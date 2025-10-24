ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف

من المتوقع أن يشهد تطبيق واتساب قريبا تغييرا كبيرا في طريقة عمله

ووفقا لتقارير جديدة، فإن ميتا تعمل على إضافة ميزة الأسماء المستعارة في واتساب، مما يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.

وفي حال تم تفعيل هذه الميزة، فلن يكون من الضروري بعد الآن أن يعرف المستخدمون أرقام هواتف بعضهم البعض لإرسال الرسائل.

كيف ستعمل ميزة الأسماء المستعارة ؟

وفقا لتقرير من موقع WABetaInfo، فإن واتساب قد يتيح للمستخدمين قريبا إمكانية حجز أسمائهم المستعارة قبل طرح الميزة بشكل رسمي.

سيتاح للمستخدمين اختيار أي اسم مستعار يرغبون به، دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف، حاليا، الميزة قيد التطوير وقد تبدأ بالظهور في المستقبل القريب.

أسماء مستعارة للواتساب

إذا تم طرح الأسماء المستعارة في واتساب، فإن ذلك سيوفر للمستخدمين طريقة أكثر أمانا وفعالية للتواصل، الميزة حاليا متاحة في برنامج اختبار واتساب على متجر جوجل بلاي.

كما أشار التقرير أيضا إلى طريقة حجز الأسماء المستعارة، حيث يمكن للمستخدمين الذهاب إلى صفحة ملفهم الشخصي، وعند تفعيل الميزة، سيجدون تبويب “اسم المستخدم”، يمكنهم بعد ذلك اختيار اسم مستعار من اختيارهم، بشرط ألا يحتوي الاسم على عناصر مرتبطة بالمواقع الإلكترونية، مع ضرورة أن يتضمن الاسم حرفا واحدا على الأقل.

قواعد الأسماء المستعارة وحماية الحساب

من ضمن القواعد الخاصة بالأسماء المستعارة، يجب على كل مستخدم اختيار اسم فريد لا يتعارض مع أسماء المستخدمين الآخرين، في حال كان الاسم المحجوز بالفعل، سيتم إعلام المستخدمين وسيطلب منهم تعديل أو تغيير الاسم.

إضافة إلى ذلك، يتوقع أن تضيف واتساب ميزة "مفتاح الاسم المستعار"، وهو عبارة عن كلمة مرور أو رمز قصير، فإذا حاول مستخدم أو جهة اتصال جديدة إرسال رسالة، سيكون عليهم كتابة الرمز بشكل صحيح لإتمام المحادثة.

بهذا الشكل، لن يتمكن المستخدمون العشوائيون من التواصل معك ما لم يعرفوا هذا الرمز، مما يوفر مستوى إضافي من الأمان.