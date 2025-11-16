هل فقدت سامسونج روح الابتكار وأصبحت تلاحق خطوات آبل؟

سلط تقرير تقني جديد الضوء على تغير ملحوظ في استراتيجية سامسونج، مشيراً إلى أن الشركة الكورية لم تعد تتسابق للابتكار كسابق عهدها، وأصبحت غالبًا تنتظر تحركات آبل قبل اتخاذ قرارات كبرى بشأن منتجاتها وتقنياتها الرائدة.

وبينما لا يمكن إغفال جودة منتجات سامسونج، إلا أن مؤشرات السوق أظهرت أن الشركة تجد في آبل محفزًا رئيسيًا للمنافسة، لا سيما مع تصاعد التهديد القادم من iPhone Fold في 2026.

إبداع أم تقليد؟

أحدث سامسونج ثورة في سوق الهواتف القابلة للطي مع Galaxy Z Fold 7، وذلك تزامنًا مع الأخبار المتتالية حول قُرب طرح أول هاتف آيفون قابل للطي.

كما سارعت سامسونج بإطلاق جهاز Galaxy S25 Edge بعد تسريب تصميم iPhone Air النحيف، في خطوة فسّرها كثيرون بأنها رد فعل سريع على منافسها الأمريكي الأساسي وليست خطة مبتكرة مسبقًا.

تشابه في البرمجيات والتصميم

أشار التقرير إلى أن سامسونج استوحت بعض ميزات الواجهة البرمجية One UI الحديثة من نظام iOS مثل الـ Now Bar كبديل مباشر لـ Dynamic Island، مع نهج مشابه للواجهة البصرية في الألوان وتنظيم الشاشات.

حتى أجهزة الواقع الممتد XR الجديدة من سامسونج جاءت بتصميم يشبه كثيرًا Apple Vision Pro، لتصبح المنافسة أقرب إلى "محاكاة" أكثر من كونها ابتكارًا منفردًا.

مستقبل المنافسة تحت تهديد آبل

تبدو سامسونج اليوم أقل جرأة على إطلاق تقنيات أصلية كالسابق، إذ تركز على تحسين ما لدى آبل أو انتظارها لتقديم أفكار ثورية قبل احتضانها.

يخشى مراقبون أن يتأثر مستقبل الابتكار في أجهزة سامسونج بسلوك آبل، بحيث يتباطأ التحول الجذري في المنتجات من الهواتف إلى الأجهزة القابلة للارتداء والنظارات الذكية.

في ظل احتدام المنافسة العالمية وهيمنة السوق الأمريكية على اتجاهات الهواتف الذكية، يبقى على سامسونج إيجاد توازن بين محاكاة نجاحات آبل واستعادة روح الابتكار الأصيلة التي عُرفت بها قبل سنوات، حتى لا تفقد مكانتها وتصبح في موقع المتلقي الدائم للمبادرة بدلًا من صانعها.