أفضل 6 تطبيقات مجانية بديلة لـ واتساب وتيليجرام.. هتفاجئك بمميزاتها

يعتبر واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، ورغم كونه من أكبر تطبيقات التواصل إلا أنه لا يزال عرضة للقرارات السياسية والرقابية في العديد من الدول، ويظهر هذا الواقع أن الوصول إلى التطبيق ليس مضمونا دائما للمستخدمين، بل يتوقف على القوانين المحلية وسياسات كل دولة فيما يتعلق بالأمن والمعلومات.

روسيا تنضم لقائمة الدول التي تقيد خدمات واتساب

انضمت روسيا رسميا، يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، إلى قائمة الدول التي فرضت قيودا على خدمات تطبيق واتساب، وذلك بعد أن اتهمت الحكومة المحلية المنصة المملوكة لشركة “ميتا” بعدم التعاون في تقديم معلومات مهمة تتعلق بحالات احتيال وإرهاب.

يأتي هذا القرار ليضاف إلى قائمة متزايدة من الدول التي فرضت قيودا كلية أو جزئية على واتساب، وبما أن التطبيق قد لا يكون متاحا لجميع المستخدمين، إلا أن هناك بدائل مجانية توفر مزايا مشابهة وربما تتفوق عليه في بعض الجوانب. إليك أبرز 6 بدائل لـ واتساب وتيليجرام يمكن الاعتماد عليها حاليا.

أفضل 6 تطبيقات مجانية بديلة لـ واتساب وتيليجرام

1. سيجنال Signal:

إذا كانت الخصوصية هي الأولوية القصوى بالنسبة لك، فإن سيجنال هو الخيار المثالي، يتمتع التطبيق بنظام تشفير شامل للمحادثات النصية والصوتية والمرئية، ويديره فريق غير ربحي مقره الولايات المتحدة لا يسعى لتحقيق أرباح أو بيع بيانات المستخدمين،

رغم قوته الأمنية، إلا أن التطبيق يفتقر إلى بعض الجوانب الترفيهية مثل الملصقات أو الصور المتحركة GIF،التطبيق مجاني ومتوفر لكل من مستخدمي آيفون وأندرويد.

2. ثريما Threema:

على عكس معظم تطبيقات المراسلة المجانية، فإن ثريما يتطلب شراء لمرة واحدة حوالي 5 دولارات، بالمقابل، تحصل على تشفير كامل لكل أشكال الاتصال، بما في ذلك تبادل الملفات.



أحد أبرز مميزاته أنه لا يطلب رقم هاتف أو بريد إلكتروني للتسجيل، مما يجعله أكثر التطبيقات احتراما لخصوصيتك، يتضمن كذلك مزايا إضافية مثل إنشاء استطلاعات رأي والبحث باستخدام اللغة الطبيعية.

3. فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger:

ماسنجر هو تطبيق شهير مرتبط بـ فيسبوك، ويوفر رسائل نصية وصوتية ومرئية، بالإضافة إلى دعم الملصقات والصور المتحركة،

رغم أن التشفير الطرفي بدأ يصل تدريجيا إلى التطبيق، إلا أن هذه الميزة لم تكن متاحة بشكل كامل حتى عام 2023، لذا قد تكون الخصوصية فيه أقل من بعض البدائل الأخرى، متوفر مجانا على جميع الأنظمة.

4. كيك Kik:

يتميز كيك بطابعه الاجتماعي، فهو لا يقتصر على التواصل مع الأصدقاء والعائلة، بل يمكنك من التعرف على أشخاص جدد عبر البثوث المباشرة والدردشة الجماعية، ويسهل التطبيق بدء المحادثات من خلال رمز QR يمكن للآخرين مسحه للدخول إلى الدردشة، التطبيق متاح مجانا على آيفون وأندرويد، ويمكن التسجيل فقط باستخدام بريد إلكتروني دون الحاجة لرقم هاتف، لكن يحتوي على عدد من الإعلانات.

5. سكايب Skype:

يعرف سكايب أكثر في مجال الأعمال، لكنه لا يزال خيارا ممتازا للاتصال الشخصي كذلك، يدعم المكالمات الصوتية والمرئية، تبادل الملفات، وحتى الاتصال بالهواتف الأرضية بأسعار منخفضة،

من أبرز ميزاته دعم الترجمة الفورية للمكالمات، وإمكانية تسجيل المحادثات عند استخدامه على الحاسوب، متاح على أجهزة آيفون وأندرويد.

6. فايبر Viber:

رغم أنه لا يحظى بشهرة واسعة، إلا أن فايبر يعد خيارا جيدا، خاصة إذا كنت تبحث عن تطبيق يسمح بالاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة، يقدم فايبر إمكانية إرسال رسائل نصية، ومكالمات صوتية ومرئية مع تشفير شامل، ومتوفر مجانا لأنظمة iOS وأندرويد.