بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق سلسلة هواتف جديدة إليك مواصفاتها

أكدت شركة فيفو إطلاق سلسلة هواتف S50 في الصين في ديسمبر ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة طرازين Vivo S50 و Vivo S50 Pro Mini و يُعد هاتف Pro Mini الأصغر حجمًا في هذه الهواتف.

ومن المتوقع أن يضم شاشة OLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسيحتوي كلا الجهازين على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسرعة 9600 ميجابت في الثانية وذاكرة تخزين UFS 4.1.

مواصفات هاتف S50 Pro Mini

و أعلن مسؤول في الشركة عن قدوم معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس إلى المجموعة، ومن المرجح أن يكون ذلك في هاتف S50 Pro Mini وأن يتضمن مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة وعدسة مقربة من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل.

هواتف فيفو-S50

على الجانب الآخر من المحتمل أيضًا أن يحصل هاتف Vivo S50 على شريحة Snapdragon 8-series، على الرغم من أن التسريبات المبكرة تشير إلى أنه قد يعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 .

وعن مواصفات الشاشات، من المتوقع أن يأتي هاتف S50 بشاشة OLED مقاس 6.59 بوصة، بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز.

وقد يأتي كلا الهاتفين بكاميرا ثلاثية مزودة بمستشعر تقريب بصري، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط .

ويشير التسريب الجديد أيضًا إلى أن الهاتف سيضم نفس كاميرا التقريب البصري بيرسكوب مع إطار معدني في المنتصف.

و من المتوقع أن يتوفر هاتف Vivo S50 بأربعة ألوان وهي الأزرق والذهبي، والوردي، والأسود.