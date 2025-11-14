قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريهام سعيد تناشد بمساعدة 22 طفلًا على إجراء جراحات دقيقة في القلب
تعليق ناري من عمرو أديب على أحداث السودان
تحرك رسمي من الأطباء في إصابة دكتور قافلة العطيات بقنا بطلق ناري
التنمية المحلية: تعزيز قدرات المحافظات في مجالات التخطيط والتنفيذ والمساءلة
تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامسونج تفكر في تطوير كاميرا سيلفي ثورية لهاتف Galaxy S26 Ultra

احمد الشريف

كشفت تسريبات صحفية أن شركة سامسونج تعمل حاليًا على تطوير كاميرا سيلفي تحت الشاشة لهاتفها المرتقب Galaxy S26 Ultra، ما يفتح الباب أمام نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية ويعيد رسم حدود الابتكار والتميز. 

وأشارت مصادر تقنية مطلعة إلى أن التقنية الجديدة ستمكن المستخدم من الحصول على شاشة كاملة بدون أي انقطاع، وهو ما ينتظره عشاق التصميم العصري منذ سنوات.

كاميرا سيلفي تحت الشاشة: ابتكار تقني

تعتمد فكرة الكاميرا الجديدة في Galaxy S26 Ultra على وضع العدسة أسفل الشاشة بشكل لا يؤثر على جودة العرض، بحيث تختفي الكاميرا تمامًا عند عدم الاستخدام وتظهر عند الحاجة لالتقاط الصور أو إجراء مكالمات الفيديو. 

وتعد هذه التقنية واحدة من أكبر التحديات الهندسية وتستخدم سامسونج خوارزميات متقدمة لضمان وضوح الصورة ودقتها رغم الحاجز الزجاجي.

مميزات وعيوب متوقعة

ورغم الإشادة بالتطور الكبير في التصميم، ظهرت تحذيرات من بعض الخبراء بشأن التأثيرات الضوئية على العينين بسبب اختلاف توزيع الضوء بين الشاشة والكاميرا، إضافة لإمكانية ظهور تشوهات عند تصوير بعض الألوان أو في ظروف الإضاءة المنخفضة. 

وتعمل سامسونج حاليًا على تطوير حلول برمجية للتغلب على هذه التحديات وتحسين تجربة التصوير الذاتي.

متى يصل الابتكار إلى الأسواق؟

تشير التوقعات إلى أن Galaxy S26 Ultra قد يُطرح رسميًا في منتصف عام 2026، في إطار خطة سامسونج لتصدّر سباق تقنيات الكاميرات الذكية ومنافسة الشركات الأخرى التي تحاول تطوير تقنيات مشابهة.

مع استمرار تسارع وتيرة الابتكار في عالم الهواتف الذكية، تعتبر تقنية الكاميرا تحت الشاشة واحدة من أبرز التجارب المنتظرة لدى المستخدمين، في حين يبقى التفاعل معها مرهونًا بمدى نجاح سامسونج في تخطي الآثار الجانبية وتقديم أداء يلبي تطلعات عشاق التقنية والتصوير.

