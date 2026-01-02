الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة واحذروا شواطئ البحر مضطربة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، شبورة مائية كثيفة بدأت من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ووصلت في بعض المناطق إلى حد الضباب بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أجواء شديدة البرودة والملاحة البحرية مضطربة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يكون شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

كما حذّرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، خاصة (الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 19 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 18 – الصغرى 9

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 18 – الصغرى 9

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 – الصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 20 – الصغرى 6

جنوب الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 12

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، خاصة في الصباح الباكر، واتباع تعليمات السلامة المعلنة.

