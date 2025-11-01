سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A57: منافس قوي في سوق الهواتف المتوسطة 2026

كشفت تسريبات حديثة أن شركة سامسونج بدأت العمل رسمياً على تطوير هاتفها القادم في سلسلة جالاكسي A، ويحمل الاسم Galaxy A57.

تم رصد سوفتوير تجريبي خاص بالجهاز على خوادم الشركة، ورصد رقم الموديل SM-A576B الذي يشير غالباً إلى نسخة عالمية من الهاتف.

الانتشار العالمي: هل يصل A57 للأسواق الأمريكية؟

يشير رقم الموديل إلى أن Galaxy A57 سيكون متاحاً للإصدار العالمي، إلا أن التفاصيل حول طرحه في الولايات المتحدة ما زالت غير مؤكدة. للمقارنة، تم إطلاق Galaxy A56 عالمياً في مارس 2025، إلا أن وصوله للسوق الأمريكية تأخر حتى فصل الصيف.

توقعات المواصفات: معالج جديد وتجربة محسنة

من المرجح أن يعتمد Galaxy A57 على معالج Exynos 1680 الذي تعمل عليه سامسونج حالياً، مستنداً بذلك إلى تقليد استخدام معالجات الشركة لأجهزة سلسلة A؛ حيث جاء A56 بمعالج Exynos 1580، بينما اعتمد A55 على Exynos 1570.

موعد الإطلاق المرتقب: سباق المنتصف مع المنافسين

إذا استمرت سامسونج بنمط الإطلاق السنوي، يتوقع أن يرى A57 النور في مارس 2026. وسيواجه منافسة قوية في ذلك الوقت، إذ تشير التوقعات إلى إطلاق آبل لهاتف iPhone 17e في فبراير أو مارس، كما ينتظر أن تكشف جوجل عن Pixel 10a في الفترة نفسها.

شعبية السلسلة: أمل كبير للنجاح العالمي

سبق لأجهزة سلسلة جالاكسي A أن حققت أرقاماً قياسية في المبيعات عالميًا، ويُرجح أن يحافظ A57 على هذا النجاح، رغم صعوبة تجاوز شعبية جالاكسي S26 Ultra المنتظر. يكفي أن يحافظ الهاتف الجديد على مزايا السلسلة ويقدم تطويراً يناسب احتياجات المستخدمين حول العالم حتى يثبت نفسه كأحد أكثر هواتف سامسونج رواجاً في 2026.

تخطط سامسونج لتعزيز حضورها في سوق الهواتف المتوسطة عبر Galaxy A57، وسط ترقب كبير من عشاق السلسلة وتطلعات بأن يحمل الجهاز مزيداً من التحسينات التقنية والأداء بسعر في متناول شريحة واسعة من المستخدمين.