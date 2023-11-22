تشتري شاومي ولا فيفو.. مقارنة بين Xiaomi 14 Pro و Vivo X100 Pro

من بين الهواتف الذكية الرائدة التي تم إصدارها في عام 2023، فإن أحدث المتنافسين هم هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro وهاتف فيفو الأحدث Vivo X100 Pro، وكلاهما من النماذج الرائدة من العلامات التجارية الخاصة بهما، لذا سوف نتعمق في هذه المقالة في مقارنة تظهر الجوانب المختلفة لكلا الهاتفين الذكيين، بما في ذلك التصميم والعرض والأداء وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية، لمساعدتك على فهم كيفية تنافسهما مع بعضهما البعض.

مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 Pro وفيفو Vivo X100 Pro

التصميم:



يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro بتصميم أنيق تبلغ أبعاده 161.4×75.3×8.5 مليمستر ويزن حوالى 223 جراما، فهو يوفر مظهرا عصريا وأنيقا، مع جودة بناء تشعرك بالفخامة والمتانة، ويضمن التصميم المريح قبضة مريحة، مما يجعله سهل الاستخدام للاستخدام الممتد.

ومن ناحية أخرى يتميز هاتف فيفو Vivo X100 Pro، بتصميم أنيق تبلغ أبعاده 164.1 × 75.3 × 8.9 مليميتر ويزن حوالى 221 جراما تم تصميمخ بمواد فاخرة عالية الجودة، مما يمنحه مظهرا نحيفا قليلًا مظهرا ومتطورا، ويضيف الوزن إلى تصور الجهاز الصلب والمُصمم بشكل جيد.

Vivo X100 Pro

الشاشة:



يأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة، توفر دقة عرض Quad HD+، تبلغ دقتها 1440 × 3200 بكسل، مما ينتج عن ذلك صور واضحة ونابضة بالحياة بشكل لا يصدق، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب.

وبالمقارنة، يتميز هاتف فيفو Vivo X100 Pro بشاشة من نوع AMOLED أكبر قليلا بقياس 6.78 بوصة ولكن بدقة Full HD +، تبلغ دقتها 1260 × 2800 بكسل، على الرغم من أنها لا تتطابق مع منافسه من شاومي من حيث كثافة البكسل، إلا أنه لا يزال يوفر ألوانا غنية وألوانًا سوداء عميقة، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

Xiaomi 14 Pro

المعالج والذاكرة:

يأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، مدعومًا بمعالج كوالكوم الأحدث Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، مما يعد بمثابة قوة في الأداء، ةبفضل معالج ثماني النواة بسرعة 3.3 جيجاهرتز، فأن الهاتف مجهز جيدا للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة.

ومن ناحية أخرى، تم تجهيز هاتف فيفو Vivo X100 Pro بمعالج ميدياتك الرائد MediaTek Dimensity 9300، والذي يوفر أيضًا أداءً قويا، يضمن معالجه ثماني النواة، الذي يعمل بسرعة 3.25 جيجاهرتز، التشغيل السلس عبر المهام المختلفة.

ويعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14، حيث يتميز هاتف Xiaomi 14 Pro بنظام HyperOS الجديد من شاومي، فيما يأتي جهاز Vivo X100 Pro مزودا بنظام تشغيل Funtouch OS من فيفو والتي توفر خيارات اتصال مماثلة، بما في ذلك إمكانيات Wi-Fi 6e وBluetooth 5.4 و5G.

وعند الحديث عن البرنامج، فإن هاتف شاومي الرائد هو أول هاتف من العلامة التجارية مزود بنظام التشغيل HyperOS الجديد، وهو عبارة عن تخصيص أندرويد أكثر تقدما بالمقارنة مع نظام التشغيل Funtouch OS أو OriginOS الموجود على هاتف فيفو الرائد.

Vivo X100 Pro

الكاميرا:



يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية مع جميع أجهزة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر تنوعًا في التصوير الفوتوغرافي، وتعتبر فتحة الكاميرا الرئيسية المتغيرة f/1.4-4.0 جديرة بالملاحظة بشكل خاص، مما يسمح بأداء استثنائي في ظروف الإضاءة المختلفة.

وبالمقارنة، يتميز هتف فيفة Vivo X100 Pro أيضا بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر رئيسي يتميز بقدراته في الإضاءة المنخفضة، تم تصميم تكوين الكاميرا لتلبية احتياجات المصورين المحترفين وغير الرسميين.

Xiaomi 14 Pro

البطارية:



يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، ببطارية بسعة 4880 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وهذا يضمن أوقات شحن سريعة وعمر بطارية يمكن أن يدوم بسهولة خلال يوم من الاستخدام المكثف.

بينما يأتي هاتف Vivo X100 Pro، ببطارية أكبر بسعات مختلفة إما بقوة 5260 مللي أمبير أو 5400 مللي أمبير، تدعم كلاهما الشحن السريع بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وهذا يمنحها ميزة طفيفة من حيث عمر البطارية.

Vivo X100 Pro

السعر:



يقع كلا الهاتفين في القطاع المتميز من السوق، سيعتمد الاختيار بين الاثنين إلى حد كبير على التفضيلات الفردية للعلامة التجارية وإمكانيات الكاميرا وميزات محددة مثل جودة العرض وعمر البطارية، فأن هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، يتوفر مقابل سعر يبدأ من 750 دولار (أي ما يعادل 23.171 جنيها مصريا).

بينما يبلغ سعر هاتف فيفو Vivo X100 Pro، من 750 دولار (أي ما يعادل 23.171 جنيها مصريا).

يعد كلا الهاتفين من الهواتف الذكية الاستثنائية، ولكل منهما نقاط قوة فريدة، يتفوق هاتفXiaomi 14 Pro في جودة العرض والشحن السريع، بينما يوفر Vivo X100 Pro بطارية أكبر قليلاً وأداء كاميرا مثير للإعجاب.