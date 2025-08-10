قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
إسرائيل تمنح وزير الحرب صلاحية استدعاء نحو نصف مليون جندي احتياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يتيح لك الدردشة مع الغرباء.. دون حساب أو تحميل التطبيق

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة قد تحدث تغييرا جذريا في طريقة التواصل، إذ ستسمح بإجراء محادثات مع أشخاص لا يملكون حسابا على واتساب، وبدون الحاجة لتنزيل التطبيق.

وبحسب ما كشفه موقع WaBetaInfo، فإن هذه الميزة الجديدة ظهرت في الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق واتساب على نظام أندرويد الإصدار رقم 2.25.22.13، لكنها لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

واتساب يختبر ميزة "الدردشة مع الضيوف"

تتيح الميزة الجديدة، التي يتوقع أن تحمل اسم "Guest Chats" أو "دردشات الضيوف"، للمستخدمين إرسال رابط دعوة مباشر يفتح نافذة محادثة فردية بين الطرفين، حتى لو لم يكن الطرف الآخر يملك حسابا على واتساب أو التطبيق نفسه.

ومن المثير للاهتمام أن الشخص المدعو لن يحتاج لتحميل التطبيق أو إنشاء حساب، بل سيتمكن من الوصول إلى المحادثة عبر واجهة ويب مشفرة وآمنة، تشبه تجربة استخدام WhatsApp Web. 

ووفقا للتقارير، فإن كافة الرسائل ستكون مشفرة من الطرف إلى الطرف، مما يعني أن المحادثة ستكون خاصة وآمنة تماما بين المتحدثين فقط.

وعلى عكس ميزة دمج تطبيقات الطرف الثالث، التي تفرضها قوانين الاتحاد الأوروبي وتتطلب الربط بين منصات مختلفة، فإن دردشات الضيوف ستكون مدارة بالكامل داخل منظومة واتساب، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وتكاملا.

مع ذلك، أشار التقرير إلى أن الميزة ستأتي مع بعض القيود في المرحلة الأولى، حيث لن يتمكن المستخدمون من إرسال صور أو فيديوهات أو صور GIF، ولن تكون الرسائل الصوتية أو مكالمات الصوت والفيديو متاحة. 

كما أن الميزة ستقتصر على الدردشات الفردية فقط، ولن تدعم المحادثات الجماعية.

ويعتقد أن واتساب تسعى من خلال هذه الميزة إلى تقديم وسيلة بسيطة ومرنة للتواصل مع غير المستخدمين، وفي الوقت ذاته، تشجيعهم على استكشاف التطبيق دون الحاجة للتسجيل الكامل منذ البداية.

لا يوجد حتى الآن موعد رسمي لإطلاق الميزة، لكن من المتوقع أن تعلن واتساب عن تفاصيل أوفى بعد الانتهاء من مرحلة التطوير الداخلي، تمهيدا لإطلاق أوسع خلال الأشهر المقبلة.

تطبيق واتساب ميزة جديدة واتساب على أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

ترشيحاتنا

سيامة دياكون جديد

سيامة دياكون جديد بأيرلندا على يد الأنبا أنتوني

الأنبا مكاريوس

الأنبا مكاريوس يعتمد نتيجة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا

محميات البحر الاحمر.

وزارة البيئة تنظم حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فستان كروشيه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

فيديو

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد