الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي
رشا عوني

مع انطلاق العام الجديد وبدء شهر يناير، واقتراب إجازة 7 يناير2026، يبحث ملايين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير، والذي يعد أول معاش في الشهر الجديد. 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير2026

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير2026  يوم الخميس15 يناير، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف تكافل وكرامة بشكل ثابت في منتصف كل شهر، وذلك لضمان انتظام حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي | صفا
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

طرق صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير

تتيح الوزارة عدة قنوات لصرف الدعم، تشمل:

- مكاتب البريد بجميع المحافظات.
- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.
- كارت ميزة البنكي بعد ربطه بالخدمة.

رابط استعلام تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة تكافل وكرامة وقيمة المعاش، لتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.


 https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 بالاسم والرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي | صفا
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي


 

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

وزارة التضامن الإجتماعى
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي


المستندات المطلوبة لتقديم شكاوى تكافل وكرامة

عند الحاجة لتقديم شكوى أو مراجعة البيانات، يشترط تجهيز بعض المستندات الأساسية، والتي تشمل:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحالة الاجتماعية.
  • مستند يثبت محل السكن، مثل إيصال مرافق أو بطاقة تموين.
  • تقرير طبي في حال وجود إعاقة.
  • شهادات ميلاد الأبناء المسجلين ضمن الأسرة المستفيدة.

 

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة لعام 2025

تحدد وزارة التضامن الإجتماعي شروط دقيقة لاستحقاق الدعم، وهي تشمل:

  1. كبار السن غير القادرين على العمل.
  2. الأسر التي تضم أطفالًا في التعليم ما قبل الجامعي.
  3. الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تقارير طبية معتمدة.
  4. الأرامل والمطلقات دون مصدر دخل.
  5. الأسر التي لا تحصل على أي دعم اجتماعي آخر.
  6. الحالات الأكثر احتياجًا أو التي فقدت مصدر رزقها.
حملة مكبرة
مباني
طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
