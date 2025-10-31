قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
أخبار التكنولوجيا| صفقة سحابية سرية تكشف عن أسرار جوجل وأمازون مع إسرائيل.. سامسونج تفاجئ الجميع بهاتف غامض أكثر نحافة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

صفقة سحابية سرية تكشف عن أسرار جوجل وأمازون مع إسرائيل
 

في عام 2021، عندما تفاوضت جوجل وأمازون على صفقة ضخمة قيمتها 1.2 مليار دولار في مجال الحوسبة السحابية مع الحكومة الإسرائيلية، كانت هناك طلبات غير تقليدية من الجانب الإسرائيلي، كان أبرزها الاتفاق على استخدام "كود سري" ضمن آلية سميت بـ"آلية الوميض".

مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب

 

أطلقت منصة واتساب WhatsApp، تحديثا تصميميا كبيرا لتطبيقاتها على نظامي أندرويد و iOS، لكن يبدو أن الترحيب بالتصميم الجديد لم يكن كما كانت الشركة تأمل، حيث لاقى بعض الانتقادات من مستخدمي الخدمة على منصة "إكس".


بعد إلغاء S26 Edge.. سامسونج تفاجئ الجميع بهاتف غامض أكثر نحافة
 

تعيش شركة سامسونج Samsung، حالة من الغموض والارتباك بشأن خط إنتاجها القادم من هواتف Galaxy S26، وسط تضارب التقارير حول مستقبل سلسلة Edge.

iQOO تطلق هاتفها الجديد Neo 11 بمواصفات قوية لعشاق الألعاب

كشفت شركة iQOO، رسميا في الصين عن أحدث هواتفها الذكية المخصصة للألعاب iQOO Neo 11، والذي يجمع بين المواصفات الرائدة والسعر المنافس، مواصلة بذلك نهجها في تقديم هواتف تركز على الأداء العالي وتجربة المستخدم السلسة.

تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟

مع الانتشار السريع لروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المنازل والمدارس حول العالم، أطلق خبراء حماية الأطفال والمعلمون ناقوس الخطر، حيث الإنترنت لم يعد مساحة آمنة للأطفال سواء على الشاشة أو خارجها، والأسوأ أن الوسائل لحمايتهم ليست دائما مضمونة.

أبرز الفروقات بين أوبو Find X9 Pro و Find X8 Pro.. ما الجديد؟

أعلنت شركة أوبو رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة Find X9 وFind X9 Pro، مع وعد بتقديم “تجربة استثنائية شاملة”، ويأتي الهاتف الرائد X9 Pro ليحمل ترقية مهمة مقارنة بإصدار العام الماضي X8 Pro، إليك أبرز الفروقات بين الطرازاين.

Galaxy AI يقتحم سطح المكتب.. متصفح سامسونج يفتح عالما جديدا للتصفح
 

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق النسخة التجريبية من Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي، موسعة بذلك متصفحها الشهير من الهواتف إلى أجهزة سطح المكتب.


هواوي تستعد لكسر الحدود.. هاتف جديد بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل

تستعد شركة هواوي الصينية، لإثارة ضجة كبيرة في عالم الهواتف الذكية، حيث يشير تسريب جديد إلى أن عملاقة التكنولوجيا تعمل على هاتف ذكي مزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، ما قد يضع معيارا جديدا في التصوير الفوتوغرافي على الهواتف المحمولة. 

