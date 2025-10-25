انسى مشكلة المساحة.. ميزة خفية في واتساب ستغير طريقة إدارة التخزين

تعمل منصة واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة ميتا، على اختبار ميزة جديدة في تطبيقها على نظام أندرويد تهدف إلى تسهيل عملية إدارة مساحة التخزين.

ووفقا لما نشره موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع مزايا واتساب التجريبية، فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين مراقبة مساحة التخزين وحذف الملفات الكبيرة مباشرة من نافذة المحادثة، دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات التطبيق كما هو معتاد حاليا.

واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل إدارة مساحة التخزين على أجهزة أندرويد

أشار التقرير إلى أن الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية من التطبيق رقم 2.25.31.13، والتي أطلقتها الشركة مؤخرا لبعض المستخدمين.

وعلى الرغم من أن الميزة لا تزال قيد التطوير ولم تطرح بشكل واسع بعد، إلا أنه من المتوقع أن يتم طرحها في تحديثات مستقبلية للتطبيق.

وبحسب الصور التي شاركها المصدر، سيضاف إلى نافذة المحادثة اختصار سريع لإدارة التخزين، وهو في الأساس نفس الخيار الموجود حاليا في إعدادات التطبيق ضمن تبويب "التخزين"، لكنه سيُتيح وصولا أسرع للمستخدمين.

إدارة التخزين في واتساب

ومن خلال هذه الميزة، سيتمكن المستخدم من استعراض جميع الملفات المشتركة في المحادثات بترتيب تنازلي حسب حجمها، ما يسهل عملية تحديد الملفات الأكبر حجما وحذف غير الضروري منها لتحرير مساحة إضافية.

كما ستتيح الميزة حذف عدة ملفات دفعة واحدة بفضل دعمها لميزة الحذف الجماعي.

إضافة إلى ذلك، سيمنح واتساب المستخدمين إمكانية تمييز بعض الملفات بعلامة مميزة (نجمة) لمنع حذفها عن طريق الخطأ، وكذلك تثبيت محتوى معين في واجهة إدارة التخزين لضمان سهولة الوصول إليه في أي وقت.

جدير بالذكر أن تقرير سابقا لـ WABetaInfo، أشار إلى إن واتساب قد يتيح لمستخدميه قريبا إمكانية حجز أسمائهم المستعارة قبل طرح الميزة بشكل رسمي، والتي ستتيح للمستخدمين إرسال الرسائل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.