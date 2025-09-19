قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوها الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل.. لا ترسل هذه الصور عبر واتساب أنت في خطر

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

إذا كنت من مستخدمي تطبيق "واتساب" بشكل منتظم، يجب أن تكون على دراية بهذا التحذير.

احتيال جديد عبر واتساب لاستغلال صور بطاقات الهوية

في ألمانيا، أصدرت "مركز نصائح المستهلك في براندنبورج" تحذيرا بشأن محاولة المحتالين الحصول على صور من بطاقات الهوية عبر واتساب.

ووفقا للمركز الألماني، يقوم هؤلاء المحتالون باستخدام رسائل مزورة من محامين أو منصات تداول العملات المشفرة أو شركات توظيف، مما يجعل العملية تبدو قانونية وموثوقة، ولا يوجد ما يمنع من أن يتم تكرار هذه الخدعة في دول أخرى حول العالم.

وصف خبراء حماية المستهلك أسلوب المحتالين كما يلي:

يتنكر هؤلاء المجرمون في صورة موظفين من بنوك أو شركات محاماة أو منصات للعملات المشفرة، ويمكنهم التواصل عبر البريد التقليدي. 

في الرسائل، يطلبون من الأشخاص المستهدفين أن يقوموا بتحديد هويتهم عبر الإنترنت بشكل عاجل، ويستخدمون أسماء مزودي خدمات معروفة أو رسائل مزورة بهدف كسب ثقة الضحايا المحتملين.

في أحد هذه الاحتيالات الحالية، يتنكر المحتالون في صورة موظفين من مكتب محاماة سويسري، وقد نشرت منظمة حماية المستهلك رسالة يرسلها المجرمون إلى ضحاياهم، حيث يدعون أنهم "ضحية لعملية احتيال مرتبطة بالمسابقات أو العملات المشفرة". 

ويزعمون أن الضحية يحق لها تعويضات مالية بقيمة عدة آلاف من اليوروهات، كما أكدها القضاء. وللحصول على التعويض، يطلب من الشخص المعني أن يحدد هويته عبر واتساب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني.

لكن، إذا استجاب الأشخاص لهذه الرسالة وأرسلوا نسخا أو مسحات من بطاقاتهم الشخصية أو رفعوا البطاقة أمام الكاميرا في محادثة فيديو، فإن المعلومات الحساسة الموجودة على بطاقة الهوية ستصل إلى أيدي المجرمين.

رغم أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديدا، إلا أن الحيلة التي تتنكر في شكل مكتب محاماة سويسري تعتبر جديدة. المحتالون دائما ما يبتكرون أساليب جديدة لخداع ضحاياهم.

على سبيل المثال، يمكن للمحتالين فتح حسابات بنكية، إجراء مشتريات عبر الإنترنت، أو تنفيذ معاملات أخرى باستخدام بيانات بطاقات الهوية أو وثائق التعريف والتحقق الأخرى، كل ذلك باسم شخص آخر.

إذا طلب منك في أي وقت إرسال مستندات هوية عبر واتساب أو أي منصة رقمية أخرى، فخذ لحظة للتأكد من أن الطلب قانوني، وإذا كان لديك أي شكوك، فلا تقم بذلك.

واتساب احتيال جديد عبر واتساب صور عبر واتساب بطاقات الهوية عبر واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترشيحاتنا

دهون البطن

خسارة دهون البطن بخطوات بسيطة

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد