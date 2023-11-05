أفضل قيمة مقابل سعر.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وجوجل Pixel 8

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، المنافسة شرسة ولا هوادة فيها، ومع كل إصدار جديد، يسعى المصنعون جاهدين للتفوق على أنفسهم وعلى بعضهم البعض، مما يوفر للمستهلكين مجموعة مذهلة من الميزات والمواصفات، في هذه المقارنة التفصيلية، سنستعرض أبرز المزايا والفروقات بين هاتفي جوجل Google Pixel 8 و شاومي Xiaomi 14، مع التركيز على التصميم والعرض والأداء.

مقارنة بين جوجل Google Pixel 8 و شاومي Xiaomi 14

التصميم:



لغة تصميم الهاتف الذكي لا تتعلق فقط بالجماليات، إنه بيان لهوية العلامة التجارية وتفضيلات المستخدم، يمتاز هاتف شاومي Xiaomi 14، بأبعاد تبلغ 152.8 × 71.5 × 8.2 مليميتر، مما يمتحك مظهرا نحيفا عصريا وأنيقا، يبلغ وزنه 188 جراما، مما يحقق التوازن بين الشعور بخفة الوزن والشعور بالصلابة، مزود بظهر زجاجي، كما يوفر الإطار المعدني الذي يحيط بالجهاز سلامة هيكلية وإحساسا ممتازا في متناول اليد.



في المقابل، يحافظ هاتف جوجل Google Pixel 8 على روح التصميم المميزة لمجموعة Pixel، المعروفة بنهجها البسيط والوظيفي، حيث تبلغ أبعاده 150.5 × 70.8 × 8.9 مليميتر، ويزن 187 جراما، مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يفضلون هاتفا يناسب بشكل مريح يد واحدة أو الجيب، لا يقتصر المظهر غير اللامع لهاتف Pixel 8 على التطور البسيط فحسب، بل يتعلق أيضا بالتطبيق العملي، لأنه يقاوم بصمات الأصابع واللطخات، مما يحافظ على مظهر الهاتف نظيفا طوال اليوم.

يتمتع كلا الجهازين بتصنيف IP68، مما يضمن عدم تعرضهما للغبار وقدرتهما على تحمل الغمر في الماء، وهي الميزة التي أصبحت توقعا قياسيا للهواتف الرائدة.

مقارنة بين جوجل Google Pixel 8 و شاومي Xiaomi 14

الشاشة:

تعد الشاشة بمثابة نافذة لروح الهاتف الذكي، وتعمل بمثابة الواجهة الأساسية للتفاعل مع الجهاز، يتميز كل من Xiaomi 14 وGoogle Pixel 8 بشاشات من نوع OLED، يأتي هاتف شاومي بشاشة مقاس 6.36 بوصة تتميز بدقة 1200 × 2670 بكسل، وينتج عن ذلك كثافة بكسلات تضمن أن يكون كل شيء بدءا من النص وحتى الصور حادا وواضحا، تدعم الشاشة أيضا معدل تحديث عالٍ يبلغ تردده 120 هرتز، والذي يترجم إلى تمرير أكثر سلاسة واستجابة أفضل، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة، خاصة بالنسبة لاستهلاك الألعاب والوسائط.

بينما يبلغ حجم شاشة هاتف جوجل Google Pixel 8 حوالى 6.2 بوصة وبدقة 1080 × 2400 بكسل، مما يضمن أن معايرة ألوان الشاشة واستجابتها على أعلى مستوى، تم تصميم شاشة Pixel 8 لتقديم لوحة ألوان واقعية، والتي يمكن ملاحظتها بشكل خاص عند عرض الصور أو مقاطع الفيديو، كما يعد دعم HDR ميزة أخرى تعمل على تحسين تجربة المشاهدة، حيث توفر نطاقا أوسع من الألوان وتفاصيل أفضل في كل من المناطق الساطعة والمظلمة من الصورة.

مقارنة بين جوجل Google Pixel 8 و شاومي Xiaomi 14

المعالج والذاكرة:

قلب أي هاتف ذكي هو معالجه، يتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 14 بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، وهو معالج ثماني النواة يعمل بسرعة 3.3 جيجاهرتز، لا يقدم هذا المعالج أداءً أوليا فحسب، بل يقدم أيضا تحسينات في الكفاءة مقارنة بأسلافه.

يأتي الجهاز بتكوينات مختلفة، بدءا من 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين، وصولا إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و1 تيرابايت من التخزين، مما يمنحك أفضل أداء للألعاب وتحرير الفيديو والمهام المكثفة الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، تم تجهيز هاتف Google Pixel 8 بمعالج جوجل Tensor G3،بسرعة عند 3 جيجاهرتز،قد تم تصميمه خصيصا لتحسين أداء مجموعة تطبيقات وخدمات Google، وهو يدمج إمكانات التعلم الآلي المتقدمة التي تعزز كل شيء بدءًا من التصوير الفوتوغرافي وحتى التعرف على الصوت.

يأتي هاتف Pixel 8 مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وهي مساحة كافية لمعظم المستخدمين، ويوفر خيارين للتخزين بسعتي 128 جيجابايت و256 جيجابايت، في حين أن مساحة التخزين قد تبدو محدودة مقارنة بهاتف شاومي، فإن تركيز جوجل على الخدمات السحابية والاستخدام الفعال للتخزين يخفف من هذا القلق لدى العديد من المستخدمين.

مقارنة بين جوجل Google Pixel 8 و شاومي Xiaomi 14

نظام التشغيل:

يعمل كلا الجهازين بنظام التشغيل Android 14، لكن التجربة مختلفة تمامًا نظرًا لواجهات برامج الشركات المصنعة، يقدم نظام HyperOS من شاومي تجربة مخصصة مع ميزات وتعديلات إضافية قد يجدها بعض المستخدمين مفيدة، وعلى النقيض من ذلك، يوفر هاتف جوجل Google Pixel 8 تجربة أندرويد خالصة، ولا يؤدي ذلك إلى واجهة مستخدم أكثر وضوحًا وبديهية فحسب، بل يضمن أيضًا أن يكون الجهاز من بين أول الأجهزة التي تتلقى التحديثات من جوجل، مما يحافظ على أمان الهاتف وتحديثه بأحدث الميزات.

مقارنة بين جوجل Google Pixel 8 و شاومي Xiaomi 14

الكاميرا:

يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 بمجموعة ثلاثية الكاميرات، تحتوي كل منها على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر خيارات واسعة وواسعة للغاية ومقربة، تم تصميم هذا الإعداد متعدد الاستخدامات لتلبية مجموعة متنوعة من سيناريوهات التصوير الفوتوغرافي، تعد الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بمثابة حلم لعشاق السيلفي، فهي تعد بصور واضحة ومفصلة ومكالمات فيديو سلسة.

يضم هاتف Pixel 8 من Google، نظام كاميرا مزدوجة المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعلى الرغم من أنه يفتقر إلى عدسة تليفوتوغرافي مخصصة، فإن تحسينات برامج جوجل مثل Super Res Zoom تسمح بتقريب رقمي عالي الجودة يمكنه منافسة التكبير البصري في بعض الحالات، تكمن قوة Pixel في قدرته على معالجة الصور، مع ميزات مثل Night Sight لظروف الإضاءة المنخفضة ووضع Portrait Mode لتأثيرات عمق المجال، تستفيد الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجابكسل من نفس معالجة الصور، مما يضمن صور سيلفي وفيديو عالية الجودة.

مقارنة بين جوجل Google Pixel 8 و شاومي Xiaomi 14

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرًا بالغ الأهمية، تم تجهيز هاتف Xiaomi 14 ببطارية تبلغ سعتها 4610 مللي أمبير في الساعة، والتي من المفترض أن تدوم بشكل مريح طوال يوم من الاستخدام المعتدل إلى الثقيل. ومع ذلك، فإن الميزة البارزة هي إمكانية الشحن السريع بقدرة 90 وات، والتي تعد بإعادة شحن البطارية بمعدل سريع بشكل لا يصدق.

بينما يأتي هاتف Google Pixel 8 مزودا ببطارية أصغر قليلا تبلغ سعتها 4575 مللي أمبير في الساعة، وهي قادرة أيضا على العمل لمدة يوم كامل بشحنة واحدة، في حين أن قدرات الشحن السلكي بقدرة 27 وات واللاسلكي بقدرة 18 وات ليست بنفس سرعة قدرات Xiaomi 14، تركز جوجل أيضًا على تحسين البرامج لإطالة عمر البطارية، مع ميزات مثل Adaptive Battery التي تتعرف على أنماط استخدامك وتخصص الطاقة وفقًا لذلك.

مقارنة بين جوجل Google Pixel 8 و شاومي Xiaomi 14

السعر:

يعد هاتف Xiaomi 14 الذي يأتي بسعر 600 دولار (أي ما يعادل 18.300 جنيه مصري)، بمثابة شهادة على التزام العلامة التجارية بدفع حدود أداء الأجهزة وتكنولوجيا الشحن، فهو جهاز مصمم لتحقيق السرعة والكفاءة، مع نظام كاميرا متعدد الاستخدامات بما يكفي للتعامل مع أي موقف تقريبا.

ومن ناحية أخرى، يعد Google Pixel 8، الذي يبدأ سعره من 700 دولار (أي ما يعادل 21.450 جنيه مصري)، عرضا أكثر توازنًا يركز على تقديم تجربة مستخدم متماسكة، قد لا يحتوي على أسرع معالج أو ذاكرة وصول عشوائي رام أكبر، ولكنه يوفر واجهة موثوقة وفعالة وبديهية يتم تحديثها دائمًا، إلى جانب كاميرا تستفيد من بعض أفضل معالجات الصور في الأعمال.