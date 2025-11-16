مقارنة قوية بين Galaxy A37 وA36: أهم الفروق المنتظرة في الجيل الجديد من سامسونج

كشفت تسريبات تقنية عن بعض الفروق المنتظرة في هاتف سامسونج Galaxy A37 مقارنة بالجيل السابق A36، حيث من المتوقع أن يصدر الجهاز الجديد في مطلع العام المقبل مع تعديلات طفيفة على التصميم والإمكانيات التقنية.

حافظت سامسونج على نفس الهيكل الخارجي تقريباً مع تعديل بسيط في السمك والوزن لجعل الهاتف أكثر أناقة وخفة، بينما يبقى إطار الهاتف البلاستيكي وغطاء Gorilla Glass Victus+ للحماية ضد الخدوش والماء.

شاشة براقة ومستشعر بصمة أسرع

حافظ الجيل الجديد على شاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هيرتز وسطوع فائق يبلغ 1700 شمعة، مع ترقية مستشعر البصمة لسرعة أكبر وسلاسة في الاستجابة، ما يمنح المستخدم تجربة أكثر راحة عند الاستخدام اليومي.

أداء متفوق ومعالج جديد

تنتقل سامسونج في A37 إلى شريحة Exynos 1580/1480 بدلاً من Snapdragon المستخدم في A36، مع ذاكرة 8 أو 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. ويراهن خبراء التقنية على أن يكون الأداء أسرع وتجربة التطبيقات أكثر انسيابية، مع وعود بأن يكون النظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8 الأحدث مع ست سنوات دعم برمجي.

الكاميرا والتصوير

لم يشهد الجيل الجديد تطويراً كبيراً في العتاد الكاميرا إذ بقيت بمعدل 50 ميجابيكسل رئيسية و8 ميجابيكسل واسعة و5 ميجابيكسل ماكرو، لكن سامسونج تعد بتطويرات برمجية في معالجة الصور والذكاء الاصطناعي لتقليل التشويش ورفع كفاءة التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة، وسط مطالب بتحسين ألوان الصور والفيديو مقارنة بالجيل السابق الذي عانى من دفء الألوان وضعف النطاق الديناميكي للفيديو.

البطارية والشحن

استمرت البطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع 45 واط مع ترقب أن يكون الشحن خلال نصف ساعة أسرع بنسبة 5% من A36. لم يتم تضمين ميزة الشحن اللاسلكي وهو أمر معتاد في الفئة المتوسطة لدى سامسونج.

Galaxy A37 يقدم تحسينات متدرجة لمن يطمح بترقية من الجيل الأقدم، مع تركيز على الأداء وسرعة الاستجابة دون طفرة كبيرة في التصميم أو الكاميرا. يبقى التميز مرتبطاً فعلياً بمدى نجاح سامسونج في معالجة مشاكل السوفتوير وتحسين تجربة التصوير والبطارية للفئة المتوسطة المنافسة.