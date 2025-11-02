قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو
"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة
شينخوا: مصر تقدم للعالم منارة جديدة للحضارة الإنسانية من خلال المتحف المصري الكبير
مصر ولبنان توقعان اتفاقيات تعاون لتعزيز الرقابة والأسواق المشتركة| بث
افتتاح المتحف المصري الكبير.. تجسيد لقوة مصر الناعمة والسياسية في مشهد مهيب أبهر العالم
الرئيس الصيني: المتحف المصري الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي
الصحافة اليابانية: افتتاح المتحف المصري الكبير مشهد مهيب يعيد بريق الحضارة الفرعونية للعالم
الثقافة الفرنسية: افتتاح المتحف المصري الكبير أبهر العالم وأعاد أمجاد الفراعنة
مدير مدرسة يمنع تصوير الطالبات ونشر صورهن بالسوشيال ميديا بدون إذن ولي الأمر
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
المتحف المصري الكبير.. موعد الفتح أمام الجمهور وسعر التذاكر والجولات والعملات التذكارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro.. من سيربح السباق؟

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro
مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro
شيماء عبد المنعم

تزداد المنافسة على ريادة الحوسبة المكانية بين الشركات الكبرى، ويبدو أن سامسونج قد تجد لنفسها موطئ قدم قوي في هذا المجال، ما قد يجبر آبل على إعادة التفكير في استراتيجيتها الفاخرة. 

في الوقت الذي تتزايد فيه البدائل خفيفة الوزن التي تثبت أن تجارب الواقع المعزز AR، الرائعة لا تحتاج إلى الحجم الكبير أو الأسعار المرتفعة التي اعتمدتها آبل مع جهاز Vision Pro، تكمن المفاجأة في الابتكار وإعادة تصور مفهوم الحوسبة المكانية.



تحدي سامسونج لـ آبل


أطلقت سامسونج مؤخرا جهاز Galaxy XR الذي يعد بمثابة تحد مباشر لجهاز Vision Pro من آبل، حيث يعتبره الكثيرون بديلا عمليا للأسلوب الفاخر الذي اعتمدته آبل، إليكم بعض النقاط التي تميز الجهازين:


- الشاشة: تأتي نظارة سامسونج Galaxy XR مزودة بشاشة Micro OLED مع دقة 3552×3840 بكسل، مما يتفوق على Vision Pro الذي يقدم دقة 23 مليون بكسل فقط.

- معدل التحديث: يتميز جهاز Vision Pro بمعدل تحديث 120 هرتز، بينما يحتوي جهاز Galaxy XR على 90 هرتز، سامسونج تراهن على كثافة البكسل وجودة التفاصيل بينما تفضل آبل الحركة الأكثر سلاسة.

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro

- الوزن: يبلغ وزن Galaxy XR حوالي 545 جراما، وهو أخف بكثير من جهاز Vision Pro الذي يزن حوالي 600 إلى 650 جراما، مما يجعله أكثر راحة للاستخدام طوال اليوم.

- المعالج: يعمل جهاز Galaxy XR بمعالج كوالكوم Snapdragon XR2+ Gen 2 مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بينما يتفوق معالج M5 من آبل في أداء الرسومات والمعالجة العصبية.

سعر Galaxy XR يتفوق

إحدى النقاط الحاسمة في هذه المنافسة هي السعر. حيث يتم بيع جهاز Galaxy XR بسعر 1,799 دولارا، بينما يبدأ سعر Vision Pro من 3499 دولارا، كما تقدم سامسونج خيار 256 جيجابايت للتخزين، بينما تقدم آبل خيارات تخزين تصل إلى تيرابايت، مما يعكس التوجه نحو الاستخدام العام بدلا من استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

سامسونج آبل سامسونج Galaxy XR آبل Vision Pro نظارات ذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد المدارس

مدير تعليم الإسكندرية يوجه رسائل مهمة للطلاب والمعلمين

ارشيفية

اصطدمت به ملاكي.. إصابة شخص إثر وقوع حادث بالدقهلية

حملات مرورية

أمن الغربية يحرر 100 مخالفة وغرامات لردع قائدي السيارات والمركبات

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد