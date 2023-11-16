عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشتري هونر Magic Vs 2 أم أوبو Find N3.. مقارنة توضح الفرق

مقارنة بين هونر Magic
مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3

يتطور سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بسرعة كبيرة، حيث يدفع كل إصدار جديد حدود ما هو ممكن، في هذا المشهد الديناميكي، ظهر اثنان من المنافسين البارزين هما: هاتف هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3، كلا الجهازين مليئان بالميزات والابتكارات، مما يجعلهما منافسين أقوياء في قطاع الهواتف القابلة للطي. 

مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3

سوف تتعمق هذه المقالة في مقارنة تفصيلية بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3، وتفحص التصميم والعرض والأداء والبرامج والاتصال والكاميرا والبطارية والميزات الإضافية.

 

تشتري سامسونج ولا شاومي.. مقارنة بين Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro

بإمكانيات مذهلة.. مقارنة بين فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو

تشترى شاومي 14 برو ولا Xiaomi 14.. مقارنة هتكشفلك الفرق

نجوم الفلاجشيب.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

 

التصميم:


يعرض كل من هاتف Magic Vs 2 وFind N3 التطورات في التكنولوجيا القابلة للطي بتصميماتها الأنيقة، تبلغ أبعاد هاتف هونر 157.5 × 146.2 × 5.1 مليميتر ويزن حوالى 229 جراما، مما يجعله واحدا من أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي في السوق، ويعد تصميمه بمثابة شهادة على التزام هونر بالجمع بين الجماليات والوظائف. 

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف OPPO Find N3 أثقل قليلا حيث يبلغ وزنه 239 جراما وأبعاده 153.4 × 143.1 × 5.8 مليميتر، ويحافظ على التوازن بين البناء القوي والمظهر الأنيق..

ويوفر كلا الجهازين قبضة مريحة وإحساسا متميزا، لكن Magic Vs 2 يتمتع بميزة طفيفة من حيث سهولة الحمل نظرا لوزنه الخفيف.

مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3

الشاشة:


تعد الشاشة جانبًا مهمًا في أي هاتف ذكي، وخاصة بالنسبة للهواتف القابلة للطي، يتميز جهاز هونر Magic Vs 2، بشاشة من نوع OLED، بقياس 7.92 بوصة، وبجودة عرض Quad HD +، وبدقة 2156 × 2344 بكسل، تعتبر هذه الشاشة الكبيرة النابضة بالحياة مثالية لاستهلاك الوسائط المتعددة ومهام الإنتاجية. 

via GIPHY

ويأتي هاتف أوبو Find N3 مزودًا بشاشة من نوع AMOLED ، بجودة عرض Quad HD+ قابلة للطي بقياس 7.82 بوصة، توفر دقة تبلغ 2268 × 2440 بكسل، على الرغم من أنها أصغر قليلا من هاتف هونر، إلا أنها تعوض بكثافة بكسل أعلى، مما يوفر صورا حادة ومفصلة، وتوفر كلا الشاشتين إعادة إنتاج ألوان وزوايا مشاهدة ممتازة، ولكن شاشة Magic Vs 2 الأكبر قليلا قد تجذب المزيد من المستخدمين الذين يعطون الأولوية لحجم الشاشة.

مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3

المعالج والذاكرة:


تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف هونر Honor Magic Vs 2 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، بينما يتميز هاتف أوبو Find N3 بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2. كلاهما معالجات من الطراز الأول، مما يضمن الأداء السلس حتى في ظل الاستخدام المكثف. 

ويوفر Magic Vs 2 خيارات ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت مع خيارات تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت، وبالمقارنة، يوفر Find N3 تكوينا مشابهًا لذاكرة الوصول العشوائي رام، ولكنه يزيد من خيار التخزين الخاص به حتى 1 تيرابايت. 

مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3

نظام التشغيل:

من ناحية البرمجيات، يعمل كلاهما على نظام Android 13، مع Magic Vs 2 الذي يتميز بنظام هونر Magic OS، فيما يعمل Find N3 المجهز بواجهة أوبو OxygenOS، تضيف هذه الواجهات المخصصة ميزات وتحسينات فريدة للتجربة القابلة للطي، مع نظام OxygenOS المعروف بواجهة المستخدم النظيفة والفعالة، بينما يوفر نظام التشغيل Magic OS تجربة أكثر تخصيصًا. 

ويدعم كلا الجهازين شبكة Wi-Fi 802.11، كما يدعم Find N3 أيضا معايير Wi-Fi 6e/7 الأحدث، ويعد اتصال Bluetooth أكثر تقدمًا قليلاً في Find N3 مع Bluetooth 5.3، مقارنة بـ 5.2 في Magic Vs 2. ويوفر كلا الهاتفين إمكانات GPS و5G، مما يضمن اتصالات سريعة وموثوقة.

مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3

الكاميرا:


في قسم الكاميرا، يتميز كلا الهاتفين بإعدادات رائعة، يتمتع هاتف Honor Magic Vs 2 بنظام كاميرا ثلاثي مزود بمستشعرات بدقة 50 + 20 + 12 ميجابكسل، مما يوفر تنوعًا في سيناريوهات التصوير الفوتوغرافي المختلفة. 

وبالمقارنة، يأتي OPPO Find N3 أيضًا مزودًا بإعداد كاميرا ثلاثية، ولكن بتكوين مختلف بدقة 48 + 64 + 48 ميجابكسل، وهذا يشير إلى التركيز على التصوير الفوتوغرافي عالي الدقة. 

وبالنسبة لصور السيلفي، يحتوي Magic Vs 2 على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما يوفر Find N3 كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا إضافية بدقة 32 ميجابكسل، مما يمنحه ميزة في جودة صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3

البطارية:


يعد عمر البطارية أمرا بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، ويحتوي جهاز Honor Magic Vs 2 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يتفوق قليلا على بطارية 4805 مللي أمبير في OPPO Find N3، كلاهما يدعم الشحن السريع، حيث يوفر هاتف هونر شحنا سريعا بقدرة 66 وات، وFind N3 أسرع قليلاً عند 67 وات، وهذا يعني أنه يمكن إعادة شحن كلا الهاتفين بسرعة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.

مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3

السعر:


يتوفر هاتف هونر Honor Magic Vs 2 بسعر يبدأ من 1100 دولار (أي ما يعادل 34 ألف جنيه مصري)، يمتاز هذا الهاتف القابل للطي بشاشة أكبر قليلاً، وتصميما خفيف الوزن، وبطارية أكبر، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يمنحون الأولوية لحجم الشاشة وعمر البطارية.

بينما يتوفر هاتف أوبو OPPO Find N3 بسعر يبدأ من 1800 دولار (أي ما يعادل 55.663 جنيها مصريا)، يتميز هذا الهاتف بإعداد كاميرا عالية الدقة وخيارات الاتصال المتقدمة ودعم العمل مع القلم الالكتروني، فهو مثاليًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي والمستخدمين الذين يقدرون ميزات الإنتاجية. 

مقارنة بين هونر Magic Vs 2 وأوبو Find N3
هونر Magic Vs 2 Find N3 وبو مقارنة مقارنة موبايلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11.. أيهما يستحق الشراء؟

مقارنة مواصفات كاملة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

أفضل قيمة مقابل سعر.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وجوجل Pixel 8

الأقوى في العالم.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكشف كواليس الفوز على جيبوتي ورسالته للاعبين وعتابه للجماهير|فيديو

الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

أفضل 5 كتب ستساعدك على التخلص من الاكتئاب| تعرف عليها

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

شاهد ماذا قال الطفل الفلسطيني بعد استجابة الرئيس السيسي ووصوله إلى مصر للعلاج

رسالة تبكي العالم|طفل فلسطيني: أبويا وأمي وكل إخواتي استشهدوا والسقف انهار فوقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ