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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب تقدم ميزة تلخيص الرسائل بالذكاء الاصطناعي

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم "ملخصات الرسائل" Message Summaries، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على متابعة المحادثات غير المقروءة بشكل أكثر كفاءة، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية. 

وبحسب ما ذكره موقع “businesstoday”، تقدم هذه الميزة للمستخدم ملخصا سريعا لمجريات محادثات واتساب على شكل فقرات قصيرة، دون الحاجة لقراءة كل رسالة على حدة.

تعمل الميزة من خلال تقنية "Meta AI"، لكنها مصممة وفق إطار خصوصية جديد يسمى "المعالجة الخاصة" Private Processing.

يضمن هذا الإطار عدم وصول واتساب أو شركة ميتا إلى محتوى الرسائل أو حتى إلى الملخصات الناتجة عنها، إذ تتم معالجة البيانات مباشرة على جهاز المستخدم نفسه، دون إرسال أي شيء إلى خوادم خارجية.

تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في الدردشات الجماعية التي تشهد نشاطا مكثفا، إذ يمكن أن يجد المستخدم صعوبة في مراجعة مئات الرسائل الجديدة، وهنا تأتي ملخصات الرسائل لتوفير صورة سريعة عما دار في غيابه.

تعمل الميزة بشكل اختياري، فهي غير مفعلة تلقائيا، وعلى المستخدم تفعيلها يدويا من إعدادات التطبيق، بعد التفعيل، تظهر إشارة صغيرة بجانب المحادثات التي تحتوي على ملخصات جاهزة للعرض. الميزة تعرض للمستخدم فقط، ولا يتم إشعار الأطراف الأخرى في المحادثة بوجودها.

يشبه إطار "المعالجة الخاصة" الذي تعتمد عليه واتساب تم تصميمه ليتماشى مع أعلى معايير الخصوصية، البنية التي قدمتها آبل في خدمتها "Private Cloud Compute"، ويعتمد على بيئة تنفيذ موثوقة تضمن سرية البيانات ومنع التلاعب بها، إلى جانب إمكانية التحقق المستقل من التزام الشركة بالضوابط الأمنية.

تتوافر الميزة حاليا بشكل تجريبي للمستخدمين في الولايات المتحدة وبلغة واحدة هي الإنجليزية، على أن يتم توسيع نطاقها إلى أسواق ولغات أخرى لاحقا ضمن خطة ميتا لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها.

ملخصات الرسائل واتساب الذكاء الاصطناعي محادثات واتساب

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