تحديث ضخم في واتساب يجلب ميزة طال انتظارها

أطلقت شركة واتساب تحديثًا يعد الأكبر منذ سنوات، حيث بدأت باختبار واجهة جديدة كليًا لتطبيقها على هواتف أندرويد وآيفون، مع دمج مباشر للذكاء الاصطناعي Meta AI داخل التطبيق.

ووفقًا لتقارير WABetaInfo، فإن الواجهة الجديدة تهدف إلى تسهيل التفاعل مع مساعد Meta AI بشكل أكثر سلاسة وبديهية، من خلال شريط أدوات مخصص ينظم خيارات التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

من أبرز ما جاء في التحديث الجديد إضافة زر عائم خاص بـ Meta AI، يمكن للمستخدم الضغط عليه مطولًا للانتقال إلى شاشة مخصصة للتفاعل مع المساعد الذكي دون الحاجة لفتح محادثة أولًا.

يمنح هذا الاختصار المستخدمين طريقة أسرع للتفاعل مع روبوت الدردشة باستخدام الصوت، مع تأكيدات بأن الاستماع يكون فقط عند فتح الشاشة المخصصة، حفاظًا على الخصوصية. كما يظهر مؤشر الخصوصية في شريط الحالة عند استخدام المساعد، ويُمكن للمستخدم إيقاف الاستماع في أي وقت عبر زر الميكروفون أو الكتابة في حقل النص1.

مزايا إضافية وتحسينات في تجربة الاستخدام

إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي، حمل التحديث الجديد مجموعة من التحسينات على واجهة التطبيق، أبرزها تصميم أكثر وضوحًا وسهولة في القراءة، مع ألوان جديدة وخيارات تخصيص لحجم النص، ما يسهل الاستخدام لمختلف الفئات العمرية.

كما أضاف واتساب دعمًا كاملًا للمزامنة بين عدة أجهزة دون الحاجة لبقاء الهاتف الأساسي متصلًا بالإنترنت، حيث يمكن ربط حتى خمسة أجهزة مع مزامنة الرسائل في الوقت الفعلي.

من الميزات المنتظرة التي ظهرت في التحديث أيضًا إمكانية تثبيت الرسائل الهامة في المحادثات الفردية والجماعية، لتبقى في أعلى الدردشة حتى يتم إلغاء التثبيت يدويًا.

كما أتاح التحديث أدوات متقدمة لإدارة الخصوصية، مثل التحكم في مؤشرات قراءة الرسائل وحالة الاتصال لكل محادثة على حدة.

تحديثات في المحادثات الجماعية والمكالمات

أعلن واتساب كذلك عن تحسينات في المحادثات الجماعية، منها ظهور مؤشر "متصل الآن" في أعلى الدردشة الجماعية لعرض عدد المشاركين المتاحين في الوقت الحالي، بالإضافة إلى خيارات جديدة لتنظيم الإشعارات حسب الأهمية.

كما أصبح بإمكان مستخدمي آيفون تعيين واتساب كتطبيق افتراضي للرسائل والمكالمات، مع تحسينات في جودة مكالمات الفيديو وإمكانية تكبير الشاشة أثناء الاتصال.

يمثل هذا التحديث نقلة نوعية في تجربة استخدام واتساب، حيث يجمع بين واجهة جديدة وتكامل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مزايا طال انتظارها مثل المزامنة بين الأجهزة وتثبيت الرسائل وتحسينات كبيرة في الخصوصية والمكالمات