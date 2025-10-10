واتساب يطور ميزة أسئلة الحالة الجديدة لمستخدمي أندرويد

أفادت التقارير بأن واتساب يعمل على إضافة ميزة جديدة تسمى "أسئلة الحالة" لمستخدمي أندرويد، وهي ميزة مستوحاة من ملصق الأسئلة الشهير في إنستجرام.

وفقا لتقرير منصة تتبع الميزات WABetaInfo، سيتم اختبار هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، الإصدار 2.25.29.12، على أن يتم طرحها تدريجيا للمختبرين المختارين عبر برنامج بيتا على متجر جوجل بلاي.

كيف تعمل ميزة "أسئلة الحالة" في واتساب؟

بمجرد أن تصبح الميزة متاحة، يمكن للمستخدمين إضافة صندوق أسئلة إلى تحديث الحالة في واتساب، بطريقة مشابهة لكيفية عمل قصص إنستجرام.

ويمكن للمشاهدين النقر على الصندوق لكتابة وإرسال إجاباتهم، التي ستكون مرئية فقط للشخص الذي نشر السؤال.

وستظهر جميع الإجابات تحت قائمة المشاهدين، مما يسهل على صاحب السؤال الاطلاع عليها وإدارتها.

إذا لم يكن أحد جهات الاتصال قد حصل على الميزة بعد، سيعرض واتساب رسالة تخبره بأن نسخته لا تدعمها بعد.

الخصوصية والأمان في الإجابات

أكدت واتساب أن الردود التي يتم مشاركتها عبر ميزة "أسئلة الحالة" ستكون مشفرة من النهاية إلى النهاية، مما يعني أن الردود ستكون مرئية فقط للمرسل والمستقبل.

كما تخطط الشركة لإضافة خيار الإبلاغ عن الردود غير اللائقة، لتعزيز الأمان بشكل أكبر.

سيتلقى المستخدمون إشعارات عند تلقي إجابة على سؤالهم، وقد يحصلون أيضا على خيار إعادة نشر الردود المختارة كحالة جديدة — دون الكشف عن هوية المجيب.

متى ستكون الميزة متاحة لجميع المستخدمين؟

في الوقت الحالي، الميزة قيد اختبار بيتا محدود، لكن من المتوقع أن يتم إطلاقها بشكل أوسع في الأسابيع المقبلة بعد إصلاح الأخطاء والتحسينات.

وتعتبر هذه الإضافة جزءا من خطة واتساب الأكبر لجعل تحديثات الحالة أكثر تفاعلية وجذبا للمستخدمين، مع الحفاظ على الخصوصية.

من خلال ميزة أسئلة الحالة الجديدة، يسعى واتساب لجلب أفضل تجربة تفاعلية من إنستجرام مباشرة إلى أكثر تطبيقات المراسلة شهرة في العالم.