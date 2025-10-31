أخبار التكنولوجيا| صفقة سحابية سرية تكشف عن أسرار جوجل وأمازون مع إسرائيل.. سامسونج تفاجئ الجميع بهاتف غامض أكثر نحافة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في عام 2021، عندما تفاوضت جوجل وأمازون على صفقة ضخمة قيمتها 1.2 مليار دولار في مجال الحوسبة السحابية مع الحكومة الإسرائيلية، كانت هناك طلبات غير تقليدية من الجانب الإسرائيلي، كان أبرزها الاتفاق على استخدام "كود سري" ضمن آلية سميت بـ"آلية الوميض".

أطلقت منصة واتساب WhatsApp، تحديثا تصميميا كبيرا لتطبيقاتها على نظامي أندرويد و iOS، لكن يبدو أن الترحيب بالتصميم الجديد لم يكن كما كانت الشركة تأمل، حيث لاقى بعض الانتقادات من مستخدمي الخدمة على منصة "إكس".

تعيش شركة سامسونج Samsung، حالة من الغموض والارتباك بشأن خط إنتاجها القادم من هواتف Galaxy S26، وسط تضارب التقارير حول مستقبل سلسلة Edge.

كشفت شركة iQOO، رسميا في الصين عن أحدث هواتفها الذكية المخصصة للألعاب iQOO Neo 11، والذي يجمع بين المواصفات الرائدة والسعر المنافس، مواصلة بذلك نهجها في تقديم هواتف تركز على الأداء العالي وتجربة المستخدم السلسة.

مع الانتشار السريع لروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المنازل والمدارس حول العالم، أطلق خبراء حماية الأطفال والمعلمون ناقوس الخطر، حيث الإنترنت لم يعد مساحة آمنة للأطفال سواء على الشاشة أو خارجها، والأسوأ أن الوسائل لحمايتهم ليست دائما مضمونة.

أعلنت شركة أوبو رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة Find X9 وFind X9 Pro، مع وعد بتقديم “تجربة استثنائية شاملة”، ويأتي الهاتف الرائد X9 Pro ليحمل ترقية مهمة مقارنة بإصدار العام الماضي X8 Pro، إليك أبرز الفروقات بين الطرازاين.

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق النسخة التجريبية من Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي، موسعة بذلك متصفحها الشهير من الهواتف إلى أجهزة سطح المكتب.

تستعد شركة هواوي الصينية، لإثارة ضجة كبيرة في عالم الهواتف الذكية، حيث يشير تسريب جديد إلى أن عملاقة التكنولوجيا تعمل على هاتف ذكي مزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، ما قد يضع معيارا جديدا في التصوير الفوتوغرافي على الهواتف المحمولة.