على غرار إنستجرام.. صندوق الأسئلة قادم إلى حالات واتساب

يعمل تطبيق واتساب حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر أسئلة مفتوحة ضمن تحديثات الحالة Status، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل والمشاركة بين المستخدمين بطريقة تشبه ما هو متاح في قصص إنستجرام.

تضيف الميزة الجديدة، التي تم رصدها في الإصدار التجريبي الأخير لتطبيق واتساب على أندرويد 2.25.21.8، صندوق سؤال يمكن إدراجه داخل الحالة، حيث يسمح بطرح سؤال واحد فقط لكل حالة، وفي حال رغب المستخدم في طرح أكثر من سؤال، فعليه نشر تحديثات متعددة.

التفاعل والخصوصية

بمجرد نشر السؤال، سيتمكن الأصدقاء من الرد مباشرة من خلال نفس واجهة الحالة، وتجمع الردود في قسم مخصص لا يراه سوى صاحب الحالة، حيث تعرض محتويات الردود إلى جانب أسماء المجيبين لتسهيل مراجعتها وتنظيمها.

ومع ذلك، في حال قرر المستخدم إعادة نشر أي من الردود في حالة جديدة، فإن واتساب سيقوم تلقائيا بإخفاء هوية المجيب للحفاظ على خصوصيته، في نهج مشابه لما تعتمده منصات أخرى مثل إنستجرام.

أسئلة حرة في القنوات أيضا



بالتوازي مع هذه الميزة، تطور واتساب أداة مشابهة مخصصة لـقنوات واتساب WhatsApp Channels، حيث سيتمكن مسؤولو القنوات من طرح أسئلة على المتابعين بصيغة مفتوحة، على عكس استطلاعات الرأي التقليدية التي تقتصر على خيارات محددة.



حتى الآن، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن الموعد الرسمي لإتاحتها لكافة المستخدمين لم يحدد بعد.

جدير بالذكر أن منصة واتساب أعلنت مؤخرا عن طرح ميزة جديدة في روبوت الدردشة الخاص بها تتيح للمستخدمين جدولة المهام.

ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعديل أو إلغاء المهام المجدولة، كما ستساعد المستخدمين في تحديد تذكيرات للأنشطة اليومية مثل تناول الدواء وشرب الماء عدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى تذكيرات للأحداث المهمة مباشرة ضمن واتساب.