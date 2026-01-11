11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات وذويهم، التطورات الجديدة الخاصة بزيادة المعاشات خلال عام 2026، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والتي بدأ تطبيقها فعليا مع مطلع يناير 2026، وانعكست بشكل مباشر على قيمة المعاشات الحالية والمستقبلية.

موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات، المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومن المقرر تطبيق الزيادة اعتبارا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، وبنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، في إطار توجه الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

صرف معاشات فبراير 2026

شهد موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة بعد إعلان رفع أجر الاشتراك التأميني بداية من يناير، حيث أوضحت الهيئة أن صرف معاشات فبراير سيبدأ رسميًا يوم 1 فبراير 2026، ويستمر الصرف تدريجيًا حتى نهاية الشهر، وفقا للضوابط المعمول بها.

ويصرف معاش شهر فبراير 2026 بالقيم المعتمدة بعد الزيادات التي تم تطبيقها سابقًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية على أصحاب المعاشات.

11 مليون مستفد من صرف المعاشات

تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة صرف متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش والزيادات المقررة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي، مما يتيح للمواطنين معرفة تفاصيل مستحقاتهم بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى مقار الهيئة.

أماكن صرف معاشات فبراير 2026

يمكن صرف المعاشات من خلال المنافذ التالية:

ـ ماكينات الصراف الآلي ATM

ـ مكاتب البريد المصري

ـ فروع البنوك

ـ المحافظ الإلكترونية

ـ منافذ شركة فوري

ماذا يعني رفع أجر الاشتراك التأميني؟

يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل أجر يتم احتساب الاشتراك على أساسه، بينما يشير الحد الأقصى إلى أعلى أجر يسمح القانون بالتأمين عليه.

ويؤدي رفع هذه الحدود إلى احتساب معاشات أقرب إلى الأجر الحقيقي للعامل، بما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاش عند بلوغ سن التقاعد.

الفئات المستفيدة من القرار

يشمل قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني:

ـ من يبلغ سن التقاعد اعتبارا من 1 يناير 2026

ـ من تنتهي خدمته خلال عام 2026

ـ من يقل معاشه المحسوب عن 1755 جنيها، حيث يتم رفعه تلقائيا لهذا الحد

القيم الجديدة لأجر الاشتراك التأميني

ـ رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه

ـ رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية 2026

تم اعتماد زيادات جديدة على المعاشات للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026، وجاءت كالتالي:

ـ الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيها إلى 1755 جنيها

ـ الحد الأقصى للمعاش: من 11600 جنيه إلى 13360 جنيها