نقابة المُعلمين تُعلن صرف معاشات يناير للأعضاء والورثة .. اليوم

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء صرف دفعة معاشات شهر يناير للأعضاء والورثة، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

صرف معاشات شهر يناير للمعلمين

وأكدت النقابة في منشور لها على (فيسبوك)، أن صرف المعاشات يأتي في إطار حرصها على دعم أعضائها وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرة إلى انتظام صرف المستحقات وفق الجداول المعتمدة، وبما يضمن سهولة حصول المستفيدين على حقوقهم في المواعيد المحددة.

ودعت النقابة جميع الأعضاء والورثة إلى الالتزام بالإجراءات المتبعة للصرف، مع التأكيد على جاهزية النقابات الفرعية لتقديم أي دعم أو توضيحات لازمة خلال فترة الصرف.