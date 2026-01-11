قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار
إبراهيم عبد الجواد: سعيد لحسام حسن بعد التألق أمام كوت ديفوار
جولة لمحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بنصر النوبة لمتابعة مشروعات القصب الذكي الممولة حكوميًا
بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية
11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة
خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو
العد التنازلي يبدأ.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
عمرو الليثي: الصبر نهايته جبر وثقتك بالله تمنحك الطمأنينة
مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
انتخابات المهندسين 2026.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة

صرف معاشات فبراير
صرف معاشات فبراير
خالد يوسف

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات وذويهم، التطورات الجديدة الخاصة بزيادة المعاشات خلال عام 2026، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والتي بدأ تطبيقها فعليا مع مطلع يناير 2026، وانعكست بشكل مباشر على قيمة المعاشات الحالية والمستقبلية.

موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات، المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومن المقرر تطبيق الزيادة اعتبارا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، وبنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، في إطار توجه الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

صرف معاشات فبراير 2026

شهد موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة بعد إعلان رفع أجر الاشتراك التأميني بداية من يناير، حيث أوضحت الهيئة أن صرف معاشات فبراير سيبدأ رسميًا يوم 1 فبراير 2026، ويستمر الصرف تدريجيًا حتى نهاية الشهر، وفقا للضوابط المعمول بها.

ويصرف معاش شهر فبراير 2026 بالقيم المعتمدة بعد الزيادات التي تم تطبيقها سابقًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية على أصحاب المعاشات.

11 مليون مستفد من صرف المعاشات

تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة صرف متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش والزيادات المقررة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي، مما يتيح للمواطنين معرفة تفاصيل مستحقاتهم بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى مقار الهيئة.

أماكن صرف معاشات فبراير 2026

يمكن صرف المعاشات من خلال المنافذ التالية:

ـ ماكينات الصراف الآلي  ATM

ـ مكاتب البريد المصري

ـ فروع البنوك

ـ المحافظ الإلكترونية

ـ منافذ شركة فوري

ماذا يعني رفع أجر الاشتراك التأميني؟

يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل أجر يتم احتساب الاشتراك على أساسه، بينما يشير الحد الأقصى إلى أعلى أجر يسمح القانون بالتأمين عليه.

ويؤدي رفع هذه الحدود إلى احتساب معاشات أقرب إلى الأجر الحقيقي للعامل، بما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاش عند بلوغ سن التقاعد.

الفئات المستفيدة من القرار

يشمل قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني:

ـ من يبلغ سن التقاعد اعتبارا من 1 يناير 2026

ـ من تنتهي خدمته خلال عام 2026

ـ من يقل معاشه المحسوب عن 1755 جنيها، حيث يتم رفعه تلقائيا لهذا الحد

القيم الجديدة لأجر الاشتراك التأميني

ـ رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه

ـ رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية 2026

تم اعتماد زيادات جديدة على المعاشات للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026، وجاءت كالتالي:

ـ الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيها إلى 1755 جنيها

ـ الحد الأقصى للمعاش: من 11600 جنيه إلى 13360 جنيها

11 مليون مستفيد موعد صرف معاشات فبراير أصحاب المعاشات رفع الحدين الأدنى والأقصى الاشتراك التأميني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

ارشيفية

تفاصيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بالقاهرة

متهمين

اليوم.. محاكمة المتهمين باقتحام مقهى بأنبوبة غاز وترويع الزبائن بطوخ

ارشيفية

سب وقذف.. نظر دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي اليوم

بالصور

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد