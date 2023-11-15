تشتري سامسونج ولا شاومي.. مقارنة بين Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro

في المشهد المذهل للهواتف الذكية، اتخذت معركة التفوق منعطفا مثيرا للاهتمام مع إصدار هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra وهاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، هذه الأجهزة ليست مجرد هواتف ذكية؛ إنها شهادة على البراعة التكنولوجية لمصنعيها.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Pro

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على الهاتفين الرائدين سامسونج Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro، كأحدث الهواتف الرائدة في السوق، حيث سنقارن بين التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقييم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:



تم تصميم كل من هاتفي سامسونج Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro بإحساس متميز، لكنهما يلبيان الأذواق الجمالية المختلفة، أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو أثقل وأكبر قليلاً، حيث تبلغ أبعاده 163.4×78.1×8.9 مليميتر ووزنه 234 جراما، وهو ما قد يكون ملحوظا للمستخدمين الذين يفضلون حمل جهازا أخف وزنا.

وبالمقارنة، يأتي هاتف Xiaomi 14 Pro، بإطاره الذي تبلغ أبعاده 161.4 × 75.3 × 8.5 مليميتر ووزنه 223 جراما، مما يحقق التوازن بين حجم الشاشة والراحة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Pro

الشاشة:



عندما يتعلق الأمر بالشاشة، يتميز كلا الهاتفين بشاشات رائعة، زودت سامسونج هاتفها الرائد Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.8 بوصة، توفر دقة تبلغ 1440 × 3088 بكسل.

ومن ناحية أخرى، يحتوي هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro على شاشة من نوع AMOLED أصغر قليلا بقياس 6.73 بوصة ولكن بدقة Quad HD + مماثلة تبلغ 1440 × 3200 بكسل، تعد كلتا الشاشتين بألوان زاهية وألوان سوداء عميقة، ولكن قد تتميز تقنية Dynamic AMOLED 2X الخاصة بهاتف Galaxy S23 Ultra بنسب سطوع وتباين أفضل.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Pro

المعالج والذاكرة:



تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، بينما يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro على Snapdragon 8 Gen 3. وكلاهما من أفضل الشرائح، ولكن الجيل الثالث الأحدث في هاتف شاومي يقدم تحسينات طفيفة في الكفاءة والأداء.

وتعد تكوينات الذاكرة سخية في كليهما، حيث يقدم هاتف Galaxy الرائد، ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، فيما يقدم هاتف شاومي خيارات تصل إلى 16 جيجابايت، مما يجعل كلا الجهازين قادرين بشكل لا يصدق على التعامل مع التطبيقات متعددة المهام والمتطلبة.

وتعد تجربة البرمجيات هي تجربة ذاتية، وهنا يختلف الجهازان في عروضهما الفريدة، يعمل هاتف Galaxy S23 Ultra بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI، المعروفة بتصميمها النظيف وميزاتها سهلة الاستخدام، بينما يأتي هاتف Xiaomi 14 Pro مزودًا بنظام Android 14 ونظام HyperOS الجديد من شاومي، والذي يوفر مستوى عالٍ من التخصيص ومجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين المتميزين.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Pro

ميزات أخرى:

يدعم كلا الهاتفين شبكة الجيل الخامس 5G، ويتمتعان بقدرات SIM مزدوجة، كما أنهما حاصلان على شهادة IP68، مما يجعلهما مقاومين للغبار والماء، كما أنهما يدعمات شريحة eSIM الألكترونية، والشحن اللاسلكي العكسي، مما يزيد من تعدد استخداماتها.

الكاميرا:

يحتوي هاتف Galaxy S23 Ultra على إعداد كاميرا رباعية مع مستشعر رئيسي ضخم بدقة 200 ميجابكسل، مما يوفر تفاصيل وقدرات تكبير لا مثيل لها، وإن إعداد Xiaomi 14 Pro الثلاثي بدقة 50 ميجابكسل ليس بطيئا أيضا، مع فتحة متغيرة العدسة الرئيسية التي تعد بأداء ممتاز في مختلف ظروف الإضاءة.

ويحتوي كلا الجهازين على كاميرات أمامية عالية الجودة، لكن كاميرا Galaxy الأمامية التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، بينما تأتي كاميرا هاتف شاومي التي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل من حيث الدقة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Pro

البطارية:



يعد عمر البطارية أمرا بالغ الأهمية، وكل من سامسونج وشاومي يهتمان بذلك، يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي أكبر قليلا من بطارية هاتف Xiaomi 14 Pro التي تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير، ومع ذلك، تأخذ شاومي زمام المبادرة في تكنولوجيا الشحن، حيث تقدم شحنا سريعا بقوة 120 وات مقارنة بـ 45 وات من سامسونج، وهذا يعني أن هاتف Xiaomi 14 Pro يمكنه شحن طاقته الكاملة بشكل أسرع بكثير.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Pro

السعر:



يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 825 ​​دولار (أي ما يعادل 25.489 جنيها مصريا)، وهو يقدم المزيد من المواصفات المتطورة التي تقدرها أكثر، فإذا كنت تبحث عن الأفضل على الإطلاق من حيث تكنولوجيا الكاميرا والشاشة، فقد يكون هاتف Galaxy S23 Ultra هو الهاتف المناسب لك.

وبالنسبة لهاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، فهو يتوفر بسعر يبدأ من 750 دولار (أي ما يعادل 23.171 جنيها مصريا)، فإذا كانت تفضل سرعة الشحن والأداء المتطور والتصميم الأخف قليلا من ضمن أولوياتك، فقد يكون Xiaomi 14 Pro هو الخيار الأفضل لك.