودت شاومي هاتف Xiaomi 14 Pro، بمستشعر جديد يطلق عليه اسم "Light Nunter 900" مع عدسة Leica Summilux المخصصة، يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي العدسات يتكون من مستشعرات 50 + 50 + 50 ميجابكسل، يعد هذا الإعداد بتقديم صور واضحة ونابضة بالحياة ومفصلة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط اللحظات بدقة ووضوح، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

البطارية:

تم تجهيز هاتف جوجل Pixel 8 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة تدوم بشكل مريح طوال يوم من الاستخدام المعتدل إلى الثقيل، يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 30 وات، والذي، و يعد الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 23 وات ميزة ملائمة لأولئك الذين يفضلون استخدام الشحن اللاسلكي. بالإضافة إلى ذلك، تعد ميزة مشاركة البطارية سهلة الاستخدام، مما يسمح لجهاز Pixel 8 Pro بمضاعفة دوره كشاحن لاسلكي Qi لأجهزتك المتوافقة الأخرى.

بينما يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، وبالمقارنة تدوم البطارية لما يكفي لأكثر من يوم ونصف من الاستخدام المعتدل.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

السعر:



يبلغ سعر هاتف جوجل Pixel 8 Pro في الأسواق العالمية، حوالى 1000 دولار (أي ما يعادل 30.864 جنيها مصريا)، ويعد هذا الهاتف استثمارا ولكنه يضمن تجربة متميزة، خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات وقدرات الكاميرا، ويضيف التكامل السلس مع مجموعة خدمات Google، جنبًا إلى جنب مع الوعد بالتحديثات الفورية، قيمة كبيرة للمستخدمين المتضمنين بعمق في نظام جوجل البيئي.

بينما يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 650 يورو (أي ما يعادل 21.150 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، وهو يتميز بمواصفات عالية المستوى، تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث الميزات وأفضل أداء.