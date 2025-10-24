قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف

شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن يشهد تطبيق واتساب قريبا تغييرا كبيرا في طريقة عمله 

ووفقا لتقارير جديدة، فإن ميتا تعمل على إضافة ميزة الأسماء المستعارة في واتساب، مما يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم. 

وفي حال تم تفعيل هذه الميزة، فلن يكون من الضروري بعد الآن أن يعرف المستخدمون أرقام هواتف بعضهم البعض لإرسال الرسائل.

كيف ستعمل ميزة الأسماء المستعارة ؟

وفقا لتقرير من موقع WABetaInfo، فإن واتساب قد يتيح للمستخدمين قريبا إمكانية حجز أسمائهم المستعارة قبل طرح الميزة بشكل رسمي. 

سيتاح للمستخدمين اختيار أي اسم مستعار يرغبون به، دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف، حاليا، الميزة قيد التطوير وقد تبدأ بالظهور في المستقبل القريب.

أسماء مستعارة للواتساب

إذا تم طرح الأسماء المستعارة في واتساب، فإن ذلك سيوفر للمستخدمين طريقة أكثر أمانا وفعالية للتواصل، الميزة حاليا متاحة في برنامج اختبار واتساب على متجر جوجل بلاي.

كما أشار التقرير أيضا إلى طريقة حجز الأسماء المستعارة، حيث يمكن للمستخدمين الذهاب إلى صفحة ملفهم الشخصي، وعند تفعيل الميزة، سيجدون تبويب “اسم المستخدم”، يمكنهم بعد ذلك اختيار اسم مستعار من اختيارهم، بشرط ألا يحتوي الاسم على عناصر مرتبطة بالمواقع الإلكترونية، مع ضرورة أن يتضمن الاسم حرفا واحدا على الأقل.

قواعد الأسماء المستعارة وحماية الحساب

من ضمن القواعد الخاصة بالأسماء المستعارة، يجب على كل مستخدم اختيار اسم فريد لا يتعارض مع أسماء المستخدمين الآخرين، في حال كان الاسم المحجوز بالفعل، سيتم إعلام المستخدمين وسيطلب منهم تعديل أو تغيير الاسم.

إضافة إلى ذلك، يتوقع أن تضيف واتساب ميزة "مفتاح الاسم المستعار"، وهو عبارة عن كلمة مرور أو رمز قصير، فإذا حاول مستخدم أو جهة اتصال جديدة إرسال رسالة، سيكون عليهم كتابة الرمز بشكل صحيح لإتمام المحادثة. 

بهذا الشكل، لن يتمكن المستخدمون العشوائيون من التواصل معك ما لم يعرفوا هذا الرمز، مما يوفر مستوى إضافي من الأمان.

