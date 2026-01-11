الاتصالات: متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي لتنفيذ مباردة الرواد الرقميون

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرك لأهمية تكنولوجيا الاتصالات، فهي شريك أساسي في صراعات القوى العظمى.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أنه لا يمكن لأي قطاع أن يتقدم دون تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن هناك متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي بشأن تنفيذ مباردة الرواد الرقميون.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن التكنولوجيا الآن متداخلة في كل قطاعات الدولة، ولا يمكن لقطاع أن يتقدم دون الاعتماد عليها، موضحا: لدينا عدد ضخم من الشباب مطلوب تأهيله وتدريبه في قطاع الاتصالات.