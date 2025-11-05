قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجان بوظت الكورة.. «الغندور» يعلّق على أزمة مدرب حراس الزمالك الجديد بعد تدريبه لنادٍ صهيوني
الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل
حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين
خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك «نهائي».. ومستحقات فرجاني ساسي أصبحت 880 ألف دولار
وزير الحرب الأمريكي: قتيلان في ضربة للجيش على قارب بالمحيط الهادئ
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية
أول امرأة تتولى المنصب.. فوز الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر بسباق حاكم فرجينيا
«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»
منة فضالي تكشف عن عملها الجديد مع ياسمين عبد العزيز: «دعواتكم لينا بالنجاح»
مهيب عبد الهادي يستعرض أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد
تهديد لتفوق إسرائيل العسكري.. صفقة أسلحة ضخمة بين ترامب وبن سلمان تغيّر موازين الشرق الأوسط |تفاصيل
90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد للكشف عن سلسلة Galaxy S26 الجديدة في فبراير المقبل: التوقعات والتسريبات الأبرز

سلسلة Galaxy S26

احمد الشريف

كشفت تقارير كورية أن سامسونج ستعقد حدث Galaxy Unpacked القادم في سان فرانسيسكو يوم 25 فبراير 2026، للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S26.

بدأت الشركة فعلاً التحضيرات الداخلية لهذا الحدث الضخم وسط ترقب شديد من الأسواق وجمهور التقنية العالمي.

مميزات سلسلة Galaxy S26 الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي

تشير أحدث التسريبات إلى أن هواتف Galaxy S26 ستزود بمعالج Exynos 2600، وتضم تحسينات كبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرات التصويرية المتقدمة، مع تطوير ملحوظ في التصميم الخارجي ودعم Galaxy AI لمهام الذكاء الاصطناعي والمساعد الشخصي وربط الأجهزة الذكية.

يتوقع أن تجمع السلسلة بين تقنيات شحن أسرع، وأمان متقدم، ودعم لشبكات الجيل السادس 6G، ما يرفع سقف المنافسة أمام آبل وهواوي في مجال الهواتف المتميزة. الأجهزة قد تأتي ببطاريات متينة وشاشات بألوان محسنة لتناسب الاستخدام المهني والترفيهي.

استعدادات داخلية وتأثير عالمي

مصادر الصناعة تؤكد أن سامسونج تحرص على إبقاء تفاصيل الأجهزة سرية حتى موعد الحدث، وأن عملية التصنيع بدأت استعدادًا لطرح الأجهزة في الأسواق الرئيسية بعد الإعلان الرسمي، وسط اهتمام قياسي من الطرف الإعلامي وسلاسل البيع.

سلسلة Galaxy S26 تعِد بتطور كبير في سوق الهواتف الذكية عام 2026 عبر دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والشحن متعدد السرعات وتصميم جديد، مع حدث إطلاق تاريخي من المتوقع أن يرسم مستقبل الأجهزة المحمولة في السنوات المقبلة.

فيديو المعتمر المصري

