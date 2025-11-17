قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تحديث OriginOS 6 التجريبي لتلك الهواتف أصبح متاحًا.. إليك كيفية التثبيت

تحديث OriginOS 6
تحديث OriginOS 6
لمياء الياسين

يتوسع تحديث OriginOS 6 تدريجيًا ليشمل أجهزة Vivo وiQOO، كما هو مخطط له. يُطرح الآن التحديث الرئيسي المستند إلى نظام Android 16 لمستخدمي iQOO 12، ليقدم تجربة بصرية مُحسّنة مع مجموعة من الميزات الجديدة، وتخصيصات مُوسّعة، وتحسينات شاملة في جميع أنحاء النظام.

تحديث OriginOS 6 لهاتف iQOO 12 

يتوفر تحديث OriginOS 6 لهاتف iQOO 12 حاليًا عبر البرنامج التجريبي، أي البرنامج التجريبي. 

وفي المقابل، لن يكون إطلاق النسخة الثابتة طويلًا. يحمل الإصدار التجريبي رقم البرنامج الثابت PD2307F_EX_A_16.2.10.6.W30 ، ويبلغ حجمه 4 جيجابايت . يُنصح بالتأكد من توفر مساحة تخزين كافية في الجهاز واتصاله بشبكة Wi-Fi مستقرة قبل تنزيل حزم التحديثات الكبيرة.

هاتف iQOO 12

خطوات تثبيت OriginOS 6 على iQOO 12

يتوفر OriginOS 6 حاليًا كإصدار تجريبي لهاتف iQOO 12. إليك كيفية تنزيله وتثبيته:

افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.
انتقل إلى "حول الهاتف" ثم انقر فوق "تحديثات النظام" .
اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا واختر الإصدار التجريبي .
نظرًا لكونه تحديثًا رئيسيًا، فقد يستغرق التثبيت وقتًا أطول. لذا، تأكد من شحن جهازك بنسبة 40% على الأقل قبل الضغط على زر التثبيت. يمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة مسبقًا لمزيد من الأمان.

iQOO 12 هو الجهاز الثاني بعد iQOO 13 الذي يتلقى تحديث OriginOS 6 التجريبي من العلامة التجارية الشقيقة لـ Vivo. 

على الجانب الآخر وصل التحديث الآن في منتصف نوفمبر، كما هو مُعلن في جدول الإطلاق الرسمي، وسيستمر في التوسع ليشمل بقية الهواتف الرائدة، تليها الهواتف متوسطة المدى والرخيصة. سجل تغييرات التحديث لجهاز iQOO 12 هو نفسه سجل تحديث Vivo X100، والذي يُمكنك الاطلاع عليه هنا .
يعد هاتف iQOO 12 الذي أُطلق بنظام أندرويد 14 مؤهلٌ لتحديثين إضافيين لنظام أندرويد بعد أندرويد 16. 

بمعنى آخر، سيكون أندرويد 18 آخر تحديث لنظام أندرويد. مع ذلك، سيستمر في تلقي تحديثات تصحيحات الأمان حتى نوفمبر 2028.

تحديث OriginOS 6 نظام Android 16 هاتف iQOO 12

