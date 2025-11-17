قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق سلسلة هواتف جديدة إليك مواصفاتها

سلسلة هواتف S50
سلسلة هواتف S50
لمياء الياسين

أكدت شركة فيفو إطلاق سلسلة هواتف S50 في الصين في ديسمبر ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة طرازين Vivo S50 و Vivo S50 Pro Mini و يُعد هاتف Pro Mini الأصغر حجمًا في هذه الهواتف.

 ومن المتوقع أن يضم شاشة OLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسيحتوي كلا الجهازين على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسرعة 9600 ميجابت في الثانية وذاكرة تخزين UFS 4.1.

مواصفات هاتف S50 Pro Mini 

و أعلن مسؤول في الشركة عن قدوم معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس إلى المجموعة، ومن المرجح أن يكون ذلك في هاتف S50 Pro Mini وأن يتضمن مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة وعدسة مقربة من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل.

 هواتف فيفو-S50

على الجانب الآخر من المحتمل أيضًا أن يحصل هاتف Vivo S50  على شريحة Snapdragon 8-series، على الرغم من أن التسريبات المبكرة تشير إلى أنه قد يعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 .

وعن مواصفات الشاشات، من المتوقع أن يأتي هاتف S50 بشاشة OLED مقاس 6.59 بوصة، بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز. 

وقد يأتي كلا الهاتفين بكاميرا ثلاثية مزودة بمستشعر تقريب بصري، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط .

ويشير التسريب الجديد أيضًا إلى أن الهاتف سيضم نفس كاميرا التقريب البصري بيرسكوب مع إطار معدني في المنتصف.

و من المتوقع أن يتوفر هاتف Vivo S50 بأربعة ألوان وهي الأزرق والذهبي، والوردي، والأسود.

شركة فيفو هواتف S50 شركة Vivo كاميرا ثلاثية هاتف Vivo S50

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

