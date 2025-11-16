قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الرحيل المفاجئ صدمني.. كمال درويش يكشف كواليس الظهور الذي لم يتم لـ محمد صبري
حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة
فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل
سيف زاهر يكشف: الأهلي يستعد لـ 3 صفقات قوية.. ومفاوضات المهاجم السوبر تقترب من الحسم
فضيحة مالية جديدة.. ترامب يستثمر 82 مليون دولار في سندات الشركات والبلديات | 175 صفقة خلال شهر واحد
الحكمة من عدّة المُطلقة والمُتوفى عنها زوجها .. دار الإفتاء تجيب
صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل
فخ العقود.. تعرّف على حقيقة عروض الهواتف المجانية عبر شركات الاتصالات
كوليبالي ينعى محمد صبري: أفضل من لعبت معهم.. وقلبي مع المصريين في هذا المصاب
مقارنة قوية بين Galaxy A37 وA36: أهم الفروق المنتظرة في الجيل الجديد من سامسونج

Galaxy A37
Galaxy A37
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية عن بعض الفروق المنتظرة في هاتف سامسونج Galaxy A37 مقارنة بالجيل السابق A36، حيث من المتوقع أن يصدر الجهاز الجديد في مطلع العام المقبل مع تعديلات طفيفة على التصميم والإمكانيات التقنية.

حافظت سامسونج على نفس الهيكل الخارجي تقريباً مع تعديل بسيط في السمك والوزن لجعل الهاتف أكثر أناقة وخفة، بينما يبقى إطار الهاتف البلاستيكي وغطاء Gorilla Glass Victus+ للحماية ضد الخدوش والماء.

شاشة براقة ومستشعر بصمة أسرع

حافظ الجيل الجديد على شاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هيرتز وسطوع فائق يبلغ 1700 شمعة، مع ترقية مستشعر البصمة لسرعة أكبر وسلاسة في الاستجابة، ما يمنح المستخدم تجربة أكثر راحة عند الاستخدام اليومي.

أداء متفوق ومعالج جديد

تنتقل سامسونج في A37 إلى شريحة Exynos 1580/1480 بدلاً من Snapdragon المستخدم في A36، مع ذاكرة 8 أو 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. ويراهن خبراء التقنية على أن يكون الأداء أسرع وتجربة التطبيقات أكثر انسيابية، مع وعود بأن يكون النظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8 الأحدث مع ست سنوات دعم برمجي.

الكاميرا والتصوير

لم يشهد الجيل الجديد تطويراً كبيراً في العتاد الكاميرا إذ بقيت بمعدل 50 ميجابيكسل رئيسية و8 ميجابيكسل واسعة و5 ميجابيكسل ماكرو، لكن سامسونج تعد بتطويرات برمجية في معالجة الصور والذكاء الاصطناعي لتقليل التشويش ورفع كفاءة التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة، وسط مطالب بتحسين ألوان الصور والفيديو مقارنة بالجيل السابق الذي عانى من دفء الألوان وضعف النطاق الديناميكي للفيديو.

البطارية والشحن

استمرت البطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع 45 واط مع ترقب أن يكون الشحن خلال نصف ساعة أسرع بنسبة 5% من A36. لم يتم تضمين ميزة الشحن اللاسلكي وهو أمر معتاد في الفئة المتوسطة لدى سامسونج.

Galaxy A37 يقدم تحسينات متدرجة لمن يطمح بترقية من الجيل الأقدم، مع تركيز على الأداء وسرعة الاستجابة دون طفرة كبيرة في التصميم أو الكاميرا. يبقى التميز مرتبطاً فعلياً بمدى نجاح سامسونج في معالجة مشاكل السوفتوير وتحسين تجربة التصوير والبطارية للفئة المتوسطة المنافسة.

Galaxy A37 سامسونج Galaxy A37 Gorilla Glass Victus

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

قانون الإيجار القديم

بداية من الشهر المقبل.. الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

