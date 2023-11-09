مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11.. أيهما يستحق الشراء؟

يتضمن سوق الهواتف الذكية المتميزة، مجموعة أجهزة مثيرة جدا للاهتمام من حيث القيمة مقابل المال، أحدها هو هاتف فيفو الجديد iQOO 12 Pro، والآخر هو شقيقه السابق iQOO 11، إذا لم تكن خبيرا في الهواتف، فربما لن يكون من السهل عليك معرفة أي من هذين الجهازين يقدم أعلى قيمة مقابل المال، لذلك ستوضح لك المقارنة التالية أهم مواصفات الهاتفين والفرق بينهما، ما يساعدك على شراء الهاتف الذي يناسب احتياجاتك.

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11



يتميز هاتف فيفو الجديد iQOO 12 Pro بأحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 وتصميم جديد أنيق، فيما تم إصدار iQOO 11 عالميا في أوائل عام 2023، وكان واحدا من أسرع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد للشراء هذا العام.

التصميم:

يعد iQOO 11 أحد الهواتف الذكية المتميزة القليلة في عالم اليوم التي تتميز بأحزمة ألوان جريئة نتيجة لتعاونها مع شركة السيارات BMW، وهو يتميز بإطارات رفيعة وفتحة صغيرة للكاميرا الأمامية.

وبالمقارنة، يبدو أن تصميم iQOO 12 Pro بمثابة تطور ملحوظ من فيفو، تتميز الواجهة الأمامية بشاشة ذات حافة منحنية، محاطة بحواف جانبية ضيقة، ويأتي الجزء الخلف بتصميم يتماشى أكثر مع أحدث اتجاهات الموضة، مع جزيرة كاميرا دائرية بثلاث عدسات، تحتوى اللوحة الخلفية على شعار BMW في الزاوية السفلية، تتميز هذه النسخة البيضاء أيضا بظهر زجاجي من البورسلين.

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11

الشاشة:



الشاشة بهواتف iQOO الرائدة من فيفو متطابقة إلى حد كبير، باستثناء بعض الترقيات، يتميز هاتفا iQOO 11 وiQOO 12 Pro بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1440 بكسل مع معدل تحديث متغير يتراوح من 1 هرتز إلى 144 هرتز، ومع ذلك، في حين أن شاشة iQOO 11 يمكن أن تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع فقط من ذروة السطوع، فإن شاشة iQOO 12 Pro يمكن أن تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، ويتميز الطراز الأحدث بشاشة ذات حواف منحنية.

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11

الأداء:



بالنظر إلى مواصفات iQOO 12 Pro، فهو بلا شك سيحتل الصدارة من حيث الأداء، بفضل معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، والذي يعد بتحسينات ملحوظة في الأداء وكفاءة الطاقة، من المتوقع أن يضع هذا الهاتف معايير أداء جديدة في عالم أندرويد، يقترن الهاتف بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وتخزين 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويعمل هذا الإصدار بواجهة فيفو الجديدة OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 ولكن المتغيرات العالمية ستعمل على تشغيل FunTouch OS.

وبالمقارنة، يعمل هاتف iQOO 11 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 وهو يعد من بين أسرع المعالجات في عالم أندرويد، وهو يوفر أداء مطابقا لنظيره الجديد، يعمل هاتف iQOO 11 حاليا بواجهة المستخدم FunTouchOS 13 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 وسيحصل الهاتف على Android 14 في الأشهر القليلة المقبلة.

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11

الكاميرا:

يتميز هاتف iQOO 11 بمزيج متواضع من الكاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 13 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر صور بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وبالمقارنة، يتميز نظام الكاميرا في هاتف iQOO 12 Pro بكاميرا أساسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مقاس 50 مم والتي يمكن استخدامها ككاميرا ماكرو وكاميرا تليفوتوغرافي OIS بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، تظل الكاميرا الأمامية دون تغيير عن سابقتها.

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11

البطارية:

يأتي هاتف iQOO 11 مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تعد بأن تستمر ليوم كامل، ويتم إقرانها بشحن سلكي بقدرة 120 وات، والذي يعد بملأ البطارية في أقل من 30 دقيقة.

ومع ذلك، فإن iQOO 12 Pro يرتقي بالأمر من خلال تقديم بطارية أكبر تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، يظل الشحن السلكي دون تغيير مع نفس نظام 120 وات، ولكنك تحصل على دعم لحل الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11

السعر:

يبدأ سعر iQOO 11 بسعر 51.999 روبية هندية (أي ما يعادل 19.293 جنيها مصريا)، للمتغير الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، وهو يتميز بمعالج قوى سريع الأداء، وشاشة رائعة وعمر البطارية جيد وسرعة شحن فائقة السرعة، مما يجعله هاتفت مثاليًا للاعبين على الأجهزة المحمولة الذين يعملون بميزانية محدودة.

ومن ناحية أخرى، فإن سعر iQOO 12 Pro يضعه في المنطقة الرائدة المتميزة، حيث تم تسعير الإصدار الأساسي من الهاتف بسعر حوالي 57.150 روبية هندية (أي ما يعادل 21.204 جنيها مصريا)، بسعة 16 + 256 جيجابايت، فهو يتميز بتصميم جديد كليا، إلى جانب نظام الكاميرا الذي تمت ترقيته وأداء قوي للألعاب بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3، لذا فهو يعد أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد التي يمكنك شراؤها الآن.