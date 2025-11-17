Galaxy S26 Plus المنتظَر: هل يصبح الهاتف الذي يحلم به جمهور سامسونج؟

يواصل جمهور سامسونج المطالبة بأن يتحول هاتف Galaxy S26 Plus إلى هاتف حقيقي من الفئة الرائدة وليس مجرد نموذج "متوسط" بين النسخة الأساسية وUltra.

لطالما اقتصرت أفضل الميزات مثل الشاشة المضادة للانعكاسات والبطاريات الأكبر وكاميرات الزووم الاحترافية على فئة Ultra، بينما عُدّ Plus "الطفل الأوسط" يفتقد دوماً لبعض التقنيات التي تهم المستخدم المتطلب.

مطالب المستخدمين

يريد المستخدمون من سامسونج نقل ميزة الطلاء المضاد للانعكاس - التي تميزت بها نسخة Ultra - ليحصل عليها S26 Plus، خاصة مع وصول الهواتف المنافسة إلى درجة سطوع ووضوح متقدمة. فإضافة هكذا ميزة سيمنح الهاتف فرصة حقيقية لاستقطاب محبي Pixel وiPhone.

وبالنسبة للكاميرات، يرى الكاتب أن وجود كاميرا زووم واحدة قوية أفضل من تعددية العدسات غير الضرورية، ويطالب بترقية مستشعر الزووم إلى حجم أكبر مع دعم ميزة تصوير الماكرو ومضاعفة جودة التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بطارية أكبر وتقنيات شحن حديثة

واحدة من أكبر أمنيات جمهور Plus أن تأتي نسخة S26 Plus ببطارية ضخمة، خصوصاً وأن Ultra يضحي بجزء من البطارية لصالح دعم S Pen. مع تطورات بطاريات السيليكون-كربون، يمكن أن تمنح سامسونج S26 Plus عمراً أطول دون التضحية بسمك الجهاز.

كما يطالب المستخدمون بدعم معيار Qi2 للشحن اللاسلكي المغناطيسي الذي يتيح اصطفاف الهاتف بسهولة على الشواحن ورفع سرعة الشحن من الـ 10-15 وات إلى أكثر من 25 وات كما في أجهزة المنافسين.

سلبيات يجب علاجها

أشار التقرير لضرورة تحسين الكاميرا الأمامية وإتاحة زر مخصص للكاميرا كما بدأ البعض على هواتف آيفون المنافسة، إذ أن الاعتماد على أزرار الشاشة فقط يقلل سرعة الاستجابة ويحد من متعة استخدام الهاتف كـ "هاتف كاميرا" فعلي.

رفع سقف المنافسة يفرض على سامسونج إعادة التفكير في مواصفات Plus ليصبح فعلاً هاتف الفئة المتقدمة المُنتظر وليس مجرد نسخة أقل حظاً من Ultra.

نجاحها بذلك سيحدد مستقبل السلسلة ويمنحها مركزًا متقدمًا بين جمهور يبحث عن أفضل التوازنات بين القوة والسعر دون التضحية بالمزايا الرائدة.