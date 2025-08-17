احذر.. مكالمة فيديو على واتساب تتيح للمحتالين سرقة أموالك وبياناتك

حذرت شركة OneCard، إلى جانب العديد من البنوك العامة والخاصة، من خدعة احتيالية جديدة وخطيرة تعرف باسم “احتيال مشاركة شاشة واتساب”، والتي تستخدم لخداع المستخدمين وسرقة معلوماتهم الشخصية والمالية.

كيف تتم عملية الاحتيال؟

يبدأ المخطط عادة باتصال هاتفي من شخص يدعي أنه موظف في بنك أو شركة مالية موثوقة، يوهمك المحتال بوجود “مشكلة عاجلة” في حسابك المصرفي، ما يخلق شعورا بالذعر والاستعجال.

بعد كسب ثقتك، يطلب منك تشغيل ميزة مشاركة الشاشة على هاتفك بحجة أنه سيساعدك في “حل المشكلة”، غالبا ما يطلب المحتال بدء مكالمة فيديو عبر واتساب لتسهيل رؤية الشاشة.

بمجرد مشاركة الشاشة، يمكن للمحتال رؤية كل ما تقوم به على هاتفك، بما في ذلك كلمات المرور، رموز OTP، وأرقام الحسابات البنكية، بل إن بعضهم يطلب منك تحميل تطبيق خبيث يحتوي على مسجل ضغطات Keylogger، والذي يسجل كل ما تكتبه، ليتمكن لاحقا من سرقة حساباتك وسحب الأموال منها.

ماذا يقول الخبراء؟

يؤكد تارون ويغ، الرئيس التنفيذي لشركة Innefu Labs، أن معظم التطبيقات المصرفية تمتلك ميزات أمان قوية، مثل:

- منع مشاركة الشاشة أو تسجيلها

- إغلاق الجلسة بعد فترة من عدم النشاط

- طبقات حماية من التطبيقات الضارة

لكنه حذر من أن هذه الحماية قد لا تكون فعالة إذا منح المستخدمون صلاحيات المشاركة يدويا، أو إذا كان الجهاز مخترقا أو معدلا.

كيف تحمي نفسك من هذا النوع من الاحتيال؟

ما يجب فعله:

1. تحقق من هوية أي شخص يتصل بك ويدعي أنه من بنك أو شركة مالية.

2. لا تشارك الشاشة إلا مع أشخاص موثوقين وفي حالات ضرورية فقط.

3. إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، عطل خاصية تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

4. احظر الأرقام المريبة فورا.

ما يجب عدم فعله:

- لا ترد على المكالمات من أرقام غير معروفة أو مشبوهة.

- لا تستخدم التطبيقات المالية أثناء مشاركة الشاشة.

- لا ترسل معلوماتك المصرفية أو كلمات المرور عبر واتساب.

- لا تقم بتحميل ملفات أو فتح روابط من أرقام مجهولة.

- لا تثق بأي رسالة تدعي أنها من واتساب وتطلب منك دفع أموال.

نصائح لحمايتك من الاحتيال عبر الإنترنت ومواقع التواصل

- تأكد من صحة أي رسالة تدعي أن أحد أقاربك في خطر، عبر الاتصال المباشر.

- قبل بيع هاتفك، احذف البيانات وقم بإعادة ضبط المصنع.

- لا تستخدم واتساب أثناء الاتصال بشبكات واي فاي عامة.

- عطل التنزيلات التلقائية، وراجع كل ما يتم تحميله على هاتفك.

- تجاهل الرسائل التي تدعي أنها من واتساب وتطلب معلومات حساسة.