قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
واتساب يطور ميزة أسئلة الحالة الجديدة لمستخدمي أندرويد

شيماء عبد المنعم

أفادت التقارير بأن واتساب يعمل على إضافة ميزة جديدة تسمى "أسئلة الحالة" لمستخدمي أندرويد، وهي ميزة مستوحاة من ملصق الأسئلة الشهير في إنستجرام. 

وفقا لتقرير منصة تتبع الميزات WABetaInfo، سيتم اختبار هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، الإصدار 2.25.29.12، على أن يتم طرحها تدريجيا للمختبرين المختارين عبر برنامج بيتا على متجر جوجل بلاي.

كيف تعمل ميزة "أسئلة الحالة" في واتساب؟

بمجرد أن تصبح الميزة متاحة، يمكن للمستخدمين إضافة صندوق أسئلة إلى تحديث الحالة في واتساب، بطريقة مشابهة لكيفية عمل قصص إنستجرام. 

ويمكن للمشاهدين النقر على الصندوق لكتابة وإرسال إجاباتهم، التي ستكون مرئية فقط للشخص الذي نشر السؤال. 

وستظهر جميع الإجابات تحت قائمة المشاهدين، مما يسهل على صاحب السؤال الاطلاع عليها وإدارتها.

إذا لم يكن أحد جهات الاتصال قد حصل على الميزة بعد، سيعرض واتساب رسالة تخبره بأن نسخته لا تدعمها بعد.

الخصوصية والأمان في الإجابات

أكدت واتساب أن الردود التي يتم مشاركتها عبر ميزة "أسئلة الحالة" ستكون مشفرة من النهاية إلى النهاية، مما يعني أن الردود ستكون مرئية فقط للمرسل والمستقبل. 

كما تخطط الشركة لإضافة خيار الإبلاغ عن الردود غير اللائقة، لتعزيز الأمان بشكل أكبر.

سيتلقى المستخدمون إشعارات عند تلقي إجابة على سؤالهم، وقد يحصلون أيضا على خيار إعادة نشر الردود المختارة كحالة جديدة — دون الكشف عن هوية المجيب.

متى ستكون الميزة متاحة لجميع المستخدمين؟

في الوقت الحالي، الميزة قيد اختبار بيتا محدود، لكن من المتوقع أن يتم إطلاقها بشكل أوسع في الأسابيع المقبلة بعد إصلاح الأخطاء والتحسينات. 

وتعتبر هذه الإضافة جزءا من خطة واتساب الأكبر لجعل تحديثات الحالة أكثر تفاعلية وجذبا للمستخدمين، مع الحفاظ على الخصوصية.

من خلال ميزة أسئلة الحالة الجديدة، يسعى واتساب لجلب أفضل تجربة تفاعلية من إنستجرام مباشرة إلى أكثر تطبيقات المراسلة شهرة في العالم.

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

الغندور

زجاجات المياه البلاستيك

جيش الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مستشفى سوهاج الجامعي_ صورة أرشيفية

إداريون في مستشفيات سوهاج الجامعية: قرارات اللجان الداخلية التفاف على أحكام قضائية نهائية

معرض دمنهور للكتاب

البلاغة والعدالة .. وجهان لعملة واحدة في معرض دمنهور الثامن للكتاب

جامعة طنطا

جامعة طنطا تحتل المركز الثالث محليا في تصنيف التايمز 2026

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

