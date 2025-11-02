مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro.. من سيربح السباق؟

تزداد المنافسة على ريادة الحوسبة المكانية بين الشركات الكبرى، ويبدو أن سامسونج قد تجد لنفسها موطئ قدم قوي في هذا المجال، ما قد يجبر آبل على إعادة التفكير في استراتيجيتها الفاخرة.

في الوقت الذي تتزايد فيه البدائل خفيفة الوزن التي تثبت أن تجارب الواقع المعزز AR، الرائعة لا تحتاج إلى الحجم الكبير أو الأسعار المرتفعة التي اعتمدتها آبل مع جهاز Vision Pro، تكمن المفاجأة في الابتكار وإعادة تصور مفهوم الحوسبة المكانية.





تحدي سامسونج لـ آبل



أطلقت سامسونج مؤخرا جهاز Galaxy XR الذي يعد بمثابة تحد مباشر لجهاز Vision Pro من آبل، حيث يعتبره الكثيرون بديلا عمليا للأسلوب الفاخر الذي اعتمدته آبل، إليكم بعض النقاط التي تميز الجهازين:



- الشاشة: تأتي نظارة سامسونج Galaxy XR مزودة بشاشة Micro OLED مع دقة 3552×3840 بكسل، مما يتفوق على Vision Pro الذي يقدم دقة 23 مليون بكسل فقط.

- معدل التحديث: يتميز جهاز Vision Pro بمعدل تحديث 120 هرتز، بينما يحتوي جهاز Galaxy XR على 90 هرتز، سامسونج تراهن على كثافة البكسل وجودة التفاصيل بينما تفضل آبل الحركة الأكثر سلاسة.

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro

- الوزن: يبلغ وزن Galaxy XR حوالي 545 جراما، وهو أخف بكثير من جهاز Vision Pro الذي يزن حوالي 600 إلى 650 جراما، مما يجعله أكثر راحة للاستخدام طوال اليوم.

- المعالج: يعمل جهاز Galaxy XR بمعالج كوالكوم Snapdragon XR2+ Gen 2 مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بينما يتفوق معالج M5 من آبل في أداء الرسومات والمعالجة العصبية.

سعر Galaxy XR يتفوق

إحدى النقاط الحاسمة في هذه المنافسة هي السعر. حيث يتم بيع جهاز Galaxy XR بسعر 1,799 دولارا، بينما يبدأ سعر Vision Pro من 3499 دولارا، كما تقدم سامسونج خيار 256 جيجابايت للتخزين، بينما تقدم آبل خيارات تخزين تصل إلى تيرابايت، مما يعكس التوجه نحو الاستخدام العام بدلا من استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة.