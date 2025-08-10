واتساب يتيح لك الدردشة مع الغرباء.. دون حساب أو تحميل التطبيق

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة قد تحدث تغييرا جذريا في طريقة التواصل، إذ ستسمح بإجراء محادثات مع أشخاص لا يملكون حسابا على واتساب، وبدون الحاجة لتنزيل التطبيق.

وبحسب ما كشفه موقع WaBetaInfo، فإن هذه الميزة الجديدة ظهرت في الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق واتساب على نظام أندرويد الإصدار رقم 2.25.22.13، لكنها لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

واتساب يختبر ميزة "الدردشة مع الضيوف"

تتيح الميزة الجديدة، التي يتوقع أن تحمل اسم "Guest Chats" أو "دردشات الضيوف"، للمستخدمين إرسال رابط دعوة مباشر يفتح نافذة محادثة فردية بين الطرفين، حتى لو لم يكن الطرف الآخر يملك حسابا على واتساب أو التطبيق نفسه.

ومن المثير للاهتمام أن الشخص المدعو لن يحتاج لتحميل التطبيق أو إنشاء حساب، بل سيتمكن من الوصول إلى المحادثة عبر واجهة ويب مشفرة وآمنة، تشبه تجربة استخدام WhatsApp Web.

ووفقا للتقارير، فإن كافة الرسائل ستكون مشفرة من الطرف إلى الطرف، مما يعني أن المحادثة ستكون خاصة وآمنة تماما بين المتحدثين فقط.

وعلى عكس ميزة دمج تطبيقات الطرف الثالث، التي تفرضها قوانين الاتحاد الأوروبي وتتطلب الربط بين منصات مختلفة، فإن دردشات الضيوف ستكون مدارة بالكامل داخل منظومة واتساب، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وتكاملا.

مع ذلك، أشار التقرير إلى أن الميزة ستأتي مع بعض القيود في المرحلة الأولى، حيث لن يتمكن المستخدمون من إرسال صور أو فيديوهات أو صور GIF، ولن تكون الرسائل الصوتية أو مكالمات الصوت والفيديو متاحة.

كما أن الميزة ستقتصر على الدردشات الفردية فقط، ولن تدعم المحادثات الجماعية.

ويعتقد أن واتساب تسعى من خلال هذه الميزة إلى تقديم وسيلة بسيطة ومرنة للتواصل مع غير المستخدمين، وفي الوقت ذاته، تشجيعهم على استكشاف التطبيق دون الحاجة للتسجيل الكامل منذ البداية.

لا يوجد حتى الآن موعد رسمي لإطلاق الميزة، لكن من المتوقع أن تعلن واتساب عن تفاصيل أوفى بعد الانتهاء من مرحلة التطوير الداخلي، تمهيدا لإطلاق أوسع خلال الأشهر المقبلة.