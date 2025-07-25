أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي تغزو واتساب.. تغييرات ذكية في الطريق إليك

بدأ تطبيق واتساب في اختبار مجموعة من الميزات الجديدة ضمن النسخ التجريبية الأخيرة على نظام أندرويد، وفقا لما كشفه موقع WABetaInfo.

وتشير التسريبات إلى إضافات واتساب الجديدة قد تغير طريقة التفاعل داخل التطبيق، من بينها: تذكيرات موقتة للرسائل، واجهة صوتية لمساعد Meta AI، وتحديثات حالة ذاتية الاختفاء.

واتساب يختبر ميزات ذكية جديدة

1. ميزة “ذكرني لاحقا” للرسائل:



كم مرة قرأت رسالة ثم نسيت الرد عليها لاحقا؟ واتساب يعمل حاليا على حل هذه المشكلة، فالميزة الجديدة، التي ظهرت في إصدار تجريبي حديث، تتيح للمستخدمين تحديد تذكير زمني لأي رسالة فردية.

بمجرد الضغط مطولا على الرسالة، يظهر خيار "ذكرني"، حيث يمكن تحديد وقت التذكير بـ ساعتان، 8 ساعات، أو حتى يوم كامل، مع إمكانية تخصيص التوقيت حسب الحاجة.

بعد التعيين، تظهر أيقونة جرس صغيرة على الرسالة، وعند حلول الوقت، يقوم واتساب بإرسال إشعار يحتوي على نص الرسالة واسم المرسل.

ويختبر التطبيق أيضا نظاما خفيفا للتنبيه إذا تركت رسائل غير مقروءة من جهات الاتصال الأكثر تكرارا، دون الحاجة لتثبيت المحادثة أو تمييزها بنجمة.

ميزة “ذكرني لاحقا” للرسائل

2. مساعد Meta AI الصوتي يتحدث معك:

في خطوة جديدة، بدأت واتساب بتجربة واجهة صوتية تفاعلية لمساعد Meta AI، حيث يمكن لبعض المستخدمين الآن التحدث مع الذكاء الاصطناعي صوتيا بدلا من استخدام النصوص.

تظهر الميزة في الإصدار التجريبي رقم 2.25.21.21، وتتيح للمستخدمين بدء جلسة صوتية مع المساعد من خلال تبويب الدردشات أو المكالمات، بمجرد الفتح، يبدأ الحوار الصوتي دون الحاجة للضغط على أزرار إضافية.

خلال الجلسة، يمكن إيقاف الميكروفون مؤقتا، إغلاق المحادثة، أو إرسال صورة، كما أن الجلسة تظل فعالة أثناء استخدام تطبيقات أخرى، مع ظهور مؤشر الميكروفون الأخضر التقليدي في أندرويد للدلالة على الاستماع.

مساعد Meta AI الصوتي يتحدث معك

3. تحديثات الحالة المؤقتة تعود من جديد:

بعد عامين من الاختفاء، عاد واتساب لاختبار ميزة النصوص المؤقتة في الملف الشخصي، والتي تسمح للمستخدمين بإضافة ملاحظة قصيرة تختفي تلقائيا بعد فترة زمنية.

يمكن للمستخدمين تحديد مدة بقاء الحالة من خلال خيارات مسبقة أو تحديد توقيت مخصص، هذه الملاحظة لا تظهر فقط في الملف الشخصي، بل أيضا أسفل اسم المستخدم داخل المحادثات، مما يسهل على الآخرين رؤيتها بشكل عابر.

الميزة مخصصة للتحديثات المؤقتة مثل الرحلات، المزاج العام، أو المناسبات القصيرة، ويتم حذفها تلقائيا بعد انتهاء المدة، وتظل مرئية فقط للأشخاص المحددين ضمن إعدادات الخصوصية.

تحديثات الحالة المؤقتة

حتى الآن، لم تعلن واتساب موعد الإطلاق الرسمي لهذه الميزات، لكنها تبدو في مراحل متقدمة من التطوير، ما يشير إلى أنها قد تصبح متاحة قريبا للمستخدمين.