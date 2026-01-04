استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟

مع انطلاق العام الجديد وبدء شهر يناير، واقتراب إجازة 7 يناير2026، يبحث ملايين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير، والذي يعد أول معاش في الشهر الجديد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير2026

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير2026 يوم الخميس15 يناير، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف تكافل وكرامة بشكل ثابت في منتصف كل شهر، وذلك لضمان انتظام حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير.

استعلام تكافل وكرامة

طرق صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير

تتيح الوزارة عدة قنوات لصرف الدعم، تشمل:

- مكاتب البريد بجميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.

- كارت ميزة البنكي بعد ربطه بالخدمة.

رابط استعلام تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة تكافل وكرامة وقيمة المعاش، لتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.



https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي



المستندات المطلوبة لتقديم شكاوى تكافل وكرامة

عند الحاجة لتقديم شكوى أو مراجعة البيانات، يشترط تجهيز بعض المستندات الأساسية، والتي تشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحالة الاجتماعية.

مستند يثبت محل السكن، مثل إيصال مرافق أو بطاقة تموين.

تقرير طبي في حال وجود إعاقة.

شهادات ميلاد الأبناء المسجلين ضمن الأسرة المستفيدة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة لعام 2025

تحدد وزارة التضامن الإجتماعي شروط دقيقة لاستحقاق الدعم، وهي تشمل: