تكنولوجيا وسيارات

بميزات جديدة .. سامسونج تطلق سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية

سماعات الأذن
سماعات الأذن
لمياء الياسين

قد لا تكون سماعات الأذن المتميزة القادمة من سامسونج رسمية حتى الآن، ولكن أصبح من الصعب على الشركة إخفاءها.

بعد ظهورها لأول مرة داخل كود One UI 8.5 في الشهر الماضي ، ظهرت Galaxy Buds 4 Pro مرة أخرى، هذه المرة مع رسوم متحركة كاملة للتصميم تؤكد مجموعة الميزات التي تأتي بها سماعات الأذن.


مواصفات سماعات Galaxy Buds 4 Pro 

رصد موقع AndroidAuthority تحديثًا ملحوظًا في تصميم سماعات Buds 4 Pro. يبدو أن سامسونج تتخلى عن الطرف المدبب المثلث الذي ظهر في الجيل السابق. كما اختفى شريط الإضاءة على الساق. وبدلًا من ذلك، تتميز السماعات الجديدة بساق أكثر تسطحًا مع قمة ذات زاوية طفيفة.
كما تم تجديد علبة الشحن. انتقلت سامسونج إلى علبة صدفية الشكل تُفتح من الأعلى، وأصبحت سماعات الأذن الآن مسطحة مع توجيه سيقانها لأعلى ويوجد مؤشر LED خارجي صغير في المقدمة، بينما يقع زر الاقتران ومنفذ USB-C في الخلف.


لا تقتصر رسوم One UI المتحركة على عرض الأجهزة الجديدة فحسب، بل تُفسد أيضًا بعض الميزات الجديدة. تعد الإضافة الجديدة هي ميزة تُسمى "إيماءات الرأس".
كما يوحي الاسم، ستتمكن من هز رأسك للرد على المكالمات أو الإشعارات. 

كما تُدمج سامسونج نظام الإيماءات هذا في إمكانية الوصول والتحكم بدون استخدام اليدين، مما يتيح للمستخدمين سماع الإشعارات بصوت عالٍ، وإيقاف قراءتها، وإغلاق التنبيهات، أو حتى الرد على طلبات "نعم/لا" من مساعد الذكاء الاصطناعي دون لمس هواتفهم.

ميزات  سماعات Galaxy Buds 4 Pro 

وتتضمن الميزات الجديدة الأخرى التي ظهرت في الرسوم المتحركة تسجيل الصوت بزاوية 360 درجة، والتحكم التكيفي في الضوضاء، وأدوات العثور على الجهاز، وتدفقات الاقتران المعتادة للهواتف والأجهزة اللوحية.
ومن المرجح أن يتم إطلاق سلسلة Samsung Galaxy Buds 4 جنبًا إلى جنب مع هواتف Galaxy S26 في فبراير من العام المقبل.

