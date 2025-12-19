قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة
13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة
بلاغات متبادلة بسبب مراجعة حسابات مدرسة دار التربية المملوكة للدجوي بالدقي
هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة
فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو
الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: زيارة البرهان للقاهرة رسالة حاسمة.. ومصر رسمت خطوطا حمراء لحماية السودان

النائب ميشيل الجمل
النائب ميشيل الجمل
محمد الشعراوي

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في هذا التوقيت الدقيق، يعكس بوضوح حجم الاهتمام المصري بالأزمة السودانية، ويجسد الدور المحوري لمصر كدولة داعمة للاستقرار الإقليمي وحريصة على أمن جوارها الاستراتيجي.


وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن توقيت الزيارة يحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية، في ظل تصاعد التطورات الميدانية في السودان، ومحاولات فرض واقع سياسي وأمني مرفوض، مشددًا على أن القاهرة بعثت برسالة واضحة مفادها أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال اللقاء وضعت خطوطًا حمراء لا تقبل التأويل أو المساومة، وفي مقدمتها، الدعم الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، بجانب الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية للحكومة الشرعية وعدم السماح بتهديد تماسك الدولة السودانية أو العبث بمؤسساتها الوطنية.

وأضاف الجمل، أن تأكيد الرئيس السيسي على هذه الثوابت يعكس وضوح الرؤية المصرية، ويغلق الباب أمام أي سيناريوهات تهدد استقرار السودان أو تسعى لإطالة أمد الصراع.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، شدد الجمل، على أن تجديد الرفض المصري-السوداني المشترك لأي إجراءات أحادية على النيل الأزرق، يمثل خط دفاع استراتيجي عن الحقوق التاريخية والمائية للبلدين، ويؤكد تطابق المصالح ووحدة الموقف تجاه قضية سد النهضة، باعتبارها قضية وجود وليست مجرد خلاف فني.

كما ثمن الجمل، التوافق بين الرئيسين حول أهمية الآلية الرباعية، معتبرًا إياها مسارًا ضروريًا للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، ووقف الحرب، وتهيئة المناخ لاستعادة الدولة السودانية لعافيتها.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن مصر تتحرك بمنطق الدولة المسؤولة، التي لا تكتفي بإدارة الأزمات، بل تسعى إلى صناعة الاستقرار، انطلاقًا من قناعتها بأن استقرار السودان هو استقرار للمنطقة بأكملها.

النائب ميشيل الجمل مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح البرهان

