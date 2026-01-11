مدبولي يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، منذ قليل، توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الطاقة الجديدة لعدد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.

ويفتتح مصطفى مدبولي ومرافقوه 9 مصانع تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس في منطقة السخنة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء لمنطقة السخنة في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى المنطقة الاقتصادية، وتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة الوطنية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعميق الصناعة المحلية.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورافقه وزراء النقل والصناعة والتخطيط والكهرباء والاستثمار.