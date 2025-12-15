رئيس البرلمان العربي يهنئ مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني

شارك محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيدها الوطني وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، والدبلوماسيين والإعلاميين، وكبار الشخصيات العامة.

وبهذه المناسبة، هنأ "اليماحي"، مملكة البحرين ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، مؤكدًا أن هذه الأعياد الوطنية هي مناسبات عزيزة على قلب كل عربي.

وأشاد في هذا السياق بما حققته مملكة البحرين من إنجازات تنموية مشرفة على كافة الأصعدة، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

في الختام تمنى أن يعيد الله هذه المناسبات الوطنية المجيدة على مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة وشعبها العزيز، بدوام التقدم والازدهار.