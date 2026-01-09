قرار مفاجئ بتغيير طاقم حكام مباراة المغرب والكاميرون.. ما السبب؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة منتخب المغرب أمام الكاميرون في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بدلاً من الحكم المصري أمين عمر، في تغيير أثار جدلاً واسعًا قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين. 

المباراة التي ستُقام مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط تمثل مواجهة مهمة لكلا المنتخبين، خصوصًا لصالح المنتخب المغربي الساعي للتقدم في البطولة على أرضه. 

موعد مباراة المغرب والكاميرون

تنطلق مباراة المغرب والكاميرون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

يمكن متابعة مباراة المغرب ضد الكاميرون مباشرة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمنافسات كأس الأمم الإفريقية، وذلك من خلال قناة beIN Sports Max 1. كما يمكن مشاهدة المباراة أونلاين عبر تطبيق TOD.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المعلق الرياضي جواد بده.

سبب تغيير حكام مباراة المغرب والكاميرون

وفي إطار استعدادات هذه المباراة، قررت لجنة التحكيم في كاف تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا كحكم ساحة، بعد أن كان من المتوقع أن يدير اللقاء الحكم المصري أمين عمر، قبل أن يتم تغييره في اللحظات الأخيرة. 

قرار التغيير جاء عقب احتجاجات من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تأخر إعلان التعيينات التحكيمية، وهو ما اعتُبر تقصيرًا في التنظيم على حد وصفهم، ما دفع إلى تدخل الكاف لتعيين طاقم جديد من الحكام. 

تعيين دحان بيدا ليس بالأمر الجديد في البطولات الإفريقية، إذ يُعد من الحكام المعروفين داخل منظومة كاف وقد أدار مباريات بارزة في الماضي، وله خبرة دولية معتمدة منذ سنوات طويلة، وقد سبق له قيادة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وغيرها من اللقاءات المهمة، وهو ما منح لجنة كاف ثقة في اختياره لإدارة هذا اللقاء المصيري. 

إلى جانب الحكم بيدا، أعلن الاتحاد الإفريقي عن استبدال حكمين جزائريين في غرفة الفار بينهم مصطفى غربال بحكام من غانا وتونس، وذلك على خلفية احتجاجات مغربية بذريعة أن هؤلاء الحكام ينتمون لبلدين تُمكِن لمنتخبيهما مواجهة المغرب في نصف النهائي (بالنسبة للجزائر) وفي النهائي (بالنسبة لمصر).

هذا القرار أثار ردود فعل متفاوتة، حيث رأى البعض أنه يأتي في سياق تعزيز الحيادية والتحضير الجيد لمباريات الإقصاء، بينما انتقد آخرون تأخر إعلان كاف عن الأطقم التحكيمية وتأثير ذلك على تحضيرات المنتخبين. 

وأثار قرار تغيير حكم المباراة في وقت متأخر استياء الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وعلى رأسه اللاعب الدولي السابق صامويل إيتو، لاسيما أنه لم يتم إبلاغه بالقرار وإنما علم به من مواقع التواصل الاجتماعي.

مباراة المغرب والكاميرون موعد مباراة المغرب والكاميرون طاقم حكام المغرب والكاميرون أمين عمر ربع نهائي أمم أفريقيا

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
اوقاف الشرقية
ندوة تثقيفية
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
