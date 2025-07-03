ميتا تطور واتساب للأعمال بميزات جديدة بالذكاء الاصطناعي

في حدثها العالمي Conversations 2025 الذي أقيم في ميامي، أعلنت شركة “ميتا” Meta عن مجموعة من الميزات الجديدة التي قد تغير بشكل كبير طريقة تواصل الشركات مع العملاء عبر تطبيق واتساب.

تهدف التحديثات الجديدة إلى تحويل منصة واتساب للأعمال من مجرد أداة للدردشة إلى منصة متكاملة تقدم تجارب تسوق شخصية، دعم صوتي ومرئي، ونظام تسويق موحد يغطي واتساب وفيسبوك وإنستجرام.

أبرز ما جاء في التحديثات لـ واتساب للأعمال



1. مكالمات صوتية ومرئية مباشرة على واتساب:

حتى الآن، كان التواصل مع خدمة العملاء عبر واتساب مقتصرا على الرسائل النصية فقط، والتي قد لا تكون الأسرع دائما لحل المشاكل، ولكن مع التحديث الجديد، يمكن للشركات إجراء واستقبال مكالمات صوت وفيديو مباشرة مع العملاء، بعد موافقة الأخير، مما يجعل تجربة الدعم أسرع وأكثر شخصية.

2. رسائل صوتية:

أصبح بإمكان العملاء والشركات إرسال رسائل صوتية، مما يوفر مرونة أكبر في التواصل، هذه الميزة ستكون مفيدة بشكل خاص في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية، حيث قد يكون من الأسهل إرسال مذكرة صوتية بدلا من كتابة رسائل طويلة.

كما أشارت ميتا لاحتمالية إضافة مساعد صوتي ذكي في المستقبل، يمكن للعملاء التحدث إليه لحل مشكلاتهم بشكل فوري.

أبرز ما جاء في التحديثات لـ واتساب للأعمال

3. تطوير أدوات التسويق:

أصبحت الشركات قادرة على إدارة حملاتها الإعلانية عبر واتساب وفيسبوك وإنستجرام من خلال واجهة Ads Manager المعروفة، حيث يمكن للشركات تحميل قوائم العملاء وإرسال الرسائل يدويا، أو الاعتماد على ذكاء اصطناعي يدعى Advantage+ AI الذي يحسن تلقائيا الحملات الإعلانية وتوزيع الميزانيات، بما يشمل ظهور الإعلانات في خاصية واتساب الحالة.

يوفر هذا التحديث وقت وجهد كبير للشركات التي تعتمد على العملاء المتكررين أو العروض المحددة بزمن.

4. ذكاء اصطناعي للتسوق داخل واتساب:

أطلقت ميتا أداة ذكية تساعد العملاء على اكتشاف وشراء المنتجات مباشرة من داخل المحادثات، هذه الأداة توفر توصيات مخصصة للمنتجات ودعما بعد الشراء، مما يجعل تجربة التسوق أكثر سهولة وسلاسة داخل نفس التطبيق، هذه الميزة تحت الاختبار حاليا في المكسيك، ومن المتوقع أن تتوسع إلى دول أخرى قريبا.