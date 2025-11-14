سامسونج تفكر في تطوير كاميرا سيلفي ثورية لهاتف Galaxy S26 Ultra

كشفت تسريبات صحفية أن شركة سامسونج تعمل حاليًا على تطوير كاميرا سيلفي تحت الشاشة لهاتفها المرتقب Galaxy S26 Ultra، ما يفتح الباب أمام نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية ويعيد رسم حدود الابتكار والتميز.

وأشارت مصادر تقنية مطلعة إلى أن التقنية الجديدة ستمكن المستخدم من الحصول على شاشة كاملة بدون أي انقطاع، وهو ما ينتظره عشاق التصميم العصري منذ سنوات.

كاميرا سيلفي تحت الشاشة: ابتكار تقني

تعتمد فكرة الكاميرا الجديدة في Galaxy S26 Ultra على وضع العدسة أسفل الشاشة بشكل لا يؤثر على جودة العرض، بحيث تختفي الكاميرا تمامًا عند عدم الاستخدام وتظهر عند الحاجة لالتقاط الصور أو إجراء مكالمات الفيديو.

وتعد هذه التقنية واحدة من أكبر التحديات الهندسية وتستخدم سامسونج خوارزميات متقدمة لضمان وضوح الصورة ودقتها رغم الحاجز الزجاجي.

مميزات وعيوب متوقعة

ورغم الإشادة بالتطور الكبير في التصميم، ظهرت تحذيرات من بعض الخبراء بشأن التأثيرات الضوئية على العينين بسبب اختلاف توزيع الضوء بين الشاشة والكاميرا، إضافة لإمكانية ظهور تشوهات عند تصوير بعض الألوان أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتعمل سامسونج حاليًا على تطوير حلول برمجية للتغلب على هذه التحديات وتحسين تجربة التصوير الذاتي.

متى يصل الابتكار إلى الأسواق؟

تشير التوقعات إلى أن Galaxy S26 Ultra قد يُطرح رسميًا في منتصف عام 2026، في إطار خطة سامسونج لتصدّر سباق تقنيات الكاميرات الذكية ومنافسة الشركات الأخرى التي تحاول تطوير تقنيات مشابهة.

مع استمرار تسارع وتيرة الابتكار في عالم الهواتف الذكية، تعتبر تقنية الكاميرا تحت الشاشة واحدة من أبرز التجارب المنتظرة لدى المستخدمين، في حين يبقى التفاعل معها مرهونًا بمدى نجاح سامسونج في تخطي الآثار الجانبية وتقديم أداء يلبي تطلعات عشاق التقنية والتصوير.