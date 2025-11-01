سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A57: منافس قوي في سوق الهواتف المتوسطة 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
كشفت تسريبات حديثة أن شركة سامسونج بدأت العمل رسمياً على تطوير هاتفها القادم في سلسلة جالاكسي A، ويحمل الاسم Galaxy A57. 

تم رصد سوفتوير تجريبي خاص بالجهاز على خوادم الشركة، ورصد رقم الموديل SM-A576B الذي يشير غالباً إلى نسخة عالمية من الهاتف.

الانتشار العالمي: هل يصل A57 للأسواق الأمريكية؟

يشير رقم الموديل إلى أن Galaxy A57 سيكون متاحاً للإصدار العالمي، إلا أن التفاصيل حول طرحه في الولايات المتحدة ما زالت غير مؤكدة. للمقارنة، تم إطلاق Galaxy A56 عالمياً في مارس 2025، إلا أن وصوله للسوق الأمريكية تأخر حتى فصل الصيف.

توقعات المواصفات: معالج جديد وتجربة محسنة

من المرجح أن يعتمد Galaxy A57 على معالج Exynos 1680 الذي تعمل عليه سامسونج حالياً، مستنداً بذلك إلى تقليد استخدام معالجات الشركة لأجهزة سلسلة A؛ حيث جاء A56 بمعالج Exynos 1580، بينما اعتمد A55 على Exynos 1570.

موعد الإطلاق المرتقب: سباق المنتصف مع المنافسين

إذا استمرت سامسونج بنمط الإطلاق السنوي، يتوقع أن يرى A57 النور في مارس 2026. وسيواجه منافسة قوية في ذلك الوقت، إذ تشير التوقعات إلى إطلاق آبل لهاتف iPhone 17e في فبراير أو مارس، كما ينتظر أن تكشف جوجل عن Pixel 10a في الفترة نفسها.

شعبية السلسلة: أمل كبير للنجاح العالمي

سبق لأجهزة سلسلة جالاكسي A أن حققت أرقاماً قياسية في المبيعات عالميًا، ويُرجح أن يحافظ A57 على هذا النجاح، رغم صعوبة تجاوز شعبية جالاكسي S26 Ultra المنتظر. يكفي أن يحافظ الهاتف الجديد على مزايا السلسلة ويقدم تطويراً يناسب احتياجات المستخدمين حول العالم حتى يثبت نفسه كأحد أكثر هواتف سامسونج رواجاً في 2026.

تخطط سامسونج لتعزيز حضورها في سوق الهواتف المتوسطة عبر Galaxy A57، وسط ترقب كبير من عشاق السلسلة وتطلعات بأن يحمل الجهاز مزيداً من التحسينات التقنية والأداء بسعر في متناول شريحة واسعة من المستخدمين.

