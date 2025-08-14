قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة
سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى النبي بالمداومة عليها كل ليلة؟
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
مشمس بالجنوب ومائل للحرارة شمالًا.. توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء
هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.. عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتنياهو هارب من العدالة ويرتكب أكبر الجرائم
وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات
إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل
الإفتاء: وثيقة القاهرة أول ميثاق شرعي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني
تحقيقات وملفات

واتساب ويب: كل ما تحتاج معرفته وكيفية الاستخدام بسهولة

شيماء عبد المنعم

- ما هو واتساب ويب

- كيف تستخدم واتساب ويب خطوة بخطوة

- هل يعمل واتساب ويب بدون اتصال الهاتف بالإنترنت

يعد واتساب ويب أحد أكثر ميزات تطبيق واتساب المملوك لشركة “ميتا” فائدة للمستخدمين، حيث يسمح لهم باستخدام التطبيق على الكمبيوتر عبر المتصفح، كما أطلقت خدمة المراسلة مؤخرا عدة ميزات جديدة، منها دعم الأجهزة المتعددة، لكن يبقى شرط وجود اتصال إنترنت مستقر على هاتفك لاستخدام واتساب ويب.

كيفية استخدام واتساب ويب؟


إليك خطوات استخدام واتساب ويب بسهولة:

1. تأكد أولا من اتصال هاتفك بشبكة إنترنت مستقرة.

2. افتح متصفح الإنترنت على الكمبيوتر أو اللابتوب الذي ترغب بالاتصال به.

3. اذهب إلى موقع واتساب ويب أو ابحث عنه عبر محرك البحث.

4. ستظهر لك صفحة بها رمز QR.

5. افتح تطبيق واتساب على هاتفك، ثم اذهب إلى: الإعدادات > الأجهزة المرتبطة > ربط جهاز.

6. استخدم كاميرا هاتفك لمسح رمز QR الظاهر على شاشة الكمبيوتر.

7. بعد الربط، يمكنك البدء باستخدام واتساب ويب بكل سهولة.

ميزات واتساب ويب


- إرسال واستقبال الرسائل والملفات بكل سهولة.

- استخدام الإيموجي والملصقات.

- تسجيل وإرسال الملاحظات الصوتية.

- البحث السريع داخل المحادثات.

- إدارة الإشعارات وتخصيص الإعدادات.

كيفية تحميل واتساب ويب كـ تطبيق على الكمبيوتر

يمكنك تحميل تطبيق واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر باتباع الخطوات التالية:

- افتح المتصفح على الكمبيوتر وابحث عن تحميل واتساب ويب.

- اختر النسخة المتوافقة مع نظام تشغيلك ويندوز أو ماك.

- قم بتحميل الملف التنفيذي وثبته على جهازك.

- بعد التثبيت، شغل التطبيق وامسح رمز QR من خلال هاتفك لربط الحساب.

- يمكنك بعدها استخدام واتساب على الكمبيوتر بدون مشاكل.

مكالمات الصوت والفيديو عبر واتساب ويب

يدعم واتساب ويب الآن إجراء مكالمات صوتية ومرئية، ولكن يجب استخدام تطبيق سطح المكتب لذلك، بعد تثبيت التطبيق، يمكنك اختيار جهة الاتصال وبدء المكالمة بسهولة كما تفعل على الهاتف.

تفعيل الوضع الداكن في واتساب ويب


لتغيير واجهة واتساب ويب إلى الوضع الداكن:

1. اضغط على زر النقاط الثلاث أعلى الشاشة > الإعدادات > السمات.

2. اختر “داكن” لتفعيل الوضع الليلي.

تنزيل جميع الوسائط دفعة واحدة

لتنزيل ملفات الوسائط من محادثة معينة:

- افتح المحادثة المطلوبة في واتساب ويب.

- اضغط على صورة الملف الشخصي > الوسائط، الروابط، والمستندات.

- اختر الصور أو الملفات التي تريد تنزيلها.

- اضغط على أيقونة التنزيل لتحميل الملفات مضغوطة ZIP.

هل يعمل واتساب ويب إذا كان الهاتف مغلقا؟

في الوقت الحالي لا يعمل واتساب ويب إذا كان هاتفك مغلقا أو غير متصل بالإنترنت، لكن واتساب تطور ميزة الأجهزة المتعددة التي ستتيح استخدام واتساب ويب حتى مع إيقاف الهاتف قريبا.

ماذا تفعل إذا لم يعمل واتساب ويب؟


غالبا ما يكون السبب في عدم عمل واتساب ويب هو انقطاع الاتصال بالإنترنت على الهاتف أو الكمبيوتر، عند استعادة الاتصال، يعيد واتساب ويب التحميل تلقائيا.

تعديل الملف الشخصي عبر واتساب ويب

يمكنك تعديل اسمك وصورتك الشخصية بسهولة من خلال:

1. الضغط على زر النقاط الثلاث > الملف الشخصي.

2. تعديل البيانات التي ترغب بها مثل الصورة والاسم والوصف.

حذف و أرشفة وتثبيت المحادثات


لإدارة المحادثات:

- اختر المحادثة المطلوبة.

- اضغط على زر النقاط الثلاث.

- يمكنك حذف، أرشفة، تثبيت المحادثة أو تمييز رسالة بنجمة.

حظر الأشخاص عبر واتساب ويب


لحظر جهة اتصال:

- افتح المحادثة.

- اضغط على زر النقاط الثلاث > معلومات الاتصال.

- مرر للأسفل واختر حظر.

باختصار، واتساب ويب يسهّل عليك التواصل من خلال الكمبيوتر مع توفير العديد من الميزات المهمة، مع استمرار واتساب في تحسين التجربة بإضافات جديدة مستمرة.

