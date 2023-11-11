تشترى شاومي 14 برو ولا Xiaomi 14.. مقارنة هتكشفلك الفرق

في عالم الهواتف الذكية الديناميكي، حيث يجلب كل إصدار جديد عددا كبيرا من الميزات والتطورات، غالبًا ما يكون اختيار الجهاز المناسب أمرا صعبا، قدمت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا اثنين من أحدث الهواتف الذكية الرائدة في السوق هما: Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro، وعلى الرغم من أن كلا الهاتفين يشتركان في نفس المواصفات تقريبا، إلا أنهما مصممان لتلبية احتياجات وتفضيلات المستخدمين المختلفة.

مقارنة بين هواتف شاومي Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro

في هذه المقالة، سوف نتعمق في الفروق الدقيقة التي تميز بين هواتف شاومي Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro، مما يساعدك على اتخاذ قرار مستنير بشأن الطراز الذي يناسبك أكثر.

التصميم:

يشترك هاتفا Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro في لغة تصميم مشتركة تتحدث عن الحداثة والأناقة، يعد هاتف Xiaomi 14 القياسي مضغوطا نسبيا، بأبعاد 152.8 × 71.5 × 8.2 مليميتر ووزن 188 جراما، مما يجعله مناسبا بشكل مريح لمعظم الأيدي والجيوب.

وبالمقارنة يأتي الإصدار Xiaomi 14 Pro بحجم أكبر وأثقل قليلا، حيث يبلغ 161.4 × 75.3 × 8.5 مليمتر ووزن 223 جراما، وهو ما يمكن ملاحظته أثناء الاستخدام الممتد، يتميز كلا الطرازين بتصميم متميز مع ظهر زجاجي وإطار معدني، كما أنهما حاصلان على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يضمن المتانة في البيئات المختلفة.

Xiaomi 14 Pro

الشاشة:

عندما يتعلق الأمر بالشاشة، يحتل هاتف Xiaomi 14 Pro الصدارة بشاشة من نوع AMOLED، كبيرة الحجم بقياس 6.73 بوصة، والتي تتميز بدقة Quad HD +، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، وينتج عن ذلك صور أكثر وضوحا ومساحة أكبر للشاشة، وهو أمر مفيد لاستهلاك الوسائط والألعاب.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف شاومي القياسي Xiaomi 14، بشاشة من نوع OLED يبلغ قياسها 6.36 بوصة، وبدقة Full HD+ تبلغ 1200 × 2670 بكسل، على الرغم من أنها قد لا تكون موسعة أو حادة مثل طراز Pro، إلا أنها لا تزال توفر ألوانا نابضة بالحياة وألوانا سوداء عميقة تشتهر بها لوحات OLED.

Xiaomi 14

المعالج والذاكرة:

يتم تشغيل كل من Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكومSnapdragon 8 Gen 3، مما يضمن أن كلا الجهازين يقدمان أداءً عالي المستوى.

ويكمن الفرق في تكوينات الذاكرة، حيث يأتي هاتف Xiaomi 14 بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 8 جيجابايت وتصل إلى 16 جيجابايت، مع خيارات تخزين تتراوح من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.

بينما زودت شاومي طراز Xiaomi 14 Pro، بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ويقدم أيضًا ما يصل إلى 16 جيجابايت، مع نفس خيارات التخزين، يمكن أن توفر ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية هذه في تجربة أكثر سلاسة في المهام المتعددة والتطبيقات الأكثر تطلبا.

وبالنسبة لنظام التشغيل، يعمل كلا الجهازين بنظام Android 14 مع واجهة المستخدم الجديدة من شاومي HyperOS، والتي تعرف بخيارات التخصيص والميزات الإضافية التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم.

Xiaomi 14 Pro

الكاميرا:

قامت شركة شاومي، بتجهيز كل من Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro بأنظمة كاميرا رائعة، تحتوي كل منها على إعداد ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل، لكن الإصدار Pro يحتوي على فتحة متغيرة تبلغ f/1.4-4.0 على العدسة الرئيسية، مقارنة بفتحة f/1.6 في الطراز القياسي، يسمح هذا للطراز Pro بأداء أفضل في ظروف الإضاءة المختلفة، خاصة في الإضاءة المنخفضة، حيث يمكن للفتحة الأوسع أن تسمح بدخول المزيد من الضوء، يحتوي كلاهما على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مما يضمن أن تكون صور السيلفي ومكالمات الفيديو واضحة ونقية.

Xiaomi 14

البطارية:

يعد عمر البطارية جانبا مهما لأي هاتف ذكي، ولم تبخل شركة شاومي في هذا الجانب، يأتي هاتف Xiaomi 14 مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4610 مللي أمبير في الساعة، بينما يشتمل الإصدار Pro على بطارية أكبر قليلا تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير في الساعة، الفرق في السعة ليس كبيرًا، ولكن من المتوقع أن تستمر بطارية الطراز Pro لفترة أطول قليلا، خاصة عند النظر في الشاشة ذات الدقة العالية التي تحتاجها لتشغيلها.

وفيما يتعلق بالشحن، يوفر هاتف Xiaomi 14 Pro شحنا سريعا هائلا بقدرة 120 وات مقارنة بـ 90 وات في الطراز القياسي، مما يعني أنه يمكنه الشحن بمعدل أسرع بكثير.

Xiaomi 14 Pro

ميزات أخرى:



يأتي كلا الطرازين مع مجموعة من الميزات الإضافية، بما في ذلك اتصال 5G، ودعم بطاقة SIM المزدوجة، وإمكانية eSIM، والشحن اللاسلكي العكسي، وتضمن هذه الميزات أن كلا من Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro مقاومان للمستقبل ويمكنهما تلبية احتياجات المستخدمين المتميزين الذين يحتاجون إلى سرعات إنترنت عالية، وسهولة استخدام رقمين، والقدرة على شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

Xiaomi 14

السعر:

غالبا ما يكون السعر هو العامل الحاسم للعديد من المشترين، يأتي هاتف Xiaomi 14، وهو الأقل من حيث الميزات بين الاثنين، بسعر أقل يبدأ من 600 دولار (أي ما يعادل 18.491 جنيها مصريا)، وهذا يجعله خيارا جذابا لأولئك الذين يريدون هاتفا ذكيا عالي الأداء دون الحاجة إلى أفضل الميزات على الإطلاق، لذا يعد هاتف Xiaomi 14 يعد خيارا ممتازا.

ويستهدف طراز Xiaomi 14 Pro، بشاشته الكبيرة وكاميراته القوية وإمكانيات الشحن الأسرع، المستخدمين الذين يرغبون في دفع علاوة مقابل أفضل ما تقدمه شاومي، ويبدأ سعره من 750 دولار (أي ما يعادل 23.114 جنيها مصريا)، فهو هاتف متطور عالي الجودة يلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستهلكين وقادر على تقديم تجربة مستخدم متميزة.