13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

زيادة المعاشات يبحث عنها المواطنون عقب إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارا جديدا يقضي برفع الحدين الادنى والاقصى لاجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، في خطوة تستهدف تحسين قيمة المعاشات المستقبلية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق عدالة تأمينية اكبر للعاملين واصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات في مصر

اكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان الحد الادنى لاجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه الى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الاقصى من 14500 جنيه الى 16700 جنيه، ويعد هذا التعديل محوريا نظرا لتأثيره المباشر على قيمة المعاش النهائي الذي يحتسب على اساس الاجر التأميني الفعلي للمشترك.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

بحسب البيانات الرسمية، تسهم الزيادة الجديدة في رفع الحد الادنى للمعاش من 1495 جنيها الى 1755 جنيها، فيما يرتفع الحد الاقصى من 11600 جنيه الى 13360 جنيها، وذلك اعتبارا من يناير 2026، ويأتي هذا ضمن مسار اصلاح شامل بدأ منذ عام 2019، نجح خلاله في مضاعفة حدود المعاشات بشكل تدريجي.

واوضحت الاحصاءات ان الحد الادنى للمعاش ارتفع منذ عام 2019 من 900 جنيه ليصل حاليا الى 1755 جنيها، بينما ارتفع الحد الاقصى من 6480 جنيها الى 13360 جنيها، بما يعكس التزام الدولة بتحسين اوضاع اصحاب المعاشات وتوفير دعم مالي اكبر لهم.

الاساس القانوني لزيادة المعاشات

يستند القرار الى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على التأمين على الاجر الفعلي للعاملين، بهدف تحقيق عدالة اكبر في احتساب المعاش، خاصة للفئات التي يصعب تحديد اجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والقطاع الزراعي.

تسهيلات جديدة لاصحاب الاعمال

اتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسهيلات جديدة لاصحاب الاعمال، من بينها امكانية تقديم تعديلات الاجور الكترونيا للمنشآت التي تضم اكثر من 100 موظف، عبر فلاش ميموري او CD يتم تسليمه لمكتب التأمينات المختص، لضمان تسجيل الاجور بدقة قبل تطبيق الزيادات الجديدة.

قرارات تسعد اصحاب المعاشات

يمثل قرار رفع الحدين الادنى والاقصى لاجر الاشتراك التأميني خطوة اضافية نحو منظومة تأمينية اكثر عدالة واستدامة، حيث يضمن ان تكون قيمة المعاش اقرب الى الاجر الحقيقي للعامل، بما يوفر حياة كريمة بعد التقاعد ويعزز الثقة في نظام التأمينات الاجتماعية.

تفاصيل التعديلات التأمينية الاخيرة

نص القانون على انه اعتبارا من 1 اكتوبر 2023 تم رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الى 600 جنيه شهريا، وتصرف للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وتعد جزءا من الاجور المكملة او المتغيرة بحسب الاحوال.

كما قررت الهيئة رفع الحدين الادنى والاقصى لاجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، بهدف ربط الاجر الفعلي بقيمة المستحقات التأمينية المستقبلية وزيادة قيمة المعاشات عند الاستحقاق.

تصريحات رئيس هيئة التأمينات

اكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان هذه التعديلات تأتي تنفيذا لاحكام القانون، وتهدف الى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المؤمن عليهم.

واوضح ان الحد الادنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع الى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما يرتفع الحد الاقصى الى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه.

صرف معاشات يناير 2026

اشار رئيس الهيئة الى ان خطة تحسين المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 اسفرت عن زيادات تدريجية واضحة، حيث ارتفع الحد الادنى للمعاش من 900 جنيه الى 1755 جنيها، وارتفع الحد الاقصى من 6480 جنيها الى 13360 جنيها، في اطار دعم الدولة لاصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

واكدت الهيئة التزام اصحاب الاعمال بالتأمين على الاجر الفعلي للمؤمن عليه، مع وضع حد ادنى لاجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد اجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة.