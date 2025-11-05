سامسونج تستعد للكشف عن سلسلة Galaxy S26 الجديدة في فبراير المقبل: التوقعات والتسريبات الأبرز

كشفت تقارير كورية أن سامسونج ستعقد حدث Galaxy Unpacked القادم في سان فرانسيسكو يوم 25 فبراير 2026، للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S26.

بدأت الشركة فعلاً التحضيرات الداخلية لهذا الحدث الضخم وسط ترقب شديد من الأسواق وجمهور التقنية العالمي.

مميزات سلسلة Galaxy S26 الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي

تشير أحدث التسريبات إلى أن هواتف Galaxy S26 ستزود بمعالج Exynos 2600، وتضم تحسينات كبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرات التصويرية المتقدمة، مع تطوير ملحوظ في التصميم الخارجي ودعم Galaxy AI لمهام الذكاء الاصطناعي والمساعد الشخصي وربط الأجهزة الذكية.

يتوقع أن تجمع السلسلة بين تقنيات شحن أسرع، وأمان متقدم، ودعم لشبكات الجيل السادس 6G، ما يرفع سقف المنافسة أمام آبل وهواوي في مجال الهواتف المتميزة. الأجهزة قد تأتي ببطاريات متينة وشاشات بألوان محسنة لتناسب الاستخدام المهني والترفيهي.

استعدادات داخلية وتأثير عالمي

مصادر الصناعة تؤكد أن سامسونج تحرص على إبقاء تفاصيل الأجهزة سرية حتى موعد الحدث، وأن عملية التصنيع بدأت استعدادًا لطرح الأجهزة في الأسواق الرئيسية بعد الإعلان الرسمي، وسط اهتمام قياسي من الطرف الإعلامي وسلاسل البيع.

سلسلة Galaxy S26 تعِد بتطور كبير في سوق الهواتف الذكية عام 2026 عبر دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والشحن متعدد السرعات وتصميم جديد، مع حدث إطلاق تاريخي من المتوقع أن يرسم مستقبل الأجهزة المحمولة في السنوات المقبلة.