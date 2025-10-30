قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
ذكريات الزمن الجميل.. نجوى فؤاد تكشف حقيقة زواجها من رشدي أباظة
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. كلمات مستجابة تبدّل حالك وترفعك الدرجات
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر
رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
واتساب يختبر مفاجأة تشبه فيسبوك.. إليك ما سيحدث قريبا

يواصل تطبيق واتساب اختبار ميزات جديدة تهدف إلى جعل تجربة المستخدم أكثر تفاعلية وشخصية، إذ كشفت آخر نسخة تجريبية لنظام أندرويد أن الشركة تعمل على إتاحة ميزة “صورة الغلاف” Cover Photo، لجميع المستخدمين وهي الميزة التي كانت حصرية سابقا لحسابات واتساب للأعمال Business.

ستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة صورة بانر في الجزء العلوي من ملفهم الشخصي على واتساب، تماما كما هو الحال في شبكات التواصل مثل فيسبوك ولينكدإن.

وستساعد هذه الصورة على التعبير عن الشخصية أو الحالة المزاجية أو الذوق الفني من خلال العناصر البصرية، لتصبح الملفات الشخصية أكثر حيوية وتميزا.

حتى الآن، كانت ميزة صورة الغلاف متاحة فقط لحسابات واتساب للأعمال بهدف إضفاء طابع احترافي وجذاب على الملفات التجارية. 

أما قريبا، فسيتمكن جميع المستخدمين من رفع صورة جديدة أو اختيارها من معرض الصور مباشرة من إعدادات الملف الشخصي.

كما يعمل واتساب على خيارات خصوصية مخصصة لصورة الغلاف، بحيث يمكن للمستخدم تحديد من يمكنه رؤيتها عبر ثلاث خيارات:

- الجميع Everyone

- جهات اتصالي My Contacts

- لا أحد Nobody

ورغم عدم توفر خيار “جهات اتصالي باستثناء…” حتى الآن، تشير التسريبات إلى أنه قد يضاف لاحقا لتوفير مزيد من التحكم بالخصوصية.

الميزة ما تزال قيد التطوير حاليا، ولم تطرح بعد للمستخدمين، إذ تعمل واتساب على اختبارها وتحسينها قبل الإطلاق الرسمي. ومن المتوقع أن تصل أولا إلى مستخدمي النسخة التجريبية خلال الأسابيع المقبلة، ثم تُطرح تدريجيا لبقية المستخدمين حول العالم.

 جدير بالذكر أن واتساب يعمل أيضا على اختبار ميزة جديدة على هواتف أندرويد تهدف إلى تسهيل عملية إدارة مساحة التخزين.

ووفقا لما نشره موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع مزايا واتساب التجريبية، فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين مراقبة مساحة التخزين وحذف الملفات الكبيرة مباشرة من نافذة المحادثة، دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات التطبيق كما هو معتاد حاليا.

