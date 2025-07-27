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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزة لاستيراد صور الملف الشخصي من فيسبوك و إنستجرام

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

في الوقت الحالي، يتيح واتساب للمستخدمين تحديث صورة الملف الشخصي من خلال التقاط صورة جديدة بالكاميرا أو اختيار صورة من معرض الهاتف أو حتى استخدام ميزة “الصور بالذكاء الاصطناعي”.

لكن يبدو أن تطبيق المراسلة الشهير المملوك لشركة “ميتا” يعمل على إضافة خيار جديد سيسمح قريبا باستيراد صور الملف الشخصي من حسابات فيسبوك وإنستجرام المرتبطة.

هذا التطور الجديد كشف عنه عبر موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، حيث شارك لقطة شاشة تظهر ظهور خيارين جديدين في قائمة إعدادات الملف الشخصي داخل واتساب على أندرويد، يسمحان للمستخدمين بجلب صورهم مباشرة من فيسبوك أو إنستجرام.

وفقا للتقارير، فإن هذه الميزة اختيارية ومعطلة افتراضيا، وتعمل فقط في حال ربط المستخدم حساب واتساب بمركز حسابات ميتا Meta Account Center، وأكد المصدر أن تفعيل هذه الميزة لا يؤثر على خصوصية المستخدم داخل واتساب.

ظهرت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية 2.25.21.23 من واتساب على أندرويد، وهي متاحة حاليا لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية، حتى الآن، لم تعلن واتساب عن موعد محدد لإتاحتها لكافة المستخدمين في النسخة الرسمية المستقرة.

استيراد صور الملف الشخصي من حسابات فيسبوك وإنستجرام

واتساب يطور ميزة الملخص السريع لتلخيص المحادثات المتعددة دفعة واحدة

بعد إطلاق ميزة “ملخص الرسائل” الشهر الماضي بنسختها المستقرة، والتي تتيح للمستخدمين تلخيص الرسائل غير المقروءة داخل محادثة واحدة فقط، تعمل واتساب الآن على تطوير ميزة جديدة باسم “الملخص السريع” Quick Recap، والتي تمكن المستخدمين من تلخيص الرسائل في عدة محادثات في آن واحد.

ووفقا لموقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، فإن ميزة الملخص السريع ستتيح تلخيص الرسائل من خمس محادثات كحد أقصى في نفس الوقت. 

وسيكون بإمكان المستخدمين تفعيل الميزة بسهولة عبر تحديد المحادثات من تبويب الدردشات، ثم النقر على رمز القائمة في الزاوية العلوية اليمنى، واختيار الملخص السريع.

وتعتمد ميزة الملخص السريع على تقنية Private Processing الخاصة بشركة ميتا، والتي تضمن حماية خصوصية الرسائل الأصلية وملخصاتها، بحيث لا يمكن لأي طرف ثالث – بما في ذلك ميتا أو واتساب – قراءتها.

ميزة الملخص السريع 

تم رصد هذه الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي رقم 2.25.21.12 من تطبيق واتساب على أجهزة أندرويد، لكنها لا تزال قيد التطوير حاليا. 

ومن المتوقع أن يتم توفيرها لمختبري النسخة التجريبية خلال التحديثات المقبلة، على أن تصل لاحقًا إلى كافة المستخدمين بنسختها النهائية.

واتساب صورة الملف الشخصي بروفايل فيسبوك تحديثات واتساب

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