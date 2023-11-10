نجوم الفلاجشيب.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

في بانوراما الهواتف الذكية المذهلة، تستمر المعركة من أجل التفوق بلا هوادة، اثنان من أحدث الأجهزة ذات الوزن الثقيل التي دخلت المنافسة هما هاتف شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23، يأتي كلا الجهازين من شركات تتمتع بسجل قوي في الابتكار والجودة، ولكنها تلبي احتياجات جماهير مختلفة قليلا من خلال عروضها الفريدة.

مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

في هذه المقالة، سنستعرض مقارنة بين هاتف شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23، من خلال توضيح معايير مختلفة لمساعدتك في تحديد الخيار المناسب لاحتياجاتك.

التصميم:



يحمل هاتف شاومي Xiaomi 14 فلسفة تصميم العلامة التجارية، بمظهر أنيق وعصري يشعرك بالفخامة والمتانة، تبلغ أبعاده 152.8 × 71.5 × 8.2 مليمتر ويزن 188 جراما، مما يمنحه ملمسا قويًا وسهل التحكم فيه في اليد، ويشير الجزء الخلفي الزجاجي والإطار المعدني إلى مكانته الرائدة، وتعني شهادة IP68 أنه محمي جيدا ضد دخول الغبار والماء.

ومن ناحية أخرى، يعد هاتف Galaxy S23 من سامسونج أصغر حجما قليلا حيث يبلغ 146.3 × 70.9 × 7.6 مليمتر وأخف وزنا بوزن 168 جراما، مما يجعله أكثر راحة للاستخدام الممتد ويسهل وضعه في الجيب، مع شاشة Dynamic AMOLED 2X مغطاة بإطار معدني مصقول، كما يتميز الجهاز بتصنيف IP68، لمقاومة الماء والغبار.

مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

الشاشة:



يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 بشاشة من نوع OLED بقياس 6.36 بوصة بدقة 1200 × 2670 بكسل، تعد الشاشة بألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء عميقة ونسب تباين ممتازة، وذلك بفضل تقنية OLED، يعزز معدل التحديث العالي تجربة المستخدم، خاصة بالنسبة للألعاب وتشغيل الفيديو.

وبالمقارنة، يتميز هاتف Galaxy S23 من سامسونج بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X أصغر قليلا مقاس 6.1 بوصة، وبدقة 1080 × 2340 بكسل، تشتهر شاشات سامسونج بدقة الألوان والسطوع، ومن المتوقع أن تقدم شاشة S23 صورا من الدرجة الأولى، وتعني تقنية Dynamic AMOLED 2X أيضا أن الشاشة موفرة للطاقة وتوفر رؤية رائعة حتى في ضوء الشمس الساطع.

مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

الأداء والذاكرة:

يتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 14 بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، وهو معالج ثماني النواة يعمل بسرعة 3.3 جيجا هرتز، يقترن بمجموعة من خيارات ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت إلى 16 جيجابايت وخيارات التخزين من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، يعد إعداد الأجهزة هذا بالتعامل مع كل شيء بدءا من المهام اليومية وحتى التطبيقات الأكثر تطلبًا بسهولة.

ومن ناحية أخرى، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 مزودا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وهو أيضًا مجموعة شرائح ثماني النواة ولكنها تعمل بتردد أعلى قليلاً عند 3.36 جيجا هرتز، يوفر S23 ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت في جميع إصداراته، مع خيارات تخزين تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت، على الرغم من أن هاتف S23 قد لا يوفر قدرا كبيرا من ذاكرة الوصول العشوائي أو مساحة التخزين مثل هاتف Xiaomi 14، إلا أنه لا يزال يمثل قوة أداء قادرة على تقديم تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة.

مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

نظام التشغيل:

يعمل كلا الهاتفين الذكيين بنظام أندرويد، ولكن بواجهة مستخدم مختلفة، يأتي هاتف Xiaomi 14 مزودا بنظام Android 14 وواجهة المستخدم HyperOS الجديدة من شاومي، والتي توفر مجموعة من خيارات التخصيص والميزات الإضافية، ومع ذلك، قد يؤدي هذا التخصيص في بعض الأحيان إلى واجهة مستخدم أكثر تعقيدا.

بينما يعمل هاتف Galaxy S23 بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج، تشتهر One UI بتصميمها النظيف وواجهتها سهلة الاستخدام، وغالبا ما تتضمن ميزات إضافية مثل Samsung DeX، والتي تتيح للهاتف توفير تجربة تشبه سطح المكتب عند توصيله بشاشة.

مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

الكاميرا:



يعد التصوير الفوتوغرافي جانبا مهما للهواتف الذكية الحديثة، يتميز هاتف Xiaomi 14 بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر إمكانات واسعة وواسعة للغاية ومقربة، الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر عالي الدقة بدقة 32 ميجابكسل، مما يضمن التقاط صور سيلفي مفصلة ومكالمات فيديو واضحة.

وبالمقارنة، يتميز Galaxy S23 أيضا بنظام كاميرا ثلاثي، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 12 ميجابكسل، تشتهر كاميرات سامسونج بمعالجة الصور، ومن المتوقع أن يواصل هاتف S23 هذا التقليد بميزات مثل Single Take وSpace Zoom.

مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

البطارية:



عمر البطارية هو عامل حاسم آخر بالنسبة للمستهلكين، يأتي هاتف Xiaomi 14 مزودا ببطارية بسعة 4610 مللي أمبير، وهي كبيرة جدا، وتدعم الشحن السريع بقوة 90 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وهذا يعني أنه لا يجب أن يستمر الهاتف خلال يوم من الاستخدام المكثف فحسب، بل يمكن أيضا إعادة شحنه بسرعة.

ويحتوي هاتف Galaxy S23 على بطارية أصغر تبلغ سعتها 3900 مللي أمبير في الساعة، ولكن تحسينات برامج سامسونج مصممة لتحقيق أقصى استفادة منها، يدعم S23 الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، وهما أبطأ من قدرات الشحن في Xiaomi 14 ولكنهما لا يزالان يوفران معدل إعادة شحن لائقا.

مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

السعر:



يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 للبيع في الصين بسعر يبدأ من 600 دولار (أي ما يعادل 18.538 جنيها مصريا)، فإذا كنت تعطي الأولوية لشاشة أكبر، وشحن أسرع، والمزيد من خيارات التخزين، فهو الخيار الأنسب لك.

بينما يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 بسعر يبدأ من 700 دولار (أي ما يعادل 21.628 جنيها مصريا)، وإذا كنت تفضل تصميما أكثر إحكاما ونظام كاميرا مشهور وواجهة سهلة الاستخدام، فقد يكون Galaxy S23 هو الخيار الأفضل، يقدم كلا الهاتفيين أحدث التقنيات ومجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين العاديين والمحترفين.