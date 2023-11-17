عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ما هو الهاتف الذي يقدم قيمة أفضل؟.. مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

مقارنة بين شاومي
مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

تستمر صناعة الهواتف الذكية في التطور بسرعة، حيث يجلب كل إصدار جديد المزيد من التقنيات المتقدمة والميزات المبتكرة، وفي هذه المقالة، نقوم بمقارنة اثنين من أحدث الطرازات الرائدة وهم: هاتف شاومي الجديد شاومى 14 برو وiPhone 15 Pro.

مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

تنتمي هذه الأجهزة إلى اثنتين من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، وتتمتع كل منهما بنقاط قوة وعروض فريدة، سنتعمق في هذه المقارنة في الجوانب المختلفة لهذه الهواتف الذكية، بما في ذلك التصميم والعرض والأداء والبرامج والكاميرا والبطارية والميزات الإضافية، لمساعدتك على فهم ما هو الهاتف الذي يقدم قيمة أفضل.

 

تشتري هونر Magic Vs 2 أم أوبو Find N3.. مقارنة توضح الفرق

تشتري سامسونج ولا شاومي.. مقارنة بين Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro

بإمكانيات مذهلة.. مقارنة بين فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو

تشترى شاومي 14 برو ولا Xiaomi 14.. مقارنة هتكشفلك الفرق

 

التصميم:


عندما يتعلق الأمر بالتصميم، يمثل هاتفي شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro قمة فلسفات علامتيهما التجارية، يعد هاتف Xiaomi 14 Pro أكبر حجما بعض الشيء، وهو ما قد يكون ملحوظا عند حمله لفترات طويلة، ومع ذلك، فإن هذا الثقل يمنحه إحساسا قويا ومتميزً، وهو دليل على التزام الشركة بالتصميمات القوية والفاخرة. 

وفي المقابل، يواصل iPhone 15 Pro إرث آبل المتمثل في الأناقة البسيطة، فهو يأتي بتصميم أخف وزنًا وأكثر إحكاما، مما يجعله ممتع للاستخدام بيد واحدة، يشترك كلا الجهازين في التطبيق العملي لشهادة IP68، مما يضمن قدرتهما على تحمل العناصر بدرجة معقولة.

مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

الشاشة:


يتميز هاتف شاومي 14 برو، بشاشة من نوع AMOLED أكبر بقياس 6.73 بوصة، تتميز بدقة أعلى تبرز الحيوية في مقاطع الفيديو والألعاب، وهذا يجعل الهاتف خيارًا مفضلاً لعشاق الوسائط الذين يتوقون إلى تجربة غامرة. 

ومن ناحية أخرى، قامت شركة آبل بتجهيز iPhone 15 Pro بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED أصغر قليلاً مقاس 6.1 بوصة، على الرغم من أنه قد لا يتطابق مع الحجم وعدد البكسل لمنافسه، فإن تركيز آبل على دقة الألوان وتنظيم السطوع واضح، مما يجعل شاشة iPhone 15 Pro ممتعة للمهام اليومية والعمل الإبداعي الاحترافي.

مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

المواصفات والبرامج:


يعد الأداء ساحة معركة رئيسية، وكلا الهاتفين يتألقان بنقاط قوتهما، يعد هاتف شاومي 14 برو، جهازا قويا بفضل معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3 وما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يعدك هذا الإعداد بتجربة سلسة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة. 

وعلى الرغم من وجود ذاكرة وصول عشوائي أقل في هاتف iPhone 15 Pro، لكنه ليس بطيئا، حيث تشتهر شريحة A17 Pro من آبل بكفاءتها وقوتها، خاصة في التعامل مع المهام كثيفة الرسومات، لذا غالبا ما يتم تخفيف الاختلاف في ذاكرة الوصول العشوائي رام  من خلال تحسين برامج آبل، مما يضمن تشغيل آيفون بسلاسة حتى في ظل التحميل.

تجربة البرنامج هي المكان الذي يختلف فيه هذين الجهازين بشكل كبير، يوفر نظام HyperOS من شاومي، الذي يعمل بنظام التشغيل Android 14، تجربة مخصصة مع عدد كبير من الميزات ودرجة عالية من التخصيص، بينما يعمل iPhone 15 Pro بنظام التشغيل iOS 17، المعروف بواجهته البديهية، وتكامله السلس مع منتجات آبل الأخرى، والتركيز القوي على الخصوصية والأمان. 

مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

الكاميرا:


في قسم الكاميرا، يتميز كلا الهاتفين بمواصفات مثيرة للإعجاب، ولكن أدائهما في العالم الحقيقي قد يلبي احتياجات مستخدمين مختلفين، يتميز إعداد Xiaomi 14 Pro الثلاثي بدقة 50 ميجابكسل بأنه متعدد الاستخدامات، ويوفر تفاصيل مذهلة ومجموعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي.

وعلى الرغم من أن جهاز iPhone 15 Pro يحتوي على إعداد كاميرا أقل إثارة للإعجاب على الورق، إلا أنه يتفوق في معالجة الصور، حيث إن تركيز آبل على التصوير الفوتوغرافي الحسابي يعني أن آيفون غالبًا ما ينتج صورًا ذات نطاق ديناميكي ممتاز ودقة ألوان، مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين يريدون صورًا رائعة دون الكثير من الضجة.

مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

البطارية:


يعد عمر البطارية وقدرات الشحن أمرًا بالغ الأهمية للهواتف الذكية الحديثة، يضمن هاتف Xiaomi 14 Pro، الذي يتميز ببطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير في الساعة وشحن فائق السرعة، قضاء وقت أقل في توصيل الشاحن، وبالمقارنة قد تم تحسين هاتف iPhone 15 Pro، على الرغم من احتوائه على بطارية أصغر تبلغ سعتها 3274 مللي أمبير في الساعة، لتحقيق الكفاءة، مما يُترجم غالبًا إلى عمر بطارية يمكن أن يستمر بشكل مريح طوال اليوم.

مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

السعر:


يتوفر هاتف Xiaomi 14 Pro بسعر يبدأ من 750 دولار (أي ما يعادل 23.195 جنيها مصريا)، إذا كنت تفضل شاشة أكبر، وتجربة برامج قابلة للتخصيص، وشحن سريع، فإن هاتف Xiaomi 14 Pro يعد خيارًا ممتازا.

 

وتبلغ تكلفة هاتف آبل iPhone 15 Pro حوالى 1000 دولار (أي ما يعادل 30.927 جنيها مصريا)، إذا كنت تعطي الأولوية للتصميم المدمج والنظام البيئي المدمج للبرامج ومعالجة الصور الفائقة، فلن يخيب iPhone 15 Pro ظنك.

يعد كلا الهاتفين أعجوبة تكنولوجية في حد ذاتها، حيث يقدم كل منهما مجموعة فريدة من الميزات والتجارب التي تلبي تفضيلات المستخدم المختلفة.

شاومي Xiaomi 14 Pro شاومي 14 برو iphone 15 Pro مقارنة مقارنة موبايلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

نجاح جديد.. سرايا القدس تعلن عن خسائر لجيش الاحتلال

مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

موضوعات متعلقة

نجوم الفلاجشيب.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11.. أيهما يستحق الشراء؟

مقارنة مواصفات كاملة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

أفضل قيمة مقابل سعر.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وجوجل Pixel 8

ترشيحاتنا

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

ضغوط مصر تنجح في زيادة حجم المساعدات لـ غزة.. فيديو

بيان عاجل من برنامج الأغذية العالمي بشأن تضييق الاحتلال الإمدادات بقطاع غزة

غيروا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأحد والاثنين

مات من الجوع.. كيف تسببت سيدة العجوزة في انهاء حياة صغيرها؟

أول تعليق من اتحاد الكرة على استبعاد الثلاثي حامد وعاشور والشحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ