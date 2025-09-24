واتساب تطرح ميزة ترجمة الرسائل داخل المحادثات بـ20 لغة مختلفة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل داخل المحادثات إلى لغتهم المفضلة مباشرة، في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل بين أكثر من 3 مليارات مستخدم في أكثر من 180 دولة حول العالم.

ووفقا لبيان رسمي من واتساب، بات بإمكان المستخدمين عند استقبال رسالة بلغة أجنبية الضغط المطول عليها ثم اختيار خيار “ترجمة”، ومن ثم تحديد اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها، كما يمكن تحميل حزم الترجمة لاستخدامها لاحقا دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

ترجمة داخلية وخاصة

أوضحت الشركة أن ميزة الترجمة متاحة في المحادثات الفردية، والمجموعات، وتحديثات القنوات Channels، مع التأكيد على أن الترجمة تتم محليا على جهاز المستخدم، دون إرسال المحتوى إلى خوادم الشركة، مما يعني أن خصوصية الرسائل وتشفيرها من طرف إلى طرف تبقى محفوظة بالكامل.

ميزة الترجمة التلقائية على أندرويد

 

لمستخدمي أجهزة أندرويد، توفر واتساب خيار الترجمة التلقائية لجميع الرسائل الواردة داخل محادثة معينة، ما يتيح متابعة المحادثة بلغة مفهومة دون الحاجة لترجمة كل رسالة يدويا.

قائمة اللغات المتاحة

بدأت واتساب طرح الميزة تدريجيا لمستخدمي أندرويد وآيفون، مع دعم لعدة لغات، تشمل:

- على أندرويد: الإنجليزية، الإسبانية، الهندية، البرتغالية، الروسية، والعربية.

- على آيفون: العربية، الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الصينية، البولندية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلندية، التركية، الأوكرانية، والفيتنامية.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من إعلان شركة آبل عن ميزة الترجمة الفورية داخل تطبيق “الرسائل” على نظام iOS، مما يشير إلى تصاعد المنافسة في مجال تسهيل الترجمة الفورية في تطبيقات الدردشة.

ولم تعلن واتساب حتى الآن عن موعد إتاحة ميزة الترجمة لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة ويندوز وماك أو عبر نسخة الويب.

